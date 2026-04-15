Hành trình 60 năm theo đuổi “Cuộc chơi với lá” của Nghệ sỹ Tạ Hải

Từ ngày 15/04 đến 19/04/2026, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), công chúng sẽ có cơ hội đắm mình trong không gian nghệ thuật độc đáo của triển lãm mang tên “Cuộc chơi với lá”…

Đây là triển lãm cá nhân lần thứ ba của nghệ sĩ Tạ Hải – một nhà báo đã nghỉ hưu nhưng luôn giữ trọn tình yêu thiết tha với thiên nhiên. Sự kiện không chỉ là dịp để giới thiệu hơn 80 tác phẩm mới nhất mà còn là dấu mốc quan trọng, ghi nhận hành trình hơn 60 năm miệt mài theo đuổi và sáng tạo dòng tranh lá riêng biệt của ông.

Trong thế giới hội họa của Tạ Hải, chất liệu không đến từ bảng màu hóa chất mà được chắt lọc từ những cánh hoa khô và lá cây rơi rụng. Qua bàn tay khéo léo và góc nhìn đầy rung cảm, những thứ tưởng như đã kết thúc vòng đời lại được tái sinh, trở thành những bức họa rực rỡ.

Hãy nhìn sâu vào mỗi một bức tranh ấy, lá khô, hoa khô không hề qua xử lý. Tất cả những sáng tạo nghệ thuật của người nghệ sĩ chỉ là sắp đặt các màu sắc tự nhiên ấy gần nhau, lựa những mảnh lá có kích thước thích hợp cho từng vị trí.

Vì thế, ông không nhận mình là họa sĩ, chỉ là một "người sưu tầm". “Tôi cảm thấy mỗi chiếc lá tự thân nó đã là một tác phẩm của tạo hóa. Cho nên tôi quyết định để cho thiên nhiên tự thể hiện, tự cất tiếng nói của chúng. Còn gì thích hợp hơn là dùng chính những màu sắc của hoa lá cỏ cây để diễn tả vẻ đẹp của thiên nhiên, phong cảnh?"

Nghệ sĩ - nhà báo Tạ Hải.

Tất lẽ, không phải sắc màu nào cũng đa dạng và dễ tìm. “Có một sắc đỏ mà tôi mất công tìm kiếm đúng 10 năm mới thấy. Một hôm mẹ tôi nhờ ra chợ Đồng Xuân mua cây vỏ ăn trầu. Tôi mới phát hiện ra vỏ ngoài cây vỏ có màu đỏ rất đẹp, để khô rồi vẫn màu đỏ,” họa sỹ Tạ Hải kể về hành trình kiếm tìm màu sắc của mình.

Sau từng câu chuyện, khi ngắm nhìn mỗi bức tranh lá, người xem bất giác như lắng nghe được những khúc hoan ca, những lời tâm tình về một vẻ đẹp đã rơi xuống nhưng lại một lần nữa bừng sáng lên để phục vụ con người.

Đánh giá về sức sáng tạo bền bỉ này, PGS.TS Nguyễn Đỗ Bảo nhận định: “Tranh lá của Tạ Hải là một lối chơi tao nhã đầy bản sắc, góp một tiếng nói cảm xúc mới lạ và làm phong phú đời sống thẩm mỹ đương đại. Sự sáng tạo của tác giả đã vươn tới những đặc tính của nghệ thuật tạo hình. Ánh sáng và màu sắc ở đây như một hoài niệm nhắc nhở ta nhớ về một thế giới đã qua hơn là một thường nhật ồn ào vô ngã”.

Một số bức tranh lá của nghệ sĩ Tạ Hải.

Sau hơn 60 năm theo đuổi thể loại nghệ thuật đặc biệt này, tranh lá của Tạ Hải vẫn luôn có nhiều tìm tòi và sáng tạo mới. Và giá trị của những bức tranh lá hôm nay không chỉ nằm ở tính mỹ thuật mà còn ở thông điệp. Mỗi bức tranh như là một lời nhắc nhở: phải bảo tồn và gìn giữ vẻ đẹp của thiên nhiên. Bởi những thứ tưởng như cỏ rác vẫn còn giá trị, huống chi những chiếc lá xanh tươi, cây cối và thiên nhiên muôn màu.

Tại triển lãm, bên cạnh việc thưởng lãm tranh, công chúng cũng có thể trực tiếp lắng nghe hành trình sáng tạo của nghệ sĩ cũng như khám phá chất liệu độc đáo này tại hai buổi giao lưu đặc biệt. Trong cuộc giao lưu với chủ đề “Hành trình tìm lá”, nghệ sĩ sẽ chia sẻ về hành trình 60 năm tìm tòi chất liệu. Còn tại cuộc giao lưu “Cuộc chơi với lá”, khán giả cùng khám phá, “đoán” chất liệu và nghe nghệ sĩ bật mí ý nghĩa đằng sau mỗi tác phẩm.