Trang chủ Kinh tế số

Hàng công nghệ, điện tử đóng góp hơn 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2026

Bạch Dương

23/03/2026, 14:26

Trong hai tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hai nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cùng điện thoại các loại và linh kiện ghi nhận khoảng 28,84 tỷ USD, tương đương gần 38% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước...

Ảnh minh hoạ: VNA.
Ảnh minh hoạ: VNA.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong bức tranh xuất nhập khẩu cả nước trong 2 tháng đầu năm 2026, nhóm hàng điện tử tiếp tục nổi lên như một điểm sáng.

Cụ thể, trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước 2 tháng đầu năm 76,39 tỷ USD, riêng hai nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cùng điện thoại các loại và linh kiện đã mang về khoảng 28,84 tỷ USD, tương đương gần 38% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Trong đó, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng, với kim ngạch đạt 17,69 tỷ USD, chiếm khoảng 24% tổng xuất khẩu và tăng mạnh 40,9% so với cùng kỳ. 

10 nhóm hàng có trị giá xuất khẩu cao nhất 2 tháng/2025 và 2 tháng/2026 - Nguồn: Cục Hải quan. 
10 nhóm hàng có trị giá xuất khẩu cao nhất 2 tháng/2025 và 2 tháng/2026 - Nguồn: Cục Hải quan. 

Xét theo thị trường, Hoa Kỳ vẫn là điểm đến lớn nhất với kim ngạch 6,83 tỷ USD, tăng gần 58%. Theo sau là Trung Quốc với 2,92 tỷ USD, tăng 38,2%; EU (27 nước) đạt 1,71 tỷ USD, tăng 10%; Hàn Quốc đạt 1,58 tỷ USD, tăng 21,3%; và Hồng Kông đạt 1,35 tỷ USD, tăng 19,1%.

Ở nhóm điện thoại và linh kiện, kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm đạt 11,15 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu xét riêng tháng 2, giá trị xuất khẩu nhóm này giảm 3,1% so với tháng trước, còn 5,48 tỷ USD. 

Về thị trường xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng đầu năm, Trung Quốc là thị trường lớn nhất với 2,34 tỷ USD, tăng 61,3%; tiếp đến là Hoa Kỳ với 1,84 tỷ USD, giảm 5,8%; EU đạt 1,66 tỷ USD, tăng 5,1%; và Hàn Quốc đạt 1,11 tỷ USD, tăng mạnh 118,4%.

Về nhập khẩu, lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng giá trị nhập khẩu vẫn đạt 79,34 tỷ USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay.

10 nhóm hàng có trị giá nhập khẩu cao nhất 2 tháng/2025 và 2 tháng/2026. 
10 nhóm hàng có trị giá nhập khẩu cao nhất 2 tháng/2025 và 2 tháng/2026. 

Đáng chú ý, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nhập khẩu với kim ngạch lên tới 29,87 tỷ USD, tương đương khoảng 37,6% tổng nhập khẩu.

So với cùng kỳ, nhập khẩu nhóm này đã tăng 48,3% (tương ứng tăng 9,72 tỷ USD), đóng góp phần lớn vào mức tăng chung 16,54 tỷ USD của nhập khẩu cả nước trong hai tháng đầu năm.

Xét theo thị trường, nhập khẩu nhóm hàng này tăng mạnh từ Trung Quốc với 10,26 tỷ USD, tăng 61,5%; Hàn Quốc đạt 8,03 tỷ USD, tăng 46,2%; Đài Loan đạt 4,81 tỷ USD, tăng 63,1%; và Nhật Bản đạt 1,82 tỷ USD, tăng 32,9%.

Trái ngược với máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, nhập khẩu nhóm điện thoại các loại và linh kiện trong hai tháng đầu năm đạt 1,56 tỷ USD, giảm nhẹ so với mức 1,68 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. 

Hãng Trung Quốc tung điện thoại gập “không nếp gấp”, thách thức Samsung và Apple

09:44, 18/03/2026

Hãng Trung Quốc tung điện thoại gập “không nếp gấp”, thách thức Samsung và Apple

Các hãng Trung Quốc chiếm 40% thị phần điện thoại tại Việt Nam

11:04, 03/03/2026

Các hãng Trung Quốc chiếm 40% thị phần điện thoại tại Việt Nam

Trung Quốc tăng nhập gần 120% mặt hàng điện thoại và linh kiện của Việt Nam

09:33, 25/02/2026

Trung Quốc tăng nhập gần 120% mặt hàng điện thoại và linh kiện của Việt Nam

Từ khóa:

điện thoại điện tử kinh tế số máy tính nhập khẩu xuất nhập

Đọc thêm

Hai nghị quyết “mở đường” đưa phân cấp, phân quyền vào cuộc sống

Hai nghị quyết “mở đường” đưa phân cấp, phân quyền vào cuộc sống

Nghị quyết 66-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW đi vào cuộc sống đang mở ra một cách tiếp cận mới trong quản trị quốc gia đó là trao quyền và cách giám sát vận hành quyền đó. Đây là sự kết hợp giữa thể chế và công nghệ để mở đường đưa đến sự thành công của phân cấp, phân quyền.

Công xưởng sản xuất hàng đầu Trung Quốc chật vật trong làn sóng công nghệ mới

Công xưởng sản xuất hàng đầu Trung Quốc chật vật trong làn sóng công nghệ mới

Đông Hoản, thành phố công nghiệp từng góp phần tạo nên danh xưng “công xưởng thế giới” của Trung Quốc, nay lại chứng kiến làn sóng nhà máy đóng cửa và tình trạng lao động mất việc gia tăng...

Elon Musk chi 25 tỷ USD, dựng siêu tổ hợp bán dẫn chưa từng có

Elon Musk chi 25 tỷ USD, dựng siêu tổ hợp bán dẫn chưa từng có

TeraFab được kỳ vọng đạt công suất từ 100 đến 200 tỷ chip AI tiến trình 2nm/năm - sản lượng vượt xa phần lớn các cơ sở bán dẫn hiện nay...

Tích hợp chuyển đổi số - chuyển đổi xanh vì sự phát triển bền vững

Tích hợp chuyển đổi số - chuyển đổi xanh vì sự phát triển bền vững

Trong bối cảnh toàn cầu đang hướng tới phát triển bền vững, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng với chiến lược "chuyển đổi kép" - kết hợp chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Huế đặt mục tiêu có 12.000 tên miền .vn vào năm 2030

Huế đặt mục tiêu có 12.000 tên miền .vn vào năm 2030

Cùng việc phấn đấu có ít nhất 50% doanh nghiệp sử dụng tên miền .vn vào năm 2030, Huế còn đặt mục tiêu đạt khoảng 12.000 tên miền .vn, tương đương 9–10 tên miền trên 1.000 dân...

Multimedia

Multimedia
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam củng cố vị thế trung tâm hồ tiêu toàn cầu

Thị trường

2

Hộ kinh doanh bán hàng đa kênh loay hoay với xuất hoá đơn điện tử

Tài chính

3

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định

Tiêu điểm

4

Lãi suất tăng sẽ sàng lọc nhà đầu tư bất động sản

Bất động sản

5

Tự doanh và tổ chức mạnh tay gom phiên VN-Index thủng đáy 1.600 điểm

Chứng khoán

