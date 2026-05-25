Hệ sinh thái nhà ở cho thuê: Khơi thông mạch vốn dài hạn cho thị trường bất động sản Việt Nam
Hồng Hà
25/05/2026, 14:19
Định hướng phát triển mạnh phân khúc nhà ở cho thuê được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo gần đây đang mở ra một hướng tiếp cận mới cho thị trường bất động sản Việt Nam. Trong bối cảnh giá nhà tăng nhanh vượt xa tốc độ tăng thu nhập của người dân, đây không chỉ là câu chuyện an sinh xã hội mà còn liên quan trực tiếp tới năng lực cạnh tranh đô thị, cấu trúc tài chính quốc gia và tính bền vững của thị trường trong dài hạn.
Trong nhiều năm, thị trường bất động sản Việt
Nam chủ yếu vận hành theo mô hình “xây để bán”. Các doanh nghiệp tập trung tối
ưu hóa tiến độ bán căn hộ để thu hồi vốn nhanh, trong khi phân khúc nhà cho
thuê phát triển tương đối manh mún, thiếu nguồn cung chuyên nghiệp và gần như
chưa có hệ sinh thái tài chính hỗ trợ.
Tuy nhiên, khi giá nhà ngày càng xa
tầm với của giới trẻ và tầng lớp trung lưu, mô hình này đang dần bộc lộ nhiều
giới hạn như tỷ lệ thu nhập và giá nhà vượt trên 20 lần thu nhập năm của hộ gia
đình, nguồn cung căn hộ giá vừa túi tiền gần như biến mất do chi phí phát triển
dự án tăng, thủ tục hành chính kéo dài và đặc biệt là việc dựa vào dòng vốn
ngắn hạn, chi phí vốn cao từ hệ thống ngân hàng hay các trái phiếu doanh nghiệp
kỳ hạn dưới 05 năm để phát triển các đại dự án bất động sản sẽ tạo nên gánh
nặng rủi ro cho bản thân doanh nghiệp bất động sản, ngân hàng cho vay và xa hơn là hệ
thống tài chính theo mỗi chu kỳ kinh tế và thị trường bất động sản.
Trong bối cảnh đó, phát triển mạnh
phân khúc nhà ở cho thuê là giải pháp thực tế đã được chứng minh ở nhiều nước, giúp
giảm áp lực sở hữu nhà ở bằng mọi giá, đồng thời tạo ra một cấu trúc đô thị
linh hoạt và cấu trúc tài chính bền vững dài hạn hơn cho nền kinh tế.
MÔ HÌNH “NHÀ NƯỚC ĐỊNH HƯỚNG - DOANH
NGHIỆP TRIỂN KHAI”
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy hầu như
không có quốc gia nào thiết lập phân khúc nhà ở cho thuê quy mô lớn chỉ bằng cơ
chế thị trường tự phát.
Tại Singapore, Nhà nước đóng vai trò
trung tâm trong quy hoạch, điều phối quỹ đất và xây dựng hệ thống nhà ở đại
chúng thông qua Cơ quan Phát triển Nhà ở (HDB). Trong khi đó, tại Đức hay Áo,
chính quyền đóng vai trò kiến tạo thông qua việc hỗ trợ mạnh về quỹ đất công,
chính sách thuế và cung cấp nguồn vốn dài hạn để định hình các mô hình nhà cho
thuê có lợi nhuận giới hạn.
Đối với Việt Nam, giải pháp nên cân
nhắc là từng bước cấu trúc mô hình “Nhà nước định hướng - Doanh nghiệp
triển khai”. Theo đó, Nhà nước không trực tiếp bao cấp thị trường mà tập trung
vào công tác quy hoạch, thiết kế cơ chế vốn dài hạn và chuẩn hóa quy trình pháp
lý. Khu vực tư nhân sẽ đảm nhiệm vai trò đầu tư xây dựng, vận hành và cung cấp
dịch vụ quản lý theo cơ chế cạnh tranh minh bạch.
