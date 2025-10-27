Hành trình xanh từ đồng cỏ đến trung hòa carbon

Tập đoàn TH đã thực hiện tái chế hơn 28.000 tấn chất thải mỗi năm từ trang trại bò sữa thành phân bón hữu cơ. Cùng với việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các trang trại bò sữa, gia tăng nguồn năng lượng điện sạch, việc thay thế lò hơi đốt nhiên liệu hóa thạch bằng nguyên liệu sinh khối giúp giảm phát thải hơn 7.000 tấn CO2 mỗi năm.

Trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về biến đổi khí hậu, việc tìm kiếm các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia và doanh nghiệp. Tại Việt Nam, Tập đoàn TH đã nổi lên như một biểu tượng tiên phong trong lĩnh vực kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, với những bước đi mạnh mẽ hướng tới mục tiêu trung hòa carbon. Từ những cánh đồng cỏ xanh mướt đến hệ thống sản xuất hiện đại, TH không chỉ tạo ra những sản phẩm chất lượng mà còn góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Tập đoàn TH đã thực hiện tái chế hơn 28.000 tấn chất thải mỗi năm từ trang trại bò sữa thành phân bón hữu cơ. Đây là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Hệ thống BRU (Bedding Recovery Unit) được áp dụng để tách nước và diệt khuẩn phân bò, biến chất thải thành nguyên liệu quý giá cho chuỗi sản xuất tuần hoàn. Quá trình này không chỉ giúp tiêu diệt vi khuẩn và mầm bệnh mà còn tạo ra vật liệu lót chuồng cho đàn bò sữa, đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ thương hiệu Greenma. Mỗi ngày, nhà máy xử lý khoảng 1.000 tấn phân bò, sản xuất 262 tấn phân hữu cơ thành phẩm, góp phần giảm phát thải hơn 7.000 tấn CO2 mỗi năm.

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý chất thải, TH còn tiên phong trong việc chuyển đổi năng lượng. Tại Nhà máy Nước tinh khiết, Thảo dược và Hoa quả Núi Tiên, hệ thống điện mặt trời mái nhà đã được lắp đặt, cung cấp 20–30% sản lượng điện cho hoạt động sản xuất. Nguồn điện sạch này không chỉ giảm tổn hao truyền tải mà còn hạ nhiệt độ trong xưởng, tiết kiệm năng lượng làm mát. Đồng thời, nhà máy đã chuyển đổi hoàn toàn từ nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu sinh khối như củi, vỏ trấu, mùn cưa, giúp giảm tới 85% lượng khí phát thải và tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí nhiên liệu mỗi năm.

Mô hình sản xuất 4F (Farm – Feed – Food – Fertilizer) của TH là một ví dụ điển hình cho chuỗi tuần hoàn khép kín, tạo nên hệ sinh thái nông nghiệp bền vững. Từ nông trại chăn nuôi bò sữa công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất thức ăn an toàn từ nguồn nguyên liệu sạch, chế biến sữa và thực phẩm tự nhiên, đến tái chế chất thải chăn nuôi thành phân hữu cơ, tất cả đều hướng tới mục tiêu giảm phát thải carbon và tối ưu hóa tài nguyên. Nhờ áp dụng kinh tế tuần hoàn, TH đã giảm mạnh lượng phát thải khí nhà kính trên toàn chuỗi, với hệ thống nhà máy giảm 62% lượng phát thải so với năm trước và sản xuất hơn 15 triệu kWh điện sạch mỗi năm.

Tập đoàn TH không chỉ chú trọng đến môi trường mà còn đặt con người và cộng đồng vào trung tâm của chiến lược phát triển bền vững. Chương trình “Thu gom vỏ hộp – Lan tỏa sống xanh” tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã trở thành hình mẫu cho mô hình tái chế cộng đồng, góp phần giảm hơn 600 tấn nhựa mỗi năm. Triết lý “Trân quý Mẹ Thiên nhiên” của người sáng lập TH – Anh hùng Lao động Thái Hương, đã được hiện thực hóa qua các hoạt động cụ thể, khẳng định rằng phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu mà là con đường duy nhất để bước tới tương lai.

Nhìn về tương lai, Tập đoàn TH tiếp tục cam kết với mục tiêu Net Zero vào năm 2050, đồng thời mở rộng các sáng kiến xanh và bền vững. Với những thành tựu đã đạt được, TH không chỉ khẳng định vị thế của mình trong ngành sữa và thực phẩm tự nhiên mà còn góp phần nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Hành trình từ đồng cỏ đến trung hòa carbon của TH là minh chứng rõ nét cho trí tuệ, khát vọng và trách nhiệm của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên kinh tế xanh.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025 phát hành ngày 27/10/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

https://vneconomy.vn/don-doc-tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-43-2025.htm