Thứ Sáu, 24/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Đại hội cổ đông Vinapharm: Trả cổ tức 10%, lên kế hoạch niêm yết trên HoSE

Thu Minh

24/04/2026, 15:38

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Vinapharm đạt 825 tỷ đồng, tăng 62% so với năm trước và vượt 77% kế hoạch đề ra. Đây là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tặng hoa chúc mừng các thành viên Hội đồng quản trị Vinapharm nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Vinapharm, mã: DVN) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, công bố kết quả kinh doanh năm 2025 và chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Vinapharm đạt 825 tỷ đồng, tăng 62% so với năm trước và vượt 77% kế hoạch đề ra. Đây là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của Vinapharm. 

Giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) của lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 37%/năm. Một cột mốc của giai đoạn này là Vinapharm hoàn thành nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Sanofi Việt Nam từ 15% lên 30%.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo Vinapharm đã trao đổi và làm rõ nhiều nội dung cổ đông quan tâm, trong đó nổi bật là định hướng hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, hiệu quả các khoản đầu tư chiến lược và lộ trình niêm yết cổ phiếu. 

Về định hướng phát triển, Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chia sẻ Vinapharm xác định tiếp tục chủ động tăng cường hợp tác quốc tế, ưu tiên nguồn lực cho các dự án có khả năng tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn, trong đó trọng tâm là chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc công nghệ cao tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Vinapharm cho biết ngành dược có đặc thù là chu kỳ đầu tư dài, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao công nghệ, do đó hiệu quả tài chính thường cần thời gian để thể hiện rõ.

PGS.TS.BSCKII Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Tổng công ty Dược Việt Nam trong sự phát triển của ngành dược, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực tự chủ của ngành trong bối cảnh mới.

Theo Thứ trưởng, dù đạt được nhiều kết quả tích cực, ngành dược Việt Nam vẫn đang đối mặt với những hạn chế về năng lực công nghệ và sự phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu. Trong bối cảnh đó, chuyển giao công nghệ không chỉ là cơ hội mà đã trở thành yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển bền vững.

Thứ trưởng đề nghị Vinapharm, với vị thế là Tổng công ty dược duy nhất có vốn góp chi phối của doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trong triển khai các chương trình chuyển giao công nghệ, đặc biệt đối với các thuốc biệt dược gốc, vắc xin và sinh phẩm, qua đó từng bước nâng cao năng lực sản xuất trong nước và đảm bảo an ninh dược phẩm quốc gia.

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Nguyễn Thế Ngân được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT và bà Hàn Thị Khánh Vinh tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm điều hành thực tiễn và tư duy quản trị hiện đại, HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 được kỳ vọng sẽ đưa Vinapharm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đã đề ra: Làm chủ công nghệ sản xuất các sản phẩm thuốc chất lượng cao, mở rộng và củng cố vị thế thị phần phân phối trong nước, góp phần định vị Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/04, cổ phiếu DVN của Vinapharm đang được giao dịch ở mức 20.500 đồng/cổ phiếu.

Tăng trưởng lợi nhuận nhóm Tài chính chậm lại, nhóm Phi Tài chính trỗi dậy

Cổ phiếu thép: Rủi ro dư cung trong dài hạn là điều cần theo dõi

Cổ phiếu ngân hàng hụt hơi, thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng

Từ khóa:

chuyển giao công nghệ dược phẩm cổ phiếu DVN cổ tức năm 2025 Đại hội đồng cổ đông Vinapharm Hội đồng quản trị Vinapharm lợi nhuận Vinapharm 2025 Nguyễn Tri Thức Bộ Y tế Tổng công ty Dược Việt Nam

Đọc thêm

Tổng lợi nhuận sau thuế của 238 ngân hàng và doanh nghiệp tiếp đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đạt +43% so với cùng kỳ, với đóng góp đáng kể từ một số ngành thuộc nhóm Phi tài chính.

Năm 2026, HSC đặt mục tiêu doanh thu 6.567 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.302 tỷ đồng, mức tăng trưởng lần lượt là 50% và 56% so với năm 2025, tăng vốn điều lệ lên 15.800 tỷ đồng...

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI: HoSE) đã công bố kế hoạch đầy tham vọng cho năm 2026 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.838 tỷ đồng…

HDS bổ nhiệm ông Vũ Hữu Điền đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong bộ máy lãnh đạo cấp cao, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới với định hướng chiến lược phát triển mạnh mẽ và tầm nhìn dài hạn.

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

eMagazine

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy