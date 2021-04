Hàng không các nước vật lộn đưa công dân rời "chảo lửa Covid" Ấn Độ

Theo Bloomberg, hãng hàng không Ấn Độ Air India Ltd. dự kiến sẽ tăng tần suất bay từ Ấn Độ đi Mỹ lên 32 chuyến/tuần từ ngày 11/5, từ 29 chuyến hiện tại và gần tương đương với 33 chuyến thời điểm trước dịch.

Trong khi đó, 2 hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air Lines Co. và Asiana Airlines Inc. đang có kế hoạch tổ chức khai thác hình thức thuê bao chuyến bay để hỗ trợ công dân Hàn Quốc muốn trở về nước. Cả hai hãng này trước đó đều dừng khai thác các chuyến bay thương mại tới Ấn Độ do làn sóng dịch bệnh thứ hai bùng phát. Korean Air và Asiana Airlines hiện đang làm việc với nhà chức trách Ấn Độ để thống nhất việc tổ chức các chuyến bay trọn gói.

Ấn Độ đang trở thành "chảo lửa Covid" nóng nhất thế giới với hơn 18,8 triệu ca nhiễm. Ngày 30/4, nước này tiếp tục ghi nhận kỷ lục ca nhiễm mới trong ngày với 396.452 trường hợp. Số ca tử vong tại nước này đã tăng thêm 3.498 người lên 208.330. Trước tình hình ngày một nghiêm trọng, chính phủ Ấn Độ đã ra quyết định phong tỏa hai trung tâm tài chính, chính trị New Delhi và Mumbai.

Đầu tuần này, chính phủ Mỹ đã khuyến cáo công dân nước này rời khỏi Ấn Độ sớm nhất có thể. Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó ban hành khuyến cáo đi lại Cấp 4 - mức độ cao nhất, trong đó khuyên người dân Mỹ tránh xa mọi chuyến du lịch tới Ấn Độ.

"Nhiều công dân Mỹ cho biết họ bị từ chối tiếp nhận tại các bệnh viện ở một số thành phố do tình trạng quá tải", trang web của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Ấn Độ cho biết. "Hiện tại, tất cả các dịch vụ công dân Mỹ thông thường và dịch vụ thị thực tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Chennai đều tạm dừng".

Tuần trước, ngay sau khi Ấn Độ lập kỷ lục lần đầu tiên về số ca nhiễm mới trong ngày, Canada và Singapore đã đồng loạt ra quyết định ngừng các chuyến bay và người nhập cảnh từ quốc gia Nam Á.

Anh cũng đưa Ấn Độ vào "danh sách đỏ" có hiệu lực từ ngày 23/4, trong đó cấm tất cả các chuyến bay từ quốc gia Nam Á, sau khi ghi nhận 103 trường hợp nhiễm một biến thể mới lần đầu phát hiện ở Ấn Độ.

Hồng Kông (Trung Quốc) cũng tuyên bố cấm các chuyến bay chở khách từ Ấn Độ trong 14 ngày bắt đầu từ ngày 20/4. New Zealand cũng đã đình chỉ nhập cảnh đối với du khách từ Ấn Độ vào đầu tháng này vì lo ngại các biến thể Covid-19 mới ở đất nước tỷ dân.

Các chuyên gia y tế cho rằng Ấn Độ đã mất cảnh giác khi đại dịch có vẻ được kiểm soát trong mùa đông năm nay. Ở thời điểm đó, số ca nhiễm mới hàng ngày chỉ vào khoảng 10.000 ca và nhà chức trách bắt đầu nới lỏng hạn chế, cho phép tụ tập đông người.

Theo các chuyên gia, một số biến chủng mới của virus corona, đặc biệt là loại đột biến kép có nguồn gốc từ Ấn Độ, là nguyên nhân chính khiến số ca nhiễm mới ở nước này tăng chóng mặt.