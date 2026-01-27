Huế phát triển công nghiệp xanh với dự án nhà máy pin BYD 130 triệu USD

Giá vàng trong nước và thế giới
Việc triển khai Dự án Nhà máy pin BYD với tổng vốn đầu tư 130 triệu USD tại Huế không chỉ mở rộng năng lực sản xuất pin năng lượng mới trong nước, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp xanh, bền vững của địa phương...
Ngày 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế (thành phố Huế), Công ty Kim Long Motor tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery - doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin BYD.
Theo thỏa thuận hợp tác, Kim Long Motor sẽ đầu tư xây dựng nhà máy pin năng lượng mới tại Việt Nam dưới sự đồng hành và chuyển giao toàn diện về kỹ thuật, công nghệ từ tập đoàn BYD.
Đây được xem là bước đi chiến lược, giúp doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ sản xuất pin – cấu phần then chốt quyết định hiệu suất, độ an toàn và năng lực cạnh tranh của các dòng xe điện do Kim Long Motor nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong thời gian tới.
Nhà máy sản xuất pin BYD được triển khai trong tổng thể Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế với quy mô khu đất 164,91 ha. Riêng nhà máy pin được xây dựng trên diện tích 4,4 hecta, tổng vốn đầu tư hai giai đoạn đạt 130 triệu USD.
Nhà máy tập trung sản xuất các dòng pin phục vụ xe tải, xe buýt, minivan, minibus và các phương tiện sử dụng năng lượng mới khác, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước và khu vực.
Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án có công suất 2,3 gigawatt giờ mỗi năm, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 5/2026. Sau khi vận hành ổn định, dự án sẽ tiếp tục mở rộng giai đoạn 2, nâng tổng công suất lên 3,0 gigawatt giờ mỗi năm.
Với mức độ tự động hóa cao, dây chuyền sản xuất hiện đại và hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ, nhà máy được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực sản xuất pin tại Việt Nam, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương nhấn mạnh, Dự án Nhà máy sản xuất pin BYD mang tính tiên phong, thể hiện rõ định hướng nhất quán của thành phố trong thu hút các dự án công nghiệp xanh, sạch và bền vững.
"Việc các tập đoàn lớn lựa chọn Huế làm điểm đến đầu tư cho thấy môi trường đầu tư của địa phương ngày càng được cải thiện, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường", ông Phương nói.
Lãnh đạo thành phố Huế khẳng định đầu tư vào Huế không chỉ là tìm kiếm lợi nhuận, mà còn là sự đồng hành trong hành trình xây dựng đô thị di sản xanh – sạch – đáng sống.
Thành phố Huế cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành lâu dài cùng các nhà đầu tư tiên phong trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và phát triển bền vững.
