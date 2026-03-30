Tìm nạn nhân vụ lừa đảo, chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng qua dự án tiền ảo DRK
Song Hoàng
30/03/2026, 12:16
Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã lập dự án “ma”, quảng bá sai sự thật để dẫn dụ nhà đầu tư nạp tiền, sau đó đánh sập hệ thống và xóa toàn bộ dấu vết nhằm chiếm đoạt lượng tiền điện tử rất lớn, quy đổi tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng. Nhằm tạo điều kiện cho các bị hại theo quy định, công an đề nghị các nạn nhân khẩn trương gửi đơn trình báo trước ngày 30/4/2026 để được hướng dẫn giải quyết...
Ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án tiền ảo “DRK”, do Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú Đà Nẵng) cầm đầu.
Cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại
trong vụ án với phương thức, thủ đoạn nêu trên khẩn trương liên hệ, gửi đơn
trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (địa chỉ: 47
Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên:
Nguyễn Hữu Hưng – SĐT: 0935.234.711 và Trương Kinh Kha – SĐT: 0708.134.850 để
được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 23/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành Thông báo tìm bị hại lần 01, với thời hạn tiếp nhận đến ngày 20/3/2026.
Nhằm tạo điều kiện cho các bị hại trong vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo tiếp tục tiếp nhận trình báo đến hết ngày 30/4/2026.
Sau thời hạn thông báo
nêu trên, nếu bị hại không đến trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ không có
cơ sở xem xét, giải quyết trong cùng vụ án theo quy định.
Liên quan đến vụ án kể trên, từ ngày 15/12/2025,
Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử
dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng triển
khai đồng bộ lực lượng, phượng tiện, biện pháp nghiệp vụ tiến hành bắt giữ 8 đối
tượng trong Chuyên án, trong đó đối tượng cầm đầu là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi,
trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng).
Kết quả điều tra ban đầu
xác định: Khoảng thời gian đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết, bàn bạc phân
chia công việc cùng với 03 đối tượng ở TP Hồ Chí Minh và nhiều đối tượng khác tạo
ra một dự án “ma” về đồng tiền ảo riêng mang tên “DRK” rồi đẩy mạnh truyền
thông bằng nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để dẫn dụ nhiều người
tham gia đầu tư.
Sau khi dẫn dụ được nhiều
nhà đầu tư tham gia, đến cuối năm 2021, các đối tượng quyết định đánh sập dự án
DRK, xóa website, xoá fanpage và các hội nhóm liên quan nhằm chiếm đoạt toàn bộ
số tiền của nhà đầu tư rồi bán qua tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân.
Căn cứ thông tin, tài liệu,
dữ liệu điện tử thu được trong quá trình phá án, cơ quan Công an xác định các đối
tượng đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử gồm hơn 1880 BTC, hơn 37.000
ETH và gần 2,7 triệu USDT (tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm
2021).
Qua thực hiện các biện
pháp tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm dừng giao dịch các tài khoản
Ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỷ đồng. Hiện đã khởi tố vụ
án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân và 07 đối tượng liên
quan.
Hà Nội: Khởi tố 5 bị can lừa đảo thông qua dự án tiền ảo FTXF
Ngày 30/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Dân - Giám đốc Công ty Hoàng Dân cùng 22 bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu tại các dự án thủy lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng...
Lĩnh án chung thân về tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 70 tỷ của nhà đầu tư
Bị cáo đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc công ty đang hợp tác quảng cáo cho các nhãn hàng để huy động vốn với lãi suất từ 3% - 15%/tháng. Có 35 nhà đầu tư đã chuyển cho bị cáo hơn 151 tỷ đồng. Hiện bị cáo mới hoàn trả hơn 81 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng...
