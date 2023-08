Hải Phòng: Vận chuyển, hạ thủy thành công 2 cấu kiện thép có kích thước và trọng lượng lớn nặng 1.873 tấn

Theo đó, Công ty TNHH MTV Thương mại và Tiếp vận Bảo Tín là đơn vị thực hiện vận chuyển và hạ thủy 2 cấu kiện thép Platform A và Platform B (cho Công ty TNHH một thành viên 189 (Z189). Địa điểm nhận hàng là từ bãi lưu hàng hóa tại nhà máy Z189, khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Địa điểm trả hàng: Xếp đặt trên tàu Run Zhou 6 - xuất khẩu sang Ấn Độ.

Theo thiết kế, 2 cấu kiện này là cấu kiện Platform A có kích thước 63.236m x 32.8m x 3.11m, nặng 923,64 tấn và cấu kiện Platform B có kích thước 67.454m x 32.8m x 3.11m, nặng 950,04 tấn.

Để thực hiện vận chuyển và nâng hạ 2 cấu kiện có chiều dài và chiều rộng cung như trọng lượng rất lớn này, công ty đã phải sử dụng các Trailer SPMT (Rơ mooc thủy lực tự hành), các module trailer (rơ mooc) có thể lắp, tách. ghép, nâng, hạ và có góc đánh lái quay đến 360 độ, được điều khiển bằng hệ thống thủy lực thông qua bộ điều khiển từ xa hoặc nguồn Powerpack. Tải trọng 1 trục Trailer SPMT là 40 tấn, vận hành với tốc độ 5 km/h.

Với 2 cấu kiện này, công ty đã phải dùng đến 03 tổ hợp Trailer SPMT mỗi tổ hợp Rơ-mooc tự hành này được ghép thành từ 12 - 18 trục và 1 PPU, chiều dài tổng thể lên đến 27m. Được biết, Rơ Mooc SPMT này được nhập khẩu từ Cộng hòa liên bang Đức.

"Trong ngành logistics, việc vận chuyển hàng hóa siêu trường siêu trọng là thị trường ngách hẹp, không thường xuyên và trước đây đa số được thực hiện bởi các công ty nước ngoài. Loại hình này dùng cho các công ty, các dự án mới bắt đầu xây dựng trong lĩnh vực năng lượng như: điện, dầu khí; các công ty xi măng; các giàn cẩu bờ ở các cảng; hạ thủy tàu bè. Đây là những mảng quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia. Việc chuyên chở các thiết bị quy mô lớn, máy móc khổng lồ và vật liệu nặng cần sự chuẩn bị tối ưu và sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng kỹ thuật và an toàn", ông Đỗ Hoàng Phương - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Tiếp vận Bảo Tín cho biết.

Được biết, Lô hàng này Công ty Z189 nhận làm theo đơn đặt hàng của khách hàng nước ngoài, do kích cỡ, đến trọng lượng có tính đặc thù nên mọi yêu cầu kỹ thuật, an toàn trong tất cả các khâu từ đóng, lắp ráp đến vận chuyển, hạ thủy an toàn đều ở mức rất cao. Trước thành công của sự kiện này, ông Jitendra Ingale - Giám đốc Công ty Super Freight, Ấn Độ(chủ của 2 cấu kiện thép) cho biết, chúng tôi hết sức hài lòng về chất lượng sản phẩm mà chúng tôi đặt hàng, đặc biệt rất ngạc nhiên và khâm phục tính chuyên nghiệp cũng như trình độ kỹ thuật của đội ngũ kỹ thuật của PPL trong việc điều hành vận chuyển, xếp đặt loại hàng hóa siêu trường, siêu trọng.

Theo các chuyên gia, sự kiện này đã khẳng định được sự phát triển lớn mạnh của ngành vận tải đa phương thức trong nước, vừa có hiệu quả cho nền kinh tế vừa góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của logistics Việt Nam.

Có thể thấy, trong 10 năm hình thành và phát triển, PPL đã thực hiện thành công hơn 50 dự án vận chuyển, các dự án này trải dài từ Việt Nam, Lào và Campuchia. Đặc biệt, trong năm 2021, PPL đã thành công trong việc thực hiện 7 dự án liên quan đến lĩnh vực điện gió có quy mô lớn nhất Việt Nam. Năm 2022, PPL đã hoàn thành việc thông quan và vận chuyển hơn 2 triệu tấn hàng rời bằng đường thủy nội địa. Gần đây nhất là việc tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao thành công kiện hàng 453 tấn, là một trong 6 kiện hàng nặng nhất thuộc tổ hợp thiết bị của nhà máy Nhiệt điện Nhơn trạch 3&4.