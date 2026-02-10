Thứ Ba, 10/02/2026

Thế giới

Hãng ô tô BYD Trung Quốc kiện Chính phủ Mỹ đòi hoàn tiền thuế quan

Đức Anh

10/02/2026, 15:07

Đây là vụ kiện đầu tiên của một hãng xe Trung Quốc liên quan đến thuế quan của Mỹ...

Xe buýt tại nhà máy BYD ở California - Ảnh: Reuters
Xe buýt tại nhà máy BYD ở California - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD đã nộp đơn kiện Chính phủ Mỹ lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ (USCIT), phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan đối ứng và yêu cầu hoàn trả toàn bộ khoản thuế doanh nghiệp này đã nộp từ tháng 4/2025 đến nay.

Đây là vụ kiện đầu tiên của một hãng xe Trung Quốc liên quan đến thuế quan của Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hàng nghìn doanh nghiệp toàn cầu có hoạt động tại Mỹ cũng nộp đơn kiện, cho rằng chính quyền ông Trump không thể viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế quan đối ứng lên hàng hóa nhập khẩu.

Trong đơn nộp lên USCIT ngày 26/1 mà hãng tin Reuters xem được, bốn công ty con của BYD tại Mỹ lập luận rằng IEEPA không trao thẩm quyền áp thuế quan cho tổng thống Mỹ, vì “các văn bản về IEEPA không dùng từ ‘thuế quan’ hoặc bất kỳ thuật ngữ nào có ý nghĩa tương đương”.

Hiện Tòa án Tối cao Mỹ cũng đang xem xét liệu ông Trump có đủ thẩm quyền theo Hiến pháp Mỹ để áp thuế quan đối ứng dựa trên IEEPA hay không.

Tuần trước, ông Jamieson Greer, Đại diện Thương mại Mỹ, cho biết Tòa án Tối cao Mỹ cần thêm thời gian để ra phán quyết do mức độ ảnh hưởng của vụ việc rất lớn. Vụ việc đã được đưa ra tranh tụng vào ngày 5/11/2025. Từ đó đến nay, chưa có thông tin mới nào về vụ việc này. Theo thông lệ, Tòa án Tối cao sẽ không công bố thông tin vụ kiện nào sẽ được ra phán quyết vào ngày nào.

Theo các nhà phân tích, phán quyết về thuế quan đối ứng nhiều khả năng có trước khi kết thúc nhiệm kỳ xét xử hiện tại của Tòa án Tối cao Mỹ, thường rơi vào cuối tháng 6, nhưng vẫn có thể sớm hơn.

Trong đơn kiện, BYD cho biết họ phải tiến hành một vụ kiện riêng để bảo đảm sẽ được hoàn lại những khoản thuế quan đã bị thu trái luật nếu không có phán quyết và biện pháp khắc phục từ tòa án.

Dù không bán ô tô con tại Mỹ, hoạt động của hãng xe Trung Quốc này tại thị trường Mỹ vẫn trải rộng từ xe buýt, xe thương mại đến pin, hệ thống lưu trữ năng lượng và tấm pin mặt trời.

Theo thông tin trên trang web của BYD, công ty con BYD North America hiện sử dụng 750 lao động tại nhà máy sản xuất xe tải ở Lancaster, bang California, Mỹ.

BYD viện dẫn các phán quyết trước đó của USCIT và Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ (CAFC). Theo CAFC, IEEPA không trao thẩm quyền để áp các mức thuế quan đối ứng mà chính quyền ông Trump đang bị kiện.

Dù vậy, phán quyết cuối cùng của Tòa án Tối cao Mỹ - nếu có - nhiều khả năng chỉ xoay quanh tính hợp pháp của thuế quan đối ứng áp theo từng quốc gia, chứ không bao phủ các khoản áp thuế quan theo ngành như thuế quan với ô tô nhập khẩu. Vì vậy, ngay cả khi Tòa án Tối cao phán quyết bất lợi cho chính quyền ông Trump, BYD cũng chỉ được giảm bớt một phần gánh nặng thuế quan.

Trước đó, ông Trump nhiều lần cảnh báo ô tô Trung Quốc đe dọa tương lai ngành ô tô Mỹ, nhưng cũng nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng chào đón một hãng xe Trung Quốc nếu công ty đó muốn xây nhà máy và sản xuất xe ngay trên đất Mỹ.

