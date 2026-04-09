Việt Nam trong làn sóng tăng trưởng “kinh tế thú cưng”
Minh Nguyệt
09/04/2026, 10:33
Giờ đây thú cưng đã trở thành “trung tâm" của những hộ gia đình ít người, là “bạn đồng hành” giúp tạo bản sắc cá nhân và địa vị xã hội. Từ đó, nhóm “khách hàng” này có khả năng mang lại doanh số không nhỏ cho các thương hiệu…
Quy mô thị trường chăm sóc thú cưng toàn cầu được định giá ở
mức 273,42 tỷ USD vào năm 2025. Thị trường dự kiến sẽ tăng từ 289,17 tỷ USD vào
năm 2026 lên 499,06 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm
(CAGR) là 7,06% trong giai đoạn dự báo.
Ngành công nghiệp chăm sóc thú cưng toàn cầu bao gồm nhiều mặt
hàng, từ thức ăn, đồ chơi, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, sản phẩm
chăm sóc lông cho tới dây xích, chuồng, vali du lịch, quần áo... Ngoài ra, kiến thức ngày
càng tăng về sức khỏe tổng thể của động vật nuôi thông qua các sản phẩm thuốc, vaccine, hay các dịch vụ chăm sóc... được truyền tải qua mạng xã hội, đã thúc đẩy
sự tăng trưởng của thị trường toàn cầu.
Tờ Financial Times cho hay 10 năm kể từ khi “Pet Economy” – kinh tế thú cưng xuất hiện ở Trung Quốc, hàng triệu con chó mèo thế hệ
đầu đã bước vào tuổi già, qua đó làm gia tăng ngành dịch vụ chăm sóc vật nuôi
nơi đây. Từ những đám tang với chi phí hơn 1.000 Nhân dân tệ (140 USD) cho đến
dinh dưỡng chuyên biệt và các công cụ chẩn đoán, “Pet Economy” – kinh tế thú cưng thực
sự bùng nổ ở Trung Quốc trong bối cảnh nhân khẩu học thay đổi.
Theo báo cáo của công ty dữ liệu về ngành thú cưng Beijing
Paidu, chi tiêu cho thú cưng đã đạt 300 tỷ Nhân dân tệ (42 tỷ USD) vào năm
ngoái, tăng 7,5% so với năm trước. Báo cáo của Goldman Sachs thì ước tính thị trường thức ăn
cho thú cưng của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 12 tỷ USD vào năm 2030, qua đó được trở
thành một trong những "ngành tiêu dùng tăng trưởng nhanh nhất tại Trung Quốc".
Tại Đài Loan, số lượng các cửa hàng siêu thị tiện lợi đang
phát triển chậm lại những năm gần đây. Tuy nhiên, số lượng các cửa hàng bán đồ
cho thú cưng đang tăng trưởng ổn định với tốc độ nhanh gấp 5 lần so với số lượng
siêu thị tiện lợi.
Các doanh nghiệp trong ngành này chỉ ra rằng, thị trường thú
cưng đã dần hình thành mô hình “Tích trữ hàng trực tuyến, bổ sung hàng tại quầy
thực tế”. Chuỗi siêu thị tiện lợi Family Mart cho biết, các sản phẩm cho thú
cưng chủ yếu để đáp ứng nhu cầu “bổ sung ngay lập tức” của chủ nuôi. Vì vậy, chuỗi
siêu thị đã chọn các cửa hàng ở khu dân cư và gần công viên để thiết lập khu vực
chuyên dụng cho sản phẩm thú cưng.
Tương tự, chuỗi 7-Eleven chỉ ra rằng, doanh thu mỗi cửa hàng
sau khi triển khai khu vực sản phẩm chuyên dành cho thú cưng cao hơn gấp 1,5 lần
so với trước đây. Chuỗi siêu thị OKmart cũng nhập nhiều mặt
hàng dành cho thú cưng bao gồm bộ đồ ăn du lịch gấp gọn tiện dụng,
vòng cổ đèn LED có thể sạc được, dây yếm ngực có túi, bát đựng thức ăn cùng nước
rửa bát cho thú cưng...
Các doanh nghiệp phân tích, các mặt hàng nặng hoặc đóng gói cỡ lớn, chẳng hạn như cát vệ sinh hay các gói thức ăn lớn, thùng thức ăn đóng hộp, chủ yếu được người tiêu dùng mua qua các
nền tảng thương mại điện tử. Ngược lại, các cửa hàng tiện lợi chủ yếu cung cấp
các mặt hàng bổ sung tức thì. Nhiều
chủ nuôi sẽ thuận tiện “mua sắm cho người và mua đồ ăn vặt cho thú cưng cùng một
lúc”.
