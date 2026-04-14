“Hành khách” thú cưng đang định hình lại ngành du lịch và vận chuyển

Ngày nay, thú cưng dần trở thành một yếu tố then chốt trong quyết định du lịch. Những người bạn bốn chân ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh của chuyến đi, từ điểm đến, nơi lưu trú đến phương tiện di chuyển…

Công ty du lịch nghỉ dưỡng trên tàu Fabled Voyages có trụ sở tại Mỹ mới đây vừa thông báo về chương trình “Thú cưng trên tàu”, cho phép du khách có thể sống cùng những người bạn bốn chân của mình trong suốt hải trình. Động thái này diễn ra khi công ty du thuyền tìm cách giải quyết "rào cản chính" đối với du lịch dài ngày bằng cách tạo ra một ngôi nhà trên biển cho cả thú cưng.

"Thú cưng là thành viên trong gia đình của nhiều du khách," Madison Miller, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Fabled Voyages cho biết. "Trách nhiệm của chúng tôi là thiết kế một chương trình tôn trọng mối liên kết đó đồng thời duy trì sự thoải mái, an toàn và hài hòa trên tàu".

Tùy thuộc vào kích thước, hành vi và yêu cầu về sức khỏe, mỗi căn hộ nghỉ dưỡng được phép nuôi tối đa hai thú cưng – mèo hoặc chó. Tàu FV Horizon của công ty, với sức chứa lên đến 2.400 du khách, sẽ tạo ra các khu vực đi bộ ngoài trời và khu vực thân thiện với vật nuôi trong thiết kế tàu.

Bắt đầu nhận đặt cọc từ ngày 30/3 vừa qua, hành khách sẽ phải trả một khoản phí không hoàn lại một lần là 1.000 USD (865,40 euro), khoản phí này sẽ được sử dụng cho công tác chuẩn bị trên tàu. Ngoài ra còn có phí thú cưng hàng tháng là 130 USD (86,55 euro), bao gồm chi phí vệ sinh, khu vực dành riêng cho thú cưng và các vấn đề lưu trú dài hạn của động vật.

Thực tế cho thấy, khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, nhiều gia đình giàu có tại UAE cũng kiên quyết không bỏ rơi vật nuôi. Thay vì mòn mỏi chờ đợi các chuyến bay thương mại hiếm hoi chấp nhận vận chuyển động vật, nhóm du khách cao cấp đã ngay lập tức chọn giải pháp thuê chuyên cơ để đảm bảo thú cưng được kề cận suốt hành trình.

Bà Jacqueline Luebke, đồng sáng lập Jetcircle - đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ du lịch thú cưng cao cấp, cho biết nhu cầu đã tăng vọt ngay sau khi chiến sự nổ ra. Trong điều kiện bình thường, giá một chỗ trên chuyên cơ riêng từ UAE sang châu Âu, bao gồm một thú cưng, khoảng 7.000 euro (khoảng 217 triệu đồng). Nhưng tháng trước, con số này đã tăng vọt lên tới 20.000 euro (khoảng 600 triệu đồng) do nhu cầu cao và nguồn máy bay hạn chế.

Cũng vậy khi chuyển từ Singapore đến Hong Kong vào tháng 3 năm ngoái, bà Gwenda Phillips đã chi hơn 30.000 USD cho chuyến bay riêng dành cho bà, chị dâu và bốn con mèo. Bà Phillips cho biết, "Bạn sẽ không bao giờ cho con mình vào khoang hàng. Với động vật, điều đó còn thiếu nhân đạo hơn vì chúng không thể lên tiếng và cũng không có khái niệm về thời gian".

Khách hàng của SingaPaw Air bao gồm những người chuyển nơi ở giữa các quốc gia, cũng như những người muốn đưa thú cưng đi du lịch.

Trên các chuyến bay của hãng SingaPaw Air, động vật được tự do đi lại trong khoang hành khách, ngồi bên cạnh chủ nhân và được cung cấp các bữa ăn giống như bất kỳ hành khách nào khác. Người sáng lập hãng, ông Jamie Wong, cho biết SingaPaw Air đang hoạt động trong một phân khúc đặc thù chưa có đối thủ trực tiếp trong khu vực, dù các dịch vụ tương tự đã xuất hiện tại Mỹ, châu Âu và Australia.