Trước BYD, tập đoàn bán lẻ Costco và các công ty con tại Mỹ của Toyota Tsusho - doanh nghiệp thuộc tập đoàn Toyota - cũng đã nộp đơn kiện Chính phủ Mỹ lên USCIT.

Đơn kiện của Costco được nộp lên tòa án vào cuối tháng 11/2025 để yêu cầu hoàn thuế, trong trường hợp Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết đảo ngược thuế quan đối ứng của chính quyền ông Trump. Cùng thời điểm, các công ty con của Toyota Tsusho gồm Toyota Tsusho America, Toyota Tsusho Canada và Toyota Tsusho Nexty Electronics America cũng đâm đơn kiện với nội dung tương tự.

Triển vọng ảm đạm của thị trường bất động sản Trung Quốc 2026

08:57, 10/02/2026

Triển vọng ảm đạm của thị trường bất động sản Trung Quốc 2026

Bất chấp thuế quan, Toyota đạt doanh số kỷ lục trong năm 2025

10:09, 02/02/2026

Bất chấp thuế quan, Toyota đạt doanh số kỷ lục trong năm 2025

Tòa án Tối cao Mỹ đẩy nhanh xử lý vụ thuế đối ứng

10:51, 10/09/2025

Tòa án Tối cao Mỹ đẩy nhanh xử lý vụ thuế đối ứng

BYD BYD kiện Chính phủ Mỹ thế giới Thuế đối ứng

Đọc thêm

Trung Quốc kêu gọi ngân hàng trong nước hạn chế nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ

Trung Quốc kêu gọi ngân hàng trong nước hạn chế nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ

Nguồn tin nói rằng giới chức Trung Quốc đã khuyến cáo các ngân hàng hạn chế mua trái phiếu chính phủ Mỹ và yêu cầu những ngân hàng có mức độ tiếp xúc cao với tài sản này phải giảm bớt vị thế...

Dự trữ khí đốt của Đức trước

Dự trữ khí đốt của Đức trước "bài kiểm tra" an ninh năng lượng mùa đông

Dự trữ khí đốt của Đức giảm xuống còn hơn 30% công suất trong tháng 2, làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng giữa mùa đông khắc nghiệt. Tuy nhiên, Berlin khẳng định hệ thống cung ứng hiện vẫn trong tầm kiểm soát.

Đài Loan: Xuất khẩu tăng mạnh nhất trong 16 năm qua nhờ nhu cầu lớn về chip

Đài Loan: Xuất khẩu tăng mạnh nhất trong 16 năm qua nhờ nhu cầu lớn về chip

Đây là kỷ lục kim ngạch xuất khẩu trong một tháng của Đài Loan, được thiết lập sau 27 tháng liên tiếp giá trị xuất khẩu của vùng lãnh thổ này ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước...

Tổng thống Trump: Chủ tịch mới của Fed có thể giúp kinh tế Mỹ tăng trưởng 15%

Tổng thống Trump: Chủ tịch mới của Fed có thể giúp kinh tế Mỹ tăng trưởng 15%

Đây là mục tiêu cực kỳ lạc quan, đồng thời phản ánh áp lực mà ông Kevin Warsh sẽ phải đối mặt nếu được phê chuẩn vào vị trí này...

Triển vọng ảm đạm của thị trường bất động sản Trung Quốc 2026

Triển vọng ảm đạm của thị trường bất động sản Trung Quốc 2026

Tổ chức đánh giá tín nhiệm S&P Global Ratings nhận định bi quan về triển vọng thị trường bất động sản Trung Quốc, cho rằng mức suy giảm doanh thu bán nhà ở nước này trong năm 2026 sẽ lớn hơn so với dự báo trước đó...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Nắm bắt nền kinh tế bạc

eMagazine

Nắm bắt nền kinh tế bạc

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Ấn phẩm

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Đọc nhiều nhất
1

Panasonic nâng cao an toàn thực phẩm từ giải pháp không khí đạt chuẩn HACCP International

Doanh nghiệp

2

Thanh khoản cải thiện, khối ngoại quay lại mua ròng

Chứng khoán

3

Việt Nam cần tập trung xử lý 3 vấn đề then chốt để đạt mục tiêu nâng hạng tín nhiệm quốc gia năm 2030

Chứng khoán

4

Du khách xả rác thải nhựa cao hơn gần 2 lần so với người dân sở tại ở các điểm du lịch

Kinh tế xanh

5

Hải Phòng: Đầu tư cơ sở hạ tầng để đưa 3 khu vực khó khăn thành trọng điểm du lịch

Địa phương

