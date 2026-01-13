Chứng khoán SHS: VN-Index có thể sẽ chịu áp lực từ nhóm trụ?

Ở kịch bản cơ sở, nếu nhóm cổ phiếu Vỉngoup điều chỉnh trong năm 2026, có thời điểm VN-Index sẽ chịu áp lực điều chỉnh, kiểm tra lại vùng giá quanh 1.550 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2022.

Chứng khoán SHS vừa đưa ra cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán năm 2026 với nhiều điểm đáng lưu ý. Theo SHS, năm 2025 ghi nhận một sự tăng trưởng đột biến của VN-Index nhưng không thật sự được lan tỏa ra toàn thị trường.

Thực tế cuối năm VN-Index đã tăng 40,87% so với 2024, với mức giá cao nhất năm 2025 là 1.805,93 điểm. Mức tăng vượt trội của chỉ số VN-Index một phần lớn đến từ ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu Vingroup. Trong năm 2025, VIC có mức tăng giá 736,5% so với 2024. Mức tăng giá này là điều khó dự báo.

Nếu bóc tách ảnh hưởng của VinGroup thì VN-Index trong năm 2025 đang có mức tăng giá khoảng 15% so với 2024. Điều này cho thấy, phần lớn trên thị trường là có diễn biến giá kém tích cực trong năm 2025, dù kết quả kinh doanh vẫn duy trì tăng trưởng tương đối tốt. Đây được xem là diễn biến tái định giá các nhóm ngành, trước khi thị trường sẽ được nâng hạng lên thị trường mới nổi trong năm 2026.

Do đó trong năm 2026, trường hợp nhóm cổ phiếu này chịu áp lực điều chỉnh, tác động kém tích cực đến VN-Index là hoàn toàn có thể.

SHS dự kiến thị trường trong năm 2026 như sau: Ở kịch bản cơ sở, trong năm 2026, có thời điểm VN-Index sẽ chịu áp lực điều chỉnh, kiểm tra lại vùng giá quanh 1.550 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2022.

VN-Index sau đó tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng trung dài hạn với vùng giá mục tiêu quanh 1.900 điểm-1.950 điểm.

Kịch bản tiêu cực: VN-Index đỉnh năm 2025 ở giá 1.805,93 điểm. Kết thúc năm 2025, VN-Index vượt đỉnh lịch sử năm 2022 tương ứng 1.536,45 điểm. Năm 2026 VN-Index chịu áp lực điều chỉnh, kiểm tra lại vùng giá 1.450 điểm – 1.500 điểm và phục hồi, hướng đến kiểm tra lại vùng đỉnh 1.800 điểm của năm 2025. Trong năm 2026, VN-Index giao động trong biên độ 1.450 điểm đến 1.800 điểm.

Yếu tố tích cực hỗ trợ thị trường gồm nền kinh tế tăng trưởng tốt, mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% năm 2026; Lãi suất ổn định, lạm phát kiểm soát tốt; Nâng hạng thị trường; Vốn hóa thị trường vẫn tương đối hấp dẫn so với nền kinh tế, tăng trưởng GDP.

Yếu tố rủi ro, bất định: Căng thẳng địa chính trị trên thế giới vẫn tiếp diễn; Không mở rộng chính sách tiền tệ, giảm tăng trưởng tín dụng, lãi suất huy động có xu hướng tăng. Thuế quan bắt đầu phản ánh vào thương mại, thu hẹp dòng chảy thương mại trong 2026. Bong bóng đồng thời hình thành trên các loại tài sản: Tiền mã hóa, Vàng-Bạc-Kim loại quí hiếm, bong bóng AI, Giá bất động sản giảm... Tỷ lệ dự nợ vay ký quỹ ở mức cao.

Về chiến lược đầu tư, năm 2026, thị trường đối diện với những thử thách trong bối cảnh dòng tiền chịu tác động đan xen từ các yếu tố toàn cầu và nội tại nền kinh tế trong nước.

Căng thẳng địa chính trị, chiến tranh thương mại, áp đặt thuế quan, cạnh tranh công nghệ được dự báo chưa sớm hạ nhiệt. Các quốc gia lớn ngày càng tận dụng lợi thế về năng lượng, công nghệ lõi, chip bán dẫn, đất hiếm cũng... như quy mô thị trường tiêu thụ để tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Xu hướng này khiến dòng chảy thương mại toàn cầu thu hẹp, nhiều nền kinh tế phải ưu tiên tự chủ các nguồn cung chiến lược, từ an ninh năng lượng đến an ninh công nghệ và an ninh kinh tế...

Bên cạnh đấy dưới áp lực của tiền kỹ thuật số, tiền pháp định của các ngân hàng Trung ương chịu nhiều thách thức. Giảm nhu cầu đối với tiền tệ của các ngân hàng trung ương như

Ở trong nước, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 trên 10%. Để đạt mục tiêu này. Cần thúc đẩy ba trụ cột tăng trưởng chính: đẩy mạnh đầu tư công; kích thích tiêu dùng nội địa; duy trì tăng trưởng xuất nhập khẩu cùng dòng vốn FDI, FII.

Dựa trên những yếu tố, xu hướng chính trên, SHS cho rằng, trong năm 2026, thị trường sẽ tiếp tục phân hóa mạnh, giao dịch tập trung ở số ít nhóm mã. Dòng tiền kỳ vọng có thể tìm kiếm các cơ hội tăng giá mạnh ở các mã đầu ngành, có thanh khoản rất cao trong các nhóm ngành:

Bán lẻ - tiêu dùng: được hỗ trợ bởi thu nhập khả dụng của người dân cải thiện, tầng lớp trung lưu mở rộng và các chính sách kích cầu tiêu dùng trong nước.

Năng lượng: Tăng trưởng từ yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng GDP cao và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Định giá lại tài sản.

Xây dựng và vật liệu xây dựng: gắn với xu hướng đẩy mạnh đầu tư công, hạ tầng trọng điểm và tiến độ giải ngân được kỳ vọng cải thiện theo từng năm.

Các công ty có các tài sản có tính chất không thể thay thế, được định giá lại ở mức cao hơn như. Sở hữu mỏ khoáng sản, nhà máy-hệ thống phân phối năng lượng, các hệ thống phân phối bán lẻ quy mô lớn, sân bay, cảng biển...