Trọng tâm của mô hình này là đề xuất
thành lập Tổng công ty Nhà ở Quốc gia, hoạt động theo mô hình định chế Nhà nước
đặc thù nhưng vận hành bằng quản trị thị trường hiện đại. Định chế này sẽ không
trực tiếp đầu tư dàn trải mà đóng vai trò là nền tảng điều phối hệ sinh thái
nhà cho thuê: (i) Chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý quỹ đất công, đất thu
hồi từ các dự án chậm triển khai để quy hoạch thành các đại đô thị vệ tinh cho
thuê đồng bộ; (ii) Tổ chức đấu thầu minh bạch để lựa chọn các nhà thầu tư nhân
thi công theo tiêu chuẩn định mức chi phí tối ưu; (iii) Đóng vai trò đầu mối
kết nối phân khúc thị trường này với các nguồn vốn trung và dài hạn của nền
kinh tế.
KHƠI THÔNG DÒNG VỐN DÀI HẠN VÀ ĐA DẠNG
HÓA CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
Nhà ở cho thuê có thời gian hoàn vốn
kéo dài từ 15 - 25 năm, trong khi doanh nghiệp bất động sản hiện nay chủ yếu phụ thuộc
vào nguồn vốn vay ngắn và trung hạn từ hệ thống ngân hàng thương mại, phát hành
trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn ngắn và tiền trả trước của người mua nhà. Sự
lệch pha lớn về kỳ hạn này khiến phân khúc cho thuê không thể đạt hiệu quả tài
chính nếu vận hành theo cấu trúc vốn này khi thiếu đi dòng vốn dài hạn và ổn
định.
Tại Nhật Bản, Singapore hay Úc, các
quỹ REIT nhà ở (Quỹ tín thác bất động sản) đóng vai trò là đường ống dẫn vốn
chủ lực. Doanh nghiệp sau khi xây dựng và hình thành được dòng tiền cho thuê ổn
định sẽ đóng gói tài sản để chuyển nhượng vào quỹ REIT, từ đó thu hồi ngay vốn
mồi để tái đầu tư dự án mới. Quỹ REIT sẽ tiếp tục huy động vốn từ các nhà đầu
tư tổ chức dài hạn trên thị trường chứng khoán, biến nhà ở cho thuê thành một
loại tài sản tài chính tạo dòng tiền bền vững.
Đối với Việt Nam, trong bối cảnh các
kênh đầu tư truyền thống đang cần cơ cấu lại, hệ sinh thái nhà ở cho thuê cần
được liên thông với các nguồn vốn định chế dài hạn và có chi phí vốn thấp hơn
hẳn so với vay thương mại ngân hàng. Để bảo đảm tính khả thi, mô hình cấu trúc
định chế và dòng vốn nên được thiết kế như sau:
Một là, định hình pháp nhân điều phối.
Để không phát sinh bộ máy cồng kềnh, Tổng công ty Nhà ở Quốc gia được thành lập
theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước đặc thù (hoặc công ty cổ phần do
Nhà nước nắm cổ phần chi phối). Cơ quan chủ quản và đại diện chủ sở hữu gồm Bộ
Tài chính và Bộ Xây dựng. Nguồn vốn điều lệ ban đầu được cấp từ nguồn thu từ cổ
phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, kết hợp chuyển giao các quỹ
đất công, đất sạch đã được thu hồi. Tổng công ty này vận hành theo cơ chế thị
trường, đóng vai trò là “nền tảng điều phối hạ tầng và tài chính”, không trực
tiếp nuôi bộ máy xây dựng dàn trải mà thực hiện đấu thầu nhượng quyền toàn bộ
khâu thi công, quản lý vận hành cho khối tư nhân chuyên nghiệp nhằm tối ưu hóa
bộ máy nội bộ tinh gọn nhất.