Bà Lesley Ann Chai, giám đốc điều lệ của Air 7 Asia, đơn vị cung cấp phần lớn máy bay cho SingaPaw Air, cho biết trong số 10 chuyến bay được đặt chỗ thời gian gần đây thì có một hoặc hai chuyến có mang theo thú cưng trên máy bay. Trong số bảy chiếc máy bay của Air 7 Asia, có ba chiếc được sử dụng cho các chuyến bay chở thú cưng.

Tại Hàn Quốc, theo Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn, hiện 28,6% hộ gia đình nước này sở hữu vật nuôi. Nắm bắt xu hướng, các công ty lữ hành nhanh chóng tung ra các gói "petcation" - kỳ nghỉ cho thú cưng - bao gồm chỗ ngủ riêng, tiện nghi chuyên biệt và dịch vụ chụp ảnh. Một tour 5 ngày 3 đêm đến Đà Nẵng (Việt Nam) dành cho du khách đi cùng thú cưng hè năm nay đã nhanh chóng kín chỗ và có cả danh sách chờ.

Còn tại Trung Quốc, một nhà vệ sinh cho thú cưng bên trong nhà ga của Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) gần đây đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo các bài đăng được chia sẻ trực tuyến, nhà vệ sinh này được trang bị các tiện nghi như bồn rửa, cát vệ sinh cho mèo, tấm lót vệ sinh và cỏ nhân tạo.

Tuần trước, Trung Quốc cũng công bố dịch vụ vận chuyển thú cưng được nâng cấp trên mạng lưới đường sắt cao tốc của nước này, mở rộng phạm vi phủ sóng đến 121 ga và 228 chuyến tàu, theo Xinhua. Trước đó, dịch vụ đã hoạt động thí điểm và được hành khách đón nhận tích cực kể từ 8/4/2025 đến 8/4/2026. Hơn 15.000 thú cưng đã được vận chuyển an toàn, giúp việc đi lại cùng thú cưng của hành khách trở nên dễ dàng hơn.

Tại Việt Nam, theo nghiên cứu mới nhất từ Booking.com, thú cưng không còn là yếu tố phụ mà đã trở thành một trong những tiêu chí quan trọng trong cách du khách Việt lên kế hoạch và trải nghiệm chuyến đi. Sự ảnh hưởng này thể hiện rõ từ việc lựa chọn nơi lưu trú đến cách khám phá điểm đến.

Dữ liệu cho thấy 60% chủ nuôi thú cưng tại Việt Nam ưu tiên các loại hình lưu trú như nhà nghỉ dưỡng hoặc căn hộ, phản ánh nhu cầu về không gian rộng rãi và sự linh hoạt. Bên cạnh đó, 17% du khách Việt cân nhắc chính sách dành cho thú cưng trước khi quyết định đặt phòng.

Ngoài ra, cứ 4 du khách Việt thì có 1 người (25%) để thú cưng ở lại nơi lưu trú trong thời gian tham quan, cho thấy các tiện ích phù hợp cho thú cưng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong quyết định đặt chỗ.

Dịch vụ thân thiện với thú cưng tại Movenpick Resort Cam Ranh.

Thú cưng không chỉ ảnh hưởng đến việc đi đâu mà còn quyết định du khách sẽ làm gì trong chuyến đi. Khi đi du lịch cùng thú cưng, du khách Việt có xu hướng ưu tiên các hoạt động phù hợp: 58% lựa chọn đi bộ đường dài hoặc dạo chơi giữa thiên nhiên tại vùng ngoại ô hay công viên, 50% ghé thăm các bãi biển hoặc khu vực được bơi thân thiện với chó, 60% tham quan tại các thành phố và khu vực cho phép thú cưng...

Về phương tiện di chuyển, dữ liệu cho thấy xu hướng ưu tiên các chuyến đi đường bộ, với 93% du khách lựa chọn những hành trình linh hoạt, mang tính ngẫu hứng như road trip – đồng nghĩa ngày càng nhiều thú cưng sẽ đồng hành cùng chủ trên những cung đường này. Bên cạnh đó, dù 43% sẵn sàng bay cùng thú cưng, vẫn có 12% du khách Việt cho biết họ cảm thấy mệt mỏi với trải nghiệm này.