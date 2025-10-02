Thứ Năm, 02/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

HDC ước lãi quý 3/2025 vượt kế hoạch, muốn phát hành cổ phiếu tăng vốn

Hà Anh

02/10/2025, 20:28

Tổng giám đốc HDC cho biết lợi nhuận trước thuế quý 3 và cả năm 2025 tương ứng 666 tỷ và 755 tỷ đồng vượt 142% so với kế hoạch năm và tăng gần 850% so với cùng kỳ.

Sơ đồ giá cổ phiếu HDC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu HDC trên TradingView.

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu - Hodeco (mã HDC-HOSE) công bố triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, HDC dự kiến phát hành hơn 21,4 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 12%. Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành tăng lên gần 200 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý 4/2025.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ thặng dư vốn cổ phần 150 tỷ; Quỹ đầu tư phát triển dự kiến trên 64 tỷ (phần còn lại dựa trên số vốn cần thiết). Quyền nhận cổ phiếu để tăng vốn không được phép chuyển nhượng và cổ phiếu để tăng vốn không bị hạn chế chuyển nhượng.

Được biết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cổ đông HDC đã thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;

Thông qua việc hủy bỏ nội dung: Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông; Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;

Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông với tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu.

Tại đại hội ông Lê Viết Liên - Tổng giám đốc công ty cho biết lợi nhuận trước thuế quý 3 và cả năm 2025 tương ứng 666 tỷ và 755 tỷ đồng vượt 142% so với kế hoạch năm và tăng gần 850% so với cùng kỳ.

Đối với kế hoạch năm 2026, ban lãnh đạo kỳ vọng lợi nhuận của HDC sẽ được hỗ trợ bởi việc chuyển nhượng dự án Thống Nhất (trước đó dự kiến thực hiện vào năm 2025) và hoạt động bàn giao bất động sản tại các dự án The Light City giai đoạn 1, Ngọc Tước 2, Tây 3/2 và dự án nhà ở xã hội Ecotown Phú Mỹ (Eco Home CC1).

Doanh số bán hàng dự kiến sẽ phục hồi trong quý 4/2025 nhờ đợt mở bán tiếp theo của dự án trong 9 tháng 2025, hoạt động bán The Light City giai đoạn 1 và việc mở bán dự án Eco Home CC1: hàng chỉ ở một số ít sản phẩm tại dự án Ngọc Tước 2 và The Light City giai đoạn 1. 

Đối với quý 4/2025, ban lãnh đạo dự kiến sẽ triển khai đợt mở bán tiếp theo tại The Light City giai đoạn 1 (~40 căn thấp tầng) và bắt đầu mở bán dự án Eco Home CC1. Trong năm 2026, công ty đặt mục tiêu sẽ mở bán gần 200 sản phẩm tại The Light City giai đoạn 1, tùy thuộc vào tiến độ pháp lý và điều kiện thị trường.

Cập nhật về kế hoạch trái phiếu chuyển đổi cho các cổ đông hiện hữu (tối đa 500 tỷ đồng): Lãnh đạo HDC cho biết đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và kỳ vọng sẽ nhận được phê duyệt trong tháng 10/2025

Vietnam Airlines chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 31.000 tỷ đồng

14:47, 30/09/2025

CII phát hành thành công gần 77 triệu cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ lên hơn 6.249 tỷ đồng

15:53, 12/08/2025

Sắp tăng vốn điều lệ, lãnh đạo HCM đăng ký bán 500.000 cổ phiếu

16:37, 11/08/2025

Từ khóa:

chứng khoán Eco Home CC1 HDC Hodeco lãi vượt kế hoạch năm Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu The Light City

Đọc thêm

NVL tiếp tục chậm thanh toán tiền gốc cho 2 lô trái phiếu

NVL tiếp tục chậm thanh toán tiền gốc cho 2 lô trái phiếu

Chưa thu xếp đủ nguồn thanh toán, Novaland công bố khất nợ hơn 307,8 tỷ đồng tiền gốc của 2 lô trái phiếu mã NVLH2223007 và NVLH2223008.

TVC đăng ký mua lại 15 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (mã TVC-HNX) thông báo đăng ký mua lại cổ phiếu quỹ nhằm giảm vốn điều lệ công ty.

Không công bố thông tin, IDC bị phạt hơn 150 triệu đồng

Không công bố thông tin, IDC bị phạt hơn 150 triệu đồng

IDC không công bố thông tin cho HNX đối với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2025 được kiểm toán...

HOSE chuyển BCG và TCD sang diện kiểm soát từ ngày 7/10

HOSE chuyển BCG và TCD sang diện kiểm soát từ ngày 7/10

Nguyên nhân là do cả 2 doanh nghiệp này đều chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

VietinBank và BIDV cùng trả cổ tức 2024 với tỷ lệ 4,5%

VietinBank và BIDV cùng trả cổ tức 2024 với tỷ lệ 4,5%

VietinBank và BIDV sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu. Ngày chi trả của CTG vào ngày 17/11/2025 và ngày thanh toán của BIDV dự kiến diễn ra vào 14/11.

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hơn 7.600 tỷ đầu tư mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai

Đầu tư

2

16 bước xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 1/1/2026

Bất động sản

3

Hà Nội điều chỉnh và bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2025

Đầu tư

4

Hà Nội công khai 17 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai

Bất động sản

5

Hà Nội tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án Thượng Thanh từ 1/10

Dự án

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy