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Hàng ngàn lượt người tham dự lễ hội tại Nam Long II Central Lake

M Minh Khuê

Diễn ra trong hai ngày 11-12/7/2026, The Wonder Carnival đã đưa quảng trường hồ trung tâm Nam Long II Central Lake trở về thập niên 80 với không gian rạp xiếc Mỹ rực rỡ và náo nhiệt.

Với các trạm trò chơi liên hoàn, ẩm thực đường phố, đại tiệc ánh sáng và âm nhạc mãn nhãn, chuỗi sự kiện đã mang đến cho hàng ngàn người dân Cần Thơ một cuối tuần “full mode” đúng nghĩa.

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Kéo dài từ sáng sớm cho đến đêm, không gian 43,8 hecta của khu đô thị Nam Long II Central Lake luôn đông kín người đến tham dự, hòa vào bầu không khí sôi động chưa từng có. Khu vực quảng trường ven hồ trở thành tâm điểm của lễ hội mùa hè The Wonder Carnival, chào đón hàng ngàn gia đình và giới trẻ Cần Thơ đến vui chơi, giải trí, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật được đầu tư công phu, hoành tráng.

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Không cần đi đâu xa, các gia đình có ngay những khung hình đậm chất rạp xiếc Mỹ thập niên 80 bên photo booth Vòng quay ngựa gỗ. Góc check-in này nhanh chóng trở thành “tọa độ sống ảo” được săn đón bởi thiết kế ấn tượng, truyền tải trọn vẹn tinh thần lễ hội.

VnEconomy

Khu vực trò chơi liên hoàn Game Zone luôn tấp nập người tham gia thử sức trong không khí sôi nổi với loạt thử thách ném bóng “Bách phát bách trúng”, Săn gậy thần tốc và Mê cung điện. Trong khi đó, những gian hàng ẩm thực Food & Chill cũng hấp dẫn du khách không kém với những món ăn đường phố đặc trưng của các lễ hội, được cả trẻ em và người lớn yêu thích.

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Giữa không gian xanh mát của khu đô thị, dàn xe Kombi cổ điển chở đầy gấu bông cùng các chú hề sắc màu nhanh chóng thành điểm dừng chân được nhiều gia đình yêu thích. Các bé thích thú tạo dáng bên xe, còn ba mẹ tranh thủ lưu lại vài khoảnh khắc dễ thương trong buổi chiều cuối tuần. Nhiều phụ huynh cho biết không khí vui nhộn, cách trang trí đáng yêu và sự thân thiện của lễ hội khiến trẻ nhỏ vô cùng hào hứng trong suốt thời gian tham gia The Wonder Carnival.

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Khi ánh đèn trên các tuyến phố bắt đầu thắp sáng, bầu không khí lễ hội được đẩy lên cao với màn xuất hiện của nam ca sĩ Tăng Phúc. Chất giọng nội lực, giàu cảm xúc cùng loạt hit nổi tiếng đã đưa hàng ngàn khán giả xích lại gần hơn, cùng thắp sáng flash điện thoại tạo nên một “biển sao” lung linh thơ mộng bên mặt hồ.

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Tâm điểm gây choáng ngợp nhất đêm hội The Wonder Carnival chính là khoảnh khắc chiếc Hộp nhạc diệu kỳ khổng lồ từ từ mở tung giữa mặt hồ trung tâm. Hiệu ứng ánh sáng laser, khói mờ ảo cùng mô hình búp bê ballet xoay tròn 360 độ đã biến mặt nước tĩnh lặng thành một sân khấu trình diễn thị giác độc nhất vô nhị.

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Ngay sau đó, đoàn diễu hành nghệ thuật tiến vào quảng trường giữa tiếng reo hò của hàng ngàn người. Dàn xe Kombi, các nghệ sĩ xiếc, chú hề cùng đội trống LED nước biến quảng trường thành sân khấu mở sống động, khiến khán giả không thể rời mắt và liên tục ghi lại những thước phim ấn tượng.

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The Wonder Carnival khép lại bằng màn pháo hoa tầm thấp thắp sáng mặt hồ trung tâm, tạo nên phần kết mãn nhãn cho lễ hội mùa hè tại Nam Long II Central Lake. Khoảnh khắc ánh sáng bung tỏa trên nền trời trong âm nhạc cao trào đã để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng hàng ngàn gia đình và người dân Cần Thơ đến tham gia lễ hội.

Cuối ngày, nhiều gia đình chọn nán lại ngả lưng trên thảm cỏ ven hồ để thưởng thức rạp chiếu phim ngoài trời. Một khoảng không gian thật “chill” và thư giãn, đủ để lưu giữ trọn vẹn dư vị của buổi tối cuối tuần đáng nhớ bên những người thân yêu.

Thông qua lễ hội mùa hè The Wonder Carnival được tổ chức công phu và hoành tráng, Nam Long II Central Lake tiếp tục khẳng định vai trò một đô thị đáng sống bậc nhất của thành phố, điểm hẹn văn hóa - giải trí gắn liền với đời sống cộng đồng cư dân, người dân trong khu vực và du khách. Đây là địa điểm mà ai cũng nên nhất định phải “check in” một lần khi đến với Cần Thơ.


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