Đại hội cổ đông Vinapharm: Trả cổ tức 10%, lên kế hoạch niêm yết trên HoSE

Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Vinapharm, mã: DVN) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, công bố kết quả kinh doanh năm 2025 và chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Vinapharm đạt 825 tỷ đồng, tăng 62% so với năm trước và vượt 77% kế hoạch đề ra. Đây là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của Vinapharm.

Giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) của lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 37%/năm. Một cột mốc của giai đoạn này là Vinapharm hoàn thành nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Sanofi Việt Nam từ 15% lên 30%.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo Vinapharm đã trao đổi và làm rõ nhiều nội dung cổ đông quan tâm, trong đó nổi bật là định hướng hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, hiệu quả các khoản đầu tư chiến lược và lộ trình niêm yết cổ phiếu.

Về định hướng phát triển, Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chia sẻ Vinapharm xác định tiếp tục chủ động tăng cường hợp tác quốc tế, ưu tiên nguồn lực cho các dự án có khả năng tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn, trong đó trọng tâm là chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc công nghệ cao tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Vinapharm cho biết ngành dược có đặc thù là chu kỳ đầu tư dài, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao công nghệ, do đó hiệu quả tài chính thường cần thời gian để thể hiện rõ.

PGS.TS.BSCKII Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Tổng công ty Dược Việt Nam trong sự phát triển của ngành dược, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực tự chủ của ngành trong bối cảnh mới.

Theo Thứ trưởng, dù đạt được nhiều kết quả tích cực, ngành dược Việt Nam vẫn đang đối mặt với những hạn chế về năng lực công nghệ và sự phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu. Trong bối cảnh đó, chuyển giao công nghệ không chỉ là cơ hội mà đã trở thành yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển bền vững.

Thứ trưởng đề nghị Vinapharm, với vị thế là Tổng công ty dược duy nhất có vốn góp chi phối của doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trong triển khai các chương trình chuyển giao công nghệ, đặc biệt đối với các thuốc biệt dược gốc, vắc xin và sinh phẩm, qua đó từng bước nâng cao năng lực sản xuất trong nước và đảm bảo an ninh dược phẩm quốc gia.

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Nguyễn Thế Ngân được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT và bà Hàn Thị Khánh Vinh tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm điều hành thực tiễn và tư duy quản trị hiện đại, HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 được kỳ vọng sẽ đưa Vinapharm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đã đề ra: Làm chủ công nghệ sản xuất các sản phẩm thuốc chất lượng cao, mở rộng và củng cố vị thế thị phần phân phối trong nước, góp phần định vị Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/04, cổ phiếu DVN của Vinapharm đang được giao dịch ở mức 20.500 đồng/cổ phiếu.