Hai là, công cụ tài chính trọng tâm
của hệ sinh thái nhà cho thuê là “Trái phiếu Nhà ở Quốc gia” kỳ hạn dài (20 - 30
năm) do Tổng công ty Nhà ở Quốc gia phát hành theo hình thức trái phiếu doanh
nghiệp đặc thù được Chính phủ bảo lãnh thanh toán. Tổng công ty Nhà ở Quốc gia
chịu trách nhiệm chi trả gốc, lãi trái phiếu dựa trên dòng tiền doanh thu từ
hoạt động cho thuê nhà. Để loại bỏ rủi ro dòng tiền và áp lực tài chính trong
giai đoạn đầu xây dựng cơ bản, Trái phiếu Nhà ở Quốc gia cần áp dụng một số
điều kiện kỹ thuật đặc thù như: áp dụng cơ chế hoãn chi trả lãi tiền mặt và vốn
hóa tiền lãi phát sinh trong 03 năm đầu vào gốc trái phiếu, ghi nhận vào giá
trị tài sản dở dang trên bảng cân đối kế toán; thiết lập Quỹ dự phòng thanh
khoản từ nguồn vốn mồi từ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước để ảo đảm nghĩa vụ nợ
ngắn hạn. Ngoài ra, toàn bộ Trái phiếu Nhà ở Quốc gia cần niêm yết và giao dịch
tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán để đảm bảo tính thanh khoản.
Tính khả thi tài chính dài hạn của dòng
tiền đã được chứng minh theo kinh nghiệm quốc tế. Khi các dự án đi vào giai
đoạn vận hành ổn định, tổng quy mô dòng thu từ tiền thuê nhà định kỳ của hàng trăm
nghìn hộ dân cùng nguồn thu từ đấu giá quyền khai thác hệ sinh thái dịch vụ
thương mại gắn với dự án hoàn toàn đủ khả năng bù đắp trả gốc, lãi Trái phiếu
Nhà ở và chi phí vận hành của Tổng công ty. Mặt khác, nhờ tối ưu hóa chi phí
phát triển, giá thành xây dựng căn hộ được kéo giảm xuống mức thấp, giúp xác
lập mặt bằng giá cho thuê phù hợp với khả năng chi trả của đại bộ phận người
dân có nhu cầu thực.
Ba là, kết nối với dòng vốn dài hạn
của các định chế tài chính. Khơi thông hành lang pháp lý để cho phép Bảo hiểm
Xã hội Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và quỹ hưu trí phân bổ một
tỷ lệ an toàn nhất định để đầu tư Trái phiếu Nhà ở Quốc gia. Do trái phiếu được
Chính phủ bảo lãnh và có kỳ hạn dài, đây là công cụ tài chính đáp ứng đúng tiêu
chí và kỳ hạn chi trả dài hạn của các định chế này, thay vì chỉ tập trung gửi
tiền tại các ngân hàng thương mại lớn như hiện nay.
Bốn là, trong trung hạn khi điều kiện
pháp lý và hạ tầng kỹ thuật cho phép, triển
khai thí điểm mô hình Token hóa Chứng chỉ quyền thuê nhà dài hạn trong khuôn
khổ Sandbox pháp lý để đa dạng hóa khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư nhỏ lẻ
với quy mô vốn linh hoạt, thúc đẩy thói quen tích lũy quyền thuê nhà cho thế hệ
trẻ từ sớm, đồng thời tạo thêm một sản phẩm tài chính có tính thanh khoản tức
thời, minh bạch cao cho thị trường vốn.
TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ PHÁT TRIỂN VÀ CHUẨN
HÓA HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Để phân khúc nhà cho thuê đạt tính khả
thi thực địa, việc giảm thiểu chi phí phát triển dự án là điều kiện tiên quyết.
Nếu doanh nghiệp vẫn phải "gánh" tiền sử dụng đất theo cơ chế thương mại thông
thường và quy trình phê duyệt kéo dài, giá thuê đầu ra sẽ bị đẩy lên rất cao,
làm mất đi tính chất an sinh của sản phẩm. Do đó, hệ sinh thái nhà cho thuê cