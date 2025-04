Hải Phòng thu hồi 2 toà chung cư cũ bị nghiêng lún sau bão Yagi

Ngày 11/8, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã có quyết định thu hồi nhà ở thuộc tài sản công đối với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư cũ A7, A8 Vạn Mỹ (phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) do đây là các toà chung cư nguy hiểm cấp độ D lại bị nghiêng lún do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 năm 2024 (bão Yagi).

2 TOÀ CHUNG CƯ NGUY HIỂM NGHIÊNG SAU BÃO

Theo đó, UBND TP. Hải Phòng thu hồi 249 căn hộ thuộc tài sản công tại 2 toà chung cư cũ A7, A8 Vạn Mỹ do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng đang quản lý, cho thuê. Trong số 249 hộ thuê các căn hộ thuộc tài sản công thuộc toà A7, A8 có 184 trường hợp có hợp đồng thuê nhà chính chủ, 59 trường hợp nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà và 6 trường hợp chia tách hợp đồng thuê nhà.

Lý do thu hồi nhà ở là do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2024 (bão Yagi) và hoàn lưu sau bão, chung cư cũ A7, A8 vốn đã xuống cấp ở mức độ D bị lún nghiêng vượt quá giới hạn cho phép theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN9381:2012 (hướng dẫn mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà), không còn đủ điều kiện đảm bảo an toàn để tiếp tục sử dụng (nghiêng 1,158% so với tiêu chuẩn là 0,7%).

Tại quyết định thu hồi, UBND TP. Hải Phòng giao Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng gửi quyết định thu hồi đến các hộ dân, đồng thời, phối hợp với UBND quận Ngô Quyền triển khai các thủ tục thu hồi nhà theo quy định. Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ hướng dẫn, giám sát UBND quận Ngô Quyền, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà cùng các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện việc thu hồi.

Các toà chung cư cũ A7, A8 Vạn Mỹ được xây dựng và đưa vào sử dụng đã hơn 40 năm đều xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm. Năm 2017, cơ quan chức năng thực hiện kiểm định xác định các toà chung cư cũ này đã ở cấp độ D, thuộc trường hợp công trình nguy hiểm, có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Thời điểm trước cơn bão số 3 (Yagi) đổ bộ, quận Ngô Quyền đã tổ chức di dời các hộ dân tại 2 toà chung cư A7, A8 cùng các hộ dân liền kề để tránh bão.

Sau bão, các toà chung cư này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có dấu hiệu lún nghiêng, không đảm bảo điều kiện khai thác sử dụng. Để đảm bảo tính mạng cho nhân dân, chính quyền đã không để các hộ dân quay trở lại sinh sống tại 2 toà chung cư nguy hiểm này.

Cuối tháng 9/2024, UBND TP. Hải Phòng đã có quyết định về việc di dời khẩn cấp đối với 302 hộ dân sử dụng nhà tại chung cư A7, A8 Vạn Mỹ và các hộ dân xung quanh liền kề do ảnh hưởng của bão số 3. Theo đó, 109 hộ dân được thuê nhà tại chung cư mới HH1 Đồng Quốc Bình (cùng quận Ngô Quyền), 84 hộ được tạm cư tại chung cư Kênh Dương (quận Lê Chân) và 109 hộ phải tự lo chỗ ở mới và nơi kinh doanh mới.

Tổng kinh phí di dời, thuê chỗ ở mới là hơn 2 tỷ đồng được UBND TP. Hải Phòng trích nguồn ngân sách dự phòng, trong đó, kinh phí di chuyển cho mỗi hộ là 5 triệu đồng (có 290 hộ được hỗ trợ), kinh phí hỗ trợ thuê chỗ ở mới là 18 triệu đồng (6 tháng) cho 33 hộ dân tự lo chỗ ở mới (có đầy đủ giấy tờ hợp pháp theo quy định, đang sử dụng thực tế).

THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ

Đối với 2 toà chung cư cũ nguy hiểm này, UBND TP. Hải Phòng giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở Tài chính và Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng thực hiện trình tự thủ tục xử lý tài sản công, lên kế hoạch tháo dỡ công trình. Khu vực 2 toà chung cư cũ nguy hiểm mà UBND TP. Hải Phòng ra quyết định thu hồi nằm trong khu vực thành phố dự định triển khai dự án tái định cư, đấu giá đất.

Cụ thể, trước đó, tháng 7/2024, HĐND TP. Hải Phòng đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại khu vực các chung cưu cũ Vạn Mỹ và 311 Đà Nẵng (quận Ngô Quyền) với tổng mức đầu tư hơn 583 tỷ đồng nhằm tạo quỹ đất tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tăng thu ngân sách.

Dự án có mục tiêu di chuyển người và tài sản của các hộ dân sinh sống tại chung cư cũ Vạn Mỹ (phường Vạn Mỹ) và 311 Đà Nẵng (phường Cầu Tre) để xây dựng hạ tầng khu nhà ở tái định cư, hạ tầng xã hội phục vụ tái định cư, quỹ đất dự phòng và tạo quỹ đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để tăng thu ngân sách, thời gian thực hiện năm 2023-2027.

Dự án do UBND quận Ngô Quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư sẽ giải phóng mặt bằng 11 toà chung cư cũ Vạn Mỹ (phường Vạn Mỹ) và 5 toà chung cư cũ khu vực 311 Đà Nẵng (phường Cầu Tre) các hộ dân trong khuôn viên các toà chung cư trên đất có diện tích khoảng hơn 10ha (không bao gồm trường mầm non Sao Sáng 3).

Sau khi giải phóng mặt bằng, khu vực này sẽ được triển khai xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư với diện tích khoảng 4,5ha, hệ thống vườn hoa cây xanh diện tích 1,2ha, đồng thời, bố trí 267 lô đất để phục vụ nhu cầu tái định cư cho các dự án trên địa bàn quận Ngô Quyền và tái định cư tại chỗ.