Doanh nghiệp bất động sản trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong 5 năm trở lại đây, Việt Nam đang không ngừng khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, không chỉ giới hạn trong vài lĩnh vực công nghệ cụ thể, mà mở rộng ra khắp các lĩnh vực từ y tế, giáo dục, nông nghiệp đến tài chính, ngân hàng, truyền thông... Đặc biệt sau đại dịch Covid-19, càng thấy rõ vai trò của chuyển đổi số tác động đến các mô hình kinh doanh và hoạt động truyền thống rõ rệt.

Không nằm ngoài xu hướng chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản hiện nay cũng đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ, trí tuệ nhân tạo… trong việc đầu tư, quản lý, kinh doanh bất động sản. Một số lĩnh vực như quản lý tòa nhà, mua bán bất động sản hiện đã áp dụng các nền tảng công nghệ giúp đảm bảo hiệu quả công việc.

XU HƯỚNG TẤT YẾU CỦA THỊ TRƯỜNG

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam đánh giá chuyển đổi số đang là xu thế không thể thay đổi nếu muốn tồn tại và phát triển trong thời đại công nghệ 4.0. Sớm hay muộn, bất động sản Việt Nam vẫn cần thực hiện chuyển đổi số, thế nên chuyển đổi sớm sẽ mang lại nhiều thuận lợi và lợi thế hơn. Bởi vì, ngoài rút ngắn thời gian, chi phí, nhân lực trong quá trình tìm hiểu, mua bán bất động sản, chuyển đổi số còn giúp thị trường lưu thông ổn định, minh bạch, tăng tính thanh khoản và kết nối cung - cầu nhịp nhàng. Đặc biệt, chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản sẽ giúp thị trường lưu giữ thông tin tốt, từ đó, thiết lập được một hệ thống thông tin dữ liệu số - yếu tố cốt lõi mà thị trường vẫn thiếu.

Là doanh nghiệp nghiên cứu và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động môi giới, tư vấn bất động sản, ông Nguyễn Thành Dũng, Chủ tịch Thiên Khôi Group, nhận định việc ứng dụng công nghệ số vào lĩnh vực bất động sản đóng vai trò rất quan trọng, nhất là đối với doanh nghiệp muốn thích ứng và tồn tại, trong đó, bao gồm cả đội ngũ nhà tư vấn, nhà môi giới bất động sản.

Cụ thể, ứng dụng các nền tảng công nghệ giúp công việc được thực hiện liên tục 24/24, thay vì chỉ 8 tiếng/ngày như bình thường. Ngoài ra, thay vì phải đi xem trực tiếp sản phẩm, công nghệ số còn hỗ trợ khách hàng xem qua hình ảnh, clip, dữ liệu số. Hơn hết, việc khách hàng đến tận nơi chưa chắc đã hình dung rõ về sản phẩm, do các tiện ích xung quanh như hạ tầng giao thông, vị trí kết nối phải được nhìn từ trên cao.

Lãnh đạo Thiên Khôi cho biết doanh nghiệp hiện đang đầu tư nghiên cứu và cung cấp các ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ việc tư vấn, môi giới, quản lý, đầu tư, kinh doanh, giao dịch bất động sản trở nên dễ dàng, nhanh chóng. Thiên Khôi đã tập trung tổng hợp data, phân tích dữ liệu để có thể giải những bài toán công nghệ hiệu quả nhất, đặc biệt là tạo ra công cụ tốt nhất cho nhà tư vấn, môi giới, đầu tư bất động sản trong việc kết nối cung - cầu của thị trường. Rõ ràng, khi dữ liệu tốt thì những đánh giá sẽ chính xác, từ đó mới đưa ra những phương án phù hợp.

Liên quan đến chuyển đổi số, chia sẻ tại một hội thảo gần đây, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội, nhận định nền kinh tế thế giới đang chứng kiến sự chuyển dịch mang tính cấu trúc sâu sắc với hai xu thế lớn, gồm: chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Hai xu thế này đang hội tụ thành “chuyển đổi kép”, trong đó, công nghệ số được xác định là công cụ quan trọng. Theo ông, kinh tế số hiện chiếm khoảng 15% GDP toàn cầu và có thể đạt 25% vào năm 2030…

THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐI VÀO THỰC CHẤT

Bên cạnh những lợi ích rõ nét và xu hướng tất yếu đã được khẳng định, quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với không ít rào cản.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, dù đã ghi nhận những chuyển biến tích cực, tiến trình này vẫn diễn ra tương đối chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do mức độ nhận thức của các chủ thể tham gia thị trường chưa đồng đều. Chưa kể, thị trường bất động sản hiện chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu đủ lớn, chính xác nên việc áp dụng chuyển đổi số cũng trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, ngoài những cơ chế tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiên phong nghiên cứu, thực hiện chuyển đổi số, thì cần có hệ thống thông tin chuẩn xác nhất về thị trường, để đảm bảo quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng.

Thực tế, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống dữ liệu đang từng bước được cơ quan quản lý đẩy mạnh. Bộ Xây dựng cho biết đã hoàn thành vận hành chính thức Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng từ ngày 1/1/2026. Đến nay, số lượng hồ sơ thực hiện đồng bộ đạt 32.493 hồ sơ, đồng thời đã hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá kỹ thuật an toàn an ninh thông tin đối với các cơ sở dữ liệu và duy trì đồng bộ dữ liệu với các Trung tâm dữ liệu quốc gia thuộc nhiều lĩnh vực trọng điểm.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai năm 2026, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hoàn thiện, nâng cấp, vận hành Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Không chỉ tập trung vào việc hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, hiện nay, các chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh. Trong đó, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 – 2030 vừa được phê duyệt.

Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng, năng lực chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua những gói hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, quy mô, mức độ sẵn sàng và đặc thù của từng ngành, lĩnh vực. Từ đó, thúc đẩy chuyển đổi số thực chất, toàn diện, cải thiện năng suất và hiệu quả hoạt động, khả năng thích ứng với biến động thị trường. Phấn đấu đến năm 2030, ít nhất 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ thông qua các hoạt động của Đề án. Trong đó, ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ ứng dụng sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, hình thành nhóm 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu về chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực quan trọng. Bên cạnh đó, phát triển mạng lưới tư vấn viên chuyển đổi số với ít nhất 500 tổ chức, cá nhân tham gia, đáp ứng tiêu chí về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn để đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa.