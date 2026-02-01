Chủ Nhật, 01/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chuyển động

Thanh Hoá tháo gỡ vướng mắc để hoàn thiện hạ tầng kết nối Aeon Mall

Nguyễn Thuấn

01/02/2026, 14:59

Trước yêu cầu sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hoá đi vào hoạt động, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các đơn vị liên quan quyết liệt hơn trong phối hợp, giải quyết các tồn tại về giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm kiểm tra thực địa dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm kiểm tra thực địa dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa.

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Mai Xuân Liêm, đã chủ trì một hội nghị giao ban nhằm đánh giá tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật và giao thông kết nối với Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa. Hội nghị tập trung vào việc xem xét kết quả triển khai, những khó khăn còn tồn tại và tìm kiếm giải pháp tháo gỡ để đảm bảo tiến độ cho dự án trọng điểm này.

CƠ BẢN HOÀN THÀNH XÁC ĐỊNH HIỆN TRẠNG, NGUỒN GỐC ĐẤT

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác giải phóng mặt bằng cho dự án hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị liên quan đã xác định hiện trạng và nguồn gốc tài sản trên đất, đồng thời xây dựng phương án giải phóng mặt bằng theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác kiểm tra công trường xây dựng Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác kiểm tra công trường xây dựng Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa.

Trong quá trình triển khai, một số vướng mắc đã phát sinh nhưng đang được xử lý. Cụ thể, Trường Cao đẳng nghề Vicet Thanh Hóa đã cam kết tháo dỡ phần tường rào xây dựng sai vị trí, nhằm tạo điều kiện cho việc bàn giao mặt bằng sạch cho dự án. Đây được coi là một bước quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và giao thông kết nối.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vướng mắc liên quan đến tuyến đường dây điện ngầm do Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Hoàng Khải quản lý. Do chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, đơn vị này được yêu cầu chủ động phối hợp với các ngành chức năng để lập phương án di dời theo đúng quy định, đồng thời cam kết rõ ràng về tiến độ thực hiện, tránh kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

PHÂN CÔNG RÕ TRÁCH NHIỆM, ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Liên quan đến đầu tư các tuyến đường kết nối, Sở Tài chính đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân phường Quảng Phú làm chủ đầu tư cho tuyến đường kết nối từ đại lộ Võ Nguyên Giáp vào dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa. Theo phương án này, địa phương sẽ trực tiếp tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thi công, nhằm đảm bảo tính chủ động và tiến độ triển khai.

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Âu Cơ, đoạn từ đường CSEDP đến mặt bằng quy hoạch khu dân cư tái định cư Quảng Thành số 3446, Sở Tài chính đề nghị giao Ủy ban nhân dân phường Quảng Phú cân đối, ưu tiên bố trí nguồn ngân sách của phường để triển khai thực hiện dự án theo đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Mai Xuân Liêm, đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành chức năng và UBND phường Quảng Phú trong quá trình phối hợp triển khai dự án thời gian qua. Ông cũng biểu dương đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, trang thiết bị, tổ chức thi công liên tục để đảm bảo tiến độ các hạng mục được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi giao ban
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi giao ban

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục chủ động phối hợp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Đối với tuyến điện ngầm do Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Hoàng Khải quản lý, lãnh đạo tỉnh yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương phối hợp với ngành điện để hoàn thiện phương án di dời, thực hiện đúng quy định và cam kết rõ tiến độ cụ thể.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa giao các sở, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân phường Quảng Phú tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ triệt để các vướng mắc theo đúng thời hạn đã đề ra. Sở Công thương được giao phối hợp với Aeon Mall chủ động triển khai các nhiệm vụ liên quan đến thủ tục kinh doanh, kiểm soát nguồn hàng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Trung tâm thương mại sớm đi vào hoạt động.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị nhà thầu thi công tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công song song với việc đảm bảo chất lượng công trình và an toàn xây dựng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Đồng Nai trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Aeon Mall Biên Hòa hơn 6.000 tỷ

18:51, 17/11/2025

Đồng Nai trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Aeon Mall Biên Hòa hơn 6.000 tỷ

Aeon Mall tại Việt Nam đạt lợi nhuận hơn 2,1 tỷ đồng mỗi ngày

11:25, 15/04/2025

Aeon Mall tại Việt Nam đạt lợi nhuận hơn 2,1 tỷ đồng mỗi ngày

Từ khóa:

dự án Aeon Mall Thanh Hoá hạ tầng giao thông

Đọc thêm

Kết hợp tăng cả

Kết hợp tăng cả "tiền kiểm" và "hậu kiểm" để ngăn hàng giả

Chính phủ ban hành các quy định mới với các nội dung siết chặt quản lý từ khâu sản xuất đến khi sản phẩm được lưu thông trên thị trường, kết hợp tăng cường cả “tiền kiểm” và “hậu kiểm”, nhằm giải quyết những vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm nghiêm trọng, nhất là tình trạng kinh doanh các thực phẩm giả, sữa giả...

Sau Tết Bính Ngọ 2026: Sức mua phục hồi hay nảy sóng ngắn?

Sau Tết Bính Ngọ 2026: Sức mua phục hồi hay nảy sóng ngắn?

Sau khi Tết Bính Ngọ qua đi, sức mua có thực sự phục hồi hay chỉ là “nảy sóng" ngắn hạn? Điều này đã trở thành chủ đề nóng được các doanh nghiệp bán lẻ, chuyên gia kinh tế, người tiêu dùng đặt ra...

Ngành sắn trước yêu cầu tái cấu trúc chuỗi cung và truy xuất nguồn gốc

Ngành sắn trước yêu cầu tái cấu trúc chuỗi cung và truy xuất nguồn gốc

Năm 2025, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam đạt trên 3,9 triệu tấn, kim ngạch hơn 1,26 tỷ USD. Tuy nhiên, phía sau những con số ấn tượng đó là hàng loạt thách thức mang tính cấu trúc...

Huế phát triển công nghiệp xanh với dự án nhà máy pin BYD 130 triệu USD

Huế phát triển công nghiệp xanh với dự án nhà máy pin BYD 130 triệu USD

Việc triển khai Dự án Nhà máy pin BYD với tổng vốn đầu tư 130 triệu USD tại Huế không chỉ mở rộng năng lực sản xuất pin năng lượng mới trong nước, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp xanh, bền vững của địa phương...

Còn nhiều rào cản trong tiến trình bình đẳng giới tại Việt Nam

Còn nhiều rào cản trong tiến trình bình đẳng giới tại Việt Nam

Gần 70% doanh nghiệp nữ làm chủ có quy mô siêu nhỏ, tỷ lệ tiếp cận vốn ngân hàng thấp hơn 10 điểm phần trăm so với doanh nghiệp do nam lãnh đạo và chỉ khoảng 5% doanh nghiệp nữ được tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026

Thị trường nhà thông minh mở rộng nhanh chóng

eMagazine

Thị trường nhà thông minh mở rộng nhanh chóng

Tốc độ già hóa dân số ở châu Á

Thế giới

Tốc độ già hóa dân số ở châu Á

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường nhà thông minh mở rộng nhanh chóng

eMagazine

2

Giữ sắc xuân trên những cành đào Sa Pa

Dân sinh

3

Rộn ràng hội chợ hoa đào tại xứ Thanh mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Dân sinh

4

Chuyển đổi xanh ngành đồ uống theo mô hình kinh tế tuần hoàn

Kinh tế xanh

5

Công nhân Thủ đô được mua hàng giá ưu đãi tại "Chợ Tết Công đoàn" 2026

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy