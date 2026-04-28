Hải Tiến gấp rút làm sạch biển, sẵn sàng cho mùa du lịch hè 2026

Chỉ còn vài ngày nữa Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2026 sẽ khai mạc, chính quyền hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh đang dồn lực chỉnh trang đô thị, xử lý lấn chiếm và tăng cường an toàn cho du khách. Năm nay, Hải Tiến đặt mục tiêu đón 2,3 triệu lượt khách, doanh thu 4.700 tỷ đồng.

Những cơn bão liên tiếp cuối năm 2025 đã tàn phá nghiêm trọng bờ biển Hải Tiến. Nhiều vị trí đê kè chắn sóng bị vỡ, đường giao thông ven biển sụt lún, biển xâm thực đe dọa an toàn của người dân và doanh nghiệp. UBND tỉnh Thanh Hóa phải ban bố tình huống khẩn cấp, phê duyệt kinh phí hàng trăm tỷ đồng để khắc phục.

CHỈNH TRANG HẠ TẦNG SAU BÃO, TÁI THIẾT CẢNH QUAN VEN BIỂN

Các đơn vị kinh doanh lưu trú sửa sang lại cảnh quan. Ảnh: Hoàng Đông

Do mùa du lịch đến gần, việc thi công các dự án xử lý sạt lở chưa thể hoàn thành. Chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị thi công và doanh nghiệp san lấp tạm thời các tuyến đường sụt lún, thu dọn vệ sinh môi trường, dựng lại cột điện chiếu sáng và cây xanh bị gãy đổ.

Chỉnh trang đô thị chuẩn bị mùa du lịch. Ảnh: Hoàng Đông

Song song với khắc phục hậu quả thiên tai, công tác chỉnh trang hạ tầng du lịch được đẩy nhanh. Hệ thống chòi quan sát, biển cảnh báo, khu vực tắm an toàn, khu cầu cảng và nơi neo đậu phương tiện đã được thiết lập đầy đủ dọc bãi biển.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đồng loạt sửa chữa, nâng cấp khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí. Nhiều cơ sở lưu trú đầu tư bổ sung tiện nghi hiện đại, tổ chức tập huấn kỹ năng phục vụ và văn hóa ứng xử cho nhân viên. Công tác phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được tăng cường kiểm tra, giám sát.

RA QUÂN CƯỠNG CHẾ, XÓA BỎ HÀNG QUÁN LẤN CHIẾM

Từ đầu tháng 3/2026, chính quyền hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh đã phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức mùa du lịch. Bước đầu tiên là ra quân tuyên truyền, vận động các hộ lấn chiếm vỉa hè và bãi biển để kinh doanh tự giác tháo dỡ, di dời hàng quán.

Cưỡng chế các kios trái phép

Sáng 28/4, xã Hoằng Tiến tổ chức cưỡng chế giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, trọng tâm là toàn bộ quán và ki-ốt bán hàng rong tại khu vực bờ biển Flamingo. Đây là điểm nóng vi phạm kéo dài nhiều năm. Tổ công tác do Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Hoằng Trường cùng các đoàn thể tham gia.

Việc cưỡng chế được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Toàn bộ quán và ki-ốt dựng trái phép bị xóa bỏ, trả lại không gian thông thoáng cho bãi biển. Chính quyền địa phương cảnh báo, các hành vi tái phạm nhiều lần có thể bị tạm giữ tang vật, phương tiện hoặc đề xuất đình chỉ hoạt động, rút giấy phép kinh doanh.

Xử lý vi phạm trật tự đô thị

Cùng với xử lý lấn chiếm, địa phương xây dựng phương án quản lý hoạt động xe điện bốn bánh. Các quy định cụ thể về điều kiện hành nghề, cung đường được phép di chuyển và chế tài xử lý vi phạm đã được ban hành, chấm dứt tình trạng chèo kéo, tranh giành khách gây cản trở giao thông tồn tại nhiều năm trước.

SIẾT AN TOÀN BIỂN, SẴN SÀNG ĐÓN 2,3 TRIỆU LƯỢT KHÁCH

Công tác đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển được đặc biệt chú trọng. Đồn Biên phòng Hoằng Trường phối hợp với lực lượng an ninh trật tự khu du lịch rà soát kỹ lưỡng địa hình ven bờ, tiến hành cắm hệ thống cọc tiêu, dây phao giới hạn phạm vi tắm biển an toàn. Các biển báo "Khu vực nước sâu nguy hiểm – Cấm tắm" được lắp đặt tại những vị trí xung yếu.

Đơn vị cũng tăng cường các tổ tuần tra dọc bờ biển, duy trì phương tiện cứu hộ cứu nạn 24/24 giờ. Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của các phương tiện kinh doanh dịch vụ trên biển được đẩy mạnh, kiên quyết xử lý vi phạm hành lang an toàn bãi tắm.

Ra quân làm sạch bãi biển. Ảnh: Quang Duy

Công an xã Hoằng Tiến đóng vai trò nòng cốt trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự. Lực lượng này tăng cường tối đa quân số, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản, tranh giành ép giá khách du lịch, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoạt động phân luồng giao thông tại các tuyến đường trọng điểm ven biển cũng được triển khai, tránh ùn tắc khi lượng khách tăng đột biến.

Bên cạnh lực lượng chức năng, cấp ủy và chính quyền hai xã huy động hội phụ nữ, đoàn thanh niên, các câu lạc bộ tình nguyện và học sinh tham gia vệ sinh môi trường bãi biển. Hoạt động làm sạch biển được triển khai theo phương châm "làm đến đâu dứt điểm đến đó", đảm bảo công khai, minh bạch.

Dựng biển cảnh báo an toàn. Ảnh: Quang Duy

Năm 2026, Hải Tiến đặt mục tiêu đón khoảng 2,3 triệu lượt khách, doanh thu 4.700 tỷ đồng, đứng thứ hai Thanh Hóa sau Sầm Sơn. Lễ hội du lịch biển Hải Tiến sẽ chính thức khai mạc tối 30/4 với chủ đề "Hải Tiến – Khát vọng vươn xa".

Đây là năm đầu tiên chính quyền hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh phối hợp tổ chức lễ hội, hứa hẹn chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng màn bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng. Với sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền, doanh nghiệp đến người dân, Hải Tiến kỳ vọng tạo dựng hình ảnh điểm đến văn minh, an toàn, hấp dẫn trong mắt du khách.