Trong khi đó, tại Hàn Quốc, thị trường thú cưng có quy mô khoảng
2.200 tỷ won (tương đương 1,7 tỷ USD) vào năm 2025. Theo dữ liệu từ Viện
Nghiên cứu Tập đoàn tài chính KB, nước này hiện có khoảng 5,91 triệu hộ gia đình
nuôi thú cưng, tương đương 26,7% tổng số hộ, với quy mô khoảng 15,5 triệu con.
Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp lớn như Pulmuone, HY hay Dongwon
F&B đang đẩy mạnh phát triển mảng thức ăn cho thú cưng và mở rộng xuất
khẩu. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng doanh số trên 30%, đồng thời
mở rộng thị trường sang hơn 10 quốc gia.
Trong làn sóng tăng trưởng “Pet Economy” của châu Á, Việt
Nam nổi lên như một “ngôi sao mới” với những đặc điểm hành vi và tiêu dùng rất
riêng biệt. Theo khảo sát của TGM Research, 67% người được hỏi tại Việt Nam cho
biết họ có nuôi thú cưng, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 56% của khu vực châu
Á – Thái Bình Dương.
Theo đánh giá của Euromonitor International, kim ngạch
xuất khẩu thức ăn chăn nuôi của Hàn Quốc sang Việt Nam năm 2025 đã đạt 27,2 triệu
USD. Động lực chính đến
từ dự báo: năm
2026, tổng số thú cưng tại Việt Nam có thể vượt 33 triệu con, trong khi quy mô thị trường được
kỳ vọng tăng từ khoảng 500 triệu USD năm 2023 lên hơn 700 triệu USD vào năm
2027, tương đương tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 11% mỗi năm.
Không chỉ gia tăng về số lượng, thị trường còn chứng kiến sự
chuyển dịch rõ rệt trong hành vi tiêu dùng, từ các sản phẩm cơ bản sang nhóm sản
phẩm và dịch vụ giá trị cao. Tại Hà Nội và TP.HCM, nhu cầu đối với
dịch vụ chăm sóc thú cưng như huấn luyện, khách sạn lưu trú, spa hay thú y đang
tăng mạnh, với mức chi tiêu ngày càng cao và ổn định.
Tại buổi Tọa đàm trực tuyến chủ đề: “Bất cập thị trường thú
cưng, quản lý thế nào?” mới đây, ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hiệp hội Chăn
nuôi Việt Nam, cho biết chăn nuôi thú cưng, thú cảnh ở Việt Nam là thị trường
tiềm năng. Các năm gần đây, thị trường đều tăng trưởng từ 2 con số trở lên và
hiện đang có hơn 2 triệu hộ gia đình tham gia thị trường này.
Tuy nhiên, hiện nay thị trường thú cưng vẫn có những khoảng
trống, đặc biệt trong việc cấp phép để điều trị, chữa trị cho chó, mèo và thú
cưng. Bổ sung thêm góc nhìn của doanh nghiệp, ông Võ Văn Hải, Chủ tịch HĐQT Hệ
thống Thú y 2Vet, nhận định trong 10 năm gần đây, ngày càng nhiều người dân
quan tâm và sử dụng các dịch vụ chăm sóc thú cưng.
Nhưng nhìn chung, các
phòng khám thú y tại Việt Nam có quy mô khá nhỏ đồng thời quá nhiều đầu mối
kiểm tra. Doanh nghiệp đề xuất có một cơ quan đại diện quản lý các đầu mối. Ngoài ra, hiện chưa có văn bản pháp lý riêng cho ngành nên
các doanh nghiệp vẫn đang chấp hành theo hệ thống quy định chung, hệ thống này
chưa phản ánh đúng đặc thù ngành.
Các chứng chỉ hành nghề cũng chưa phân hóa
theo các ngành chuyên môn, chưa có sự phân biệt giữa chăn nuôi thú y, các loại
động vật, gia súc, gia cầm với thú cưng. Thứ ba, cần có cơ chế tháo gỡ khó khăn
cho các doanh nghiệp nhập khẩu vaccine phòng bệnh cho chó mèo, cần hạn chế các vấn
đề lây nhiễm từ chó mèo sang người.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
