Hàng không Việt Nam kích hoạt ứng phó khẩn cấp với siêu bão Ragasa

Cục Hàng không Việt Nam vừa phát công điện yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó siêu bão Ragasa (bão số 9). Trong đó, yêu cầu các đơn vị liên quan trực 24/24, kiểm tra hạ tầng và triển khai phương án phòng chống bão để bảo đảm an toàn bay…

Các sân bay dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa là Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Trị).

Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm các quy định, quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Đối với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và các cảng thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nằm trong vùng ảnh hưởng, ACV phải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra hệ thống hạ tầng, thông tin liên lạc, kịp thời phát hiện và xử lý hư hỏng, đảm bảo an toàn công trình, đài trạm và khai thác bay.

Đồng thời, các cảng hàng không được yêu cầu triển khai phương án phòng chống mưa bão, chống ngập úng, khơi thông dòng chảy, bảo vệ công trình, phương tiện, thiết bị để giảm thiểu thiệt hại, nhanh chóng ổn định hoạt động phục vụ hành khách.

Tại những cảng đang thi công (Cát Bi, Vinh, Đồng Hới), chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, xác định điểm dừng kỹ thuật khi bão đổ bộ, chuẩn bị điều kiện khắc phục sự cố nhằm bảo đảm an toàn công trình.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được giao chỉ đạo các cơ sở khí tượng hàng không tăng cường chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo, cung cấp kịp thời thông tin thời tiết cho người dùng.

Các hãng hàng không và đơn vị bảo đảm hoạt động bay phải theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, chủ động điều chỉnh kế hoạch, thay đổi lịch bay khi cần thiết để đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, Cảng vụ hàng không miền Bắc có trách nhiệm giám sát việc triển khai ứng phó tại các cảng liên quan, duy trì liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng các cơ quan chức năng, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Trong ngày 23/9, nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet đã phải hoãn, hủy vì ảnh hưởng của bão. Nhiều chuyến bay khác bị ảnh hưởng dây chuyền.