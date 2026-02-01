Thanh Hoá tháo gỡ vướng mắc để hoàn thiện hạ tầng kết nối Aeon Mall

Trước yêu cầu sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hoá đi vào hoạt động, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các đơn vị liên quan quyết liệt hơn trong phối hợp, giải quyết các tồn tại về giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng...

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Mai Xuân Liêm, đã chủ trì một hội nghị giao ban nhằm đánh giá tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật và giao thông kết nối với Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa. Hội nghị tập trung vào việc xem xét kết quả triển khai, những khó khăn còn tồn tại và tìm kiếm giải pháp tháo gỡ để đảm bảo tiến độ cho dự án trọng điểm này.

CƠ BẢN HOÀN THÀNH XÁC ĐỊNH HIỆN TRẠNG, NGUỒN GỐC ĐẤT

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác giải phóng mặt bằng cho dự án hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị liên quan đã xác định hiện trạng và nguồn gốc tài sản trên đất, đồng thời xây dựng phương án giải phóng mặt bằng theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác kiểm tra công trường xây dựng Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa.

Trong quá trình triển khai, một số vướng mắc đã phát sinh nhưng đang được xử lý. Cụ thể, Trường Cao đẳng nghề Vicet Thanh Hóa đã cam kết tháo dỡ phần tường rào xây dựng sai vị trí, nhằm tạo điều kiện cho việc bàn giao mặt bằng sạch cho dự án. Đây được coi là một bước quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và giao thông kết nối.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vướng mắc liên quan đến tuyến đường dây điện ngầm do Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Hoàng Khải quản lý. Do chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, đơn vị này được yêu cầu chủ động phối hợp với các ngành chức năng để lập phương án di dời theo đúng quy định, đồng thời cam kết rõ ràng về tiến độ thực hiện, tránh kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

PHÂN CÔNG RÕ TRÁCH NHIỆM, ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Liên quan đến đầu tư các tuyến đường kết nối, Sở Tài chính đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân phường Quảng Phú làm chủ đầu tư cho tuyến đường kết nối từ đại lộ Võ Nguyên Giáp vào dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa. Theo phương án này, địa phương sẽ trực tiếp tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thi công, nhằm đảm bảo tính chủ động và tiến độ triển khai.

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Âu Cơ, đoạn từ đường CSEDP đến mặt bằng quy hoạch khu dân cư tái định cư Quảng Thành số 3446, Sở Tài chính đề nghị giao Ủy ban nhân dân phường Quảng Phú cân đối, ưu tiên bố trí nguồn ngân sách của phường để triển khai thực hiện dự án theo đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Mai Xuân Liêm, đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành chức năng và UBND phường Quảng Phú trong quá trình phối hợp triển khai dự án thời gian qua. Ông cũng biểu dương đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, trang thiết bị, tổ chức thi công liên tục để đảm bảo tiến độ các hạng mục được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi giao ban

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục chủ động phối hợp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Đối với tuyến điện ngầm do Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Hoàng Khải quản lý, lãnh đạo tỉnh yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương phối hợp với ngành điện để hoàn thiện phương án di dời, thực hiện đúng quy định và cam kết rõ tiến độ cụ thể.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa giao các sở, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân phường Quảng Phú tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ triệt để các vướng mắc theo đúng thời hạn đã đề ra. Sở Công thương được giao phối hợp với Aeon Mall chủ động triển khai các nhiệm vụ liên quan đến thủ tục kinh doanh, kiểm soát nguồn hàng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Trung tâm thương mại sớm đi vào hoạt động.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị nhà thầu thi công tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công song song với việc đảm bảo chất lượng công trình và an toàn xây dựng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn.