Hàng loạt "bẫy dính" giăng sẵn trên sàn tiền ảo ONUS

Như Nguyệt

04/04/2026, 07:57

Sau khi lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến cùng đồng bọn lập trình, hợp tác tạo ra nhiều đồng tiền ảo khác nhau như là LABUBU, HNG, BDS và dùng Bot tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo này theo ý đồ của mình...

Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an cung cấp thông tin liên quan đến vụ án sàn giao dịch ONUS. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2026 do Bộ Công an tổ chức chiều 03/4/2026, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã thông tin liên quan đến vụ án sàn giao dịch ONUS.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng cho biết tính đến ngày 23/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vuong) và 8 đồng phạm về 2 tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vuong, sinh năm 1984, tại Cần Thơ) và Trần Quang Chiến (ở Hà Nội) cùng đồng bọn lập trình tạo ra đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet. Đến tháng 10/2021, VNDC Wallet đổi tên thành ONUS.

Các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn rất tinh vi, đưa thông tin sai lệch tạo niềm tin cho nhà đầu tư, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Thứ nhất, VNDC được quảng cáo là đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1, nhưng thực tế số lượng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng để đảm bảo tính thanh khoản.

Thứ hai, các đối tượng đã tổ chức các lễ ký kết và truyền thông VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì SnackHouse nhằm mở rộng mạng lưới ra toàn bộ khu vực.

Có 30 điểm bán ở Cần Thơ, 200 điểm bán ở Miền Tây và 1.000 điểm bán bánh mì trên cả nước. Người tiêu dùng có thể sử dụng voucher VNDC để đổi lại bánh mì tại tất cả các chi nhánh Snack House, nhưng thực tế không có.

Thứ ba, VNDC kết hợp cùng các đối tác Trustpay JSC và Go24 ATS JSC ra mắt sàn thương mại điện tử "Siêu thị VNDC" - kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC, nhưng thực tế chưa có sàn mua sắm này.

Ngoài ra, các đối tượng đã thuê Kols (là những người, cá nhân có sức ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực công nghệ), tuyển dụng đại lý, "chân rết" để định hướng, dẫn dắt, truyền cảm hứng và tìm kiếm, lôi kéo, quảng bá dẫn đến rất nhiều nhà đầu tư tham gia.

Thứ tư, các đối tượng thông báo công bố VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet (sau là sàn ONUS) do VNDC Holding và Onus Technology tại Singapore phát hành. Nhưng thực tế các công ty này do chính đối tượng Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến đứng tên thành lập.

Sau khi lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến cùng đồng bọn lập trình, hợp tác tạo ra nhiều đồng tiền ảo khác nhau như là LABUBU, HNG, BDS và can thiệp dùng Bot tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo này theo mong muốn.

Sau một thời gian vận hành, thao túng làm giá, khi các nhà đầu tư thua lỗ, các đối tượng sẽ dừng việc tạo lệnh mua bán ảo, dừng việc truyền thông để đồng tiền ảo về đúng bản chất và không còn giá trị. Sau đó, các đối tượng tiếp tục phát hành các dự án Token tiền ảo khác và thực hiện đúng quy trình như vậy.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh đây là một hệ sinh thái có quy mô đặc biệt lớn, các đối tượng đã chiếm đoạt rất nhiều tiền của các nhà đầu tư. Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tập trung để bóc gỡ, tiếp tục đấu tranh mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng và triệt để các hành vi theo quy định của pháp luật.

