Hàng công nghệ, điện tử đóng góp hơn 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2026
Bạch Dương
23/03/2026, 14:26
Trong hai tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hai nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cùng điện thoại các loại và linh kiện ghi nhận khoảng 28,84 tỷ USD, tương đương gần 38% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước...
Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong bức tranh xuất nhập khẩu cả nước trong 2 tháng đầu năm 2026, nhóm hàng điện tử tiếp tục nổi lên như một điểm sáng.
Cụ thể, trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước 2 tháng đầu năm 76,39 tỷ USD, riêng hai nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cùng điện thoại các loại và linh kiện đã mang về khoảng 28,84 tỷ USD, tương đương gần 38% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Trong đó, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng, với kim ngạch đạt 17,69 tỷ USD, chiếm khoảng 24% tổng xuất khẩu và tăng mạnh 40,9% so với cùng kỳ.
Xét theo thị trường, Hoa Kỳ vẫn là điểm đến lớn nhất với kim ngạch 6,83 tỷ USD, tăng gần 58%. Theo sau là Trung Quốc với 2,92 tỷ USD, tăng 38,2%; EU (27 nước) đạt 1,71 tỷ USD, tăng 10%; Hàn Quốc đạt 1,58 tỷ USD, tăng 21,3%; và Hồng Kông đạt 1,35 tỷ USD, tăng 19,1%.
Ở nhóm điện thoại và linh kiện, kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm đạt 11,15 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu xét riêng tháng 2, giá trị xuất khẩu nhóm này giảm 3,1% so với tháng trước, còn 5,48 tỷ USD.
Về thị trường xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng đầu năm, Trung Quốc là thị trường lớn nhất với 2,34 tỷ USD, tăng 61,3%; tiếp đến là Hoa Kỳ với 1,84 tỷ USD, giảm 5,8%; EU đạt 1,66 tỷ USD, tăng 5,1%; và Hàn Quốc đạt 1,11 tỷ USD, tăng mạnh 118,4%.
Về nhập khẩu, lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng giá trị nhập khẩu vẫn đạt 79,34 tỷ USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay.
Đáng chú ý, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nhập khẩu với kim ngạch lên tới 29,87 tỷ USD, tương đương khoảng 37,6% tổng nhập khẩu.
So với cùng kỳ, nhập khẩu nhóm này đã tăng 48,3% (tương ứng tăng 9,72 tỷ USD), đóng góp phần lớn vào mức tăng chung 16,54 tỷ USD của nhập khẩu cả nước trong hai tháng đầu năm.
Xét theo thị trường, nhập khẩu nhóm hàng này tăng mạnh từ Trung Quốc với 10,26 tỷ USD, tăng 61,5%; Hàn Quốc đạt 8,03 tỷ USD, tăng 46,2%; Đài Loan đạt 4,81 tỷ USD, tăng 63,1%; và Nhật Bản đạt 1,82 tỷ USD, tăng 32,9%.
Trái ngược với máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, nhập khẩu nhóm điện thoại các loại và linh kiện trong hai tháng đầu năm đạt 1,56 tỷ USD, giảm nhẹ so với mức 1,68 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.
