HDC ước lãi quý 3/2025 vượt kế hoạch, muốn phát hành cổ phiếu tăng vốn

Tổng giám đốc HDC cho biết lợi nhuận trước thuế quý 3 và cả năm 2025 tương ứng 666 tỷ và 755 tỷ đồng vượt 142% so với kế hoạch năm và tăng gần 850% so với cùng kỳ.

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu - Hodeco (mã HDC-HOSE) công bố triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, HDC dự kiến phát hành hơn 21,4 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 12%. Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành tăng lên gần 200 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý 4/2025.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ thặng dư vốn cổ phần 150 tỷ; Quỹ đầu tư phát triển dự kiến trên 64 tỷ (phần còn lại dựa trên số vốn cần thiết). Quyền nhận cổ phiếu để tăng vốn không được phép chuyển nhượng và cổ phiếu để tăng vốn không bị hạn chế chuyển nhượng.

Được biết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cổ đông HDC đã thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;

Thông qua việc hủy bỏ nội dung: Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông; Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;

Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông với tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu.

Tại đại hội ông Lê Viết Liên - Tổng giám đốc công ty cho biết lợi nhuận trước thuế quý 3 và cả năm 2025 tương ứng 666 tỷ và 755 tỷ đồng vượt 142% so với kế hoạch năm và tăng gần 850% so với cùng kỳ.

Đối với kế hoạch năm 2026, ban lãnh đạo kỳ vọng lợi nhuận của HDC sẽ được hỗ trợ bởi việc chuyển nhượng dự án Thống Nhất (trước đó dự kiến thực hiện vào năm 2025) và hoạt động bàn giao bất động sản tại các dự án The Light City giai đoạn 1, Ngọc Tước 2, Tây 3/2 và dự án nhà ở xã hội Ecotown Phú Mỹ (Eco Home CC1).

Doanh số bán hàng dự kiến sẽ phục hồi trong quý 4/2025 nhờ đợt mở bán tiếp theo của dự án trong 9 tháng 2025, hoạt động bán The Light City giai đoạn 1 và việc mở bán dự án Eco Home CC1: hàng chỉ ở một số ít sản phẩm tại dự án Ngọc Tước 2 và The Light City giai đoạn 1.

Đối với quý 4/2025, ban lãnh đạo dự kiến sẽ triển khai đợt mở bán tiếp theo tại The Light City giai đoạn 1 (~40 căn thấp tầng) và bắt đầu mở bán dự án Eco Home CC1. Trong năm 2026, công ty đặt mục tiêu sẽ mở bán gần 200 sản phẩm tại The Light City giai đoạn 1, tùy thuộc vào tiến độ pháp lý và điều kiện thị trường.

Cập nhật về kế hoạch trái phiếu chuyển đổi cho các cổ đông hiện hữu (tối đa 500 tỷ đồng): Lãnh đạo HDC cho biết đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và kỳ vọng sẽ nhận được phê duyệt trong tháng 10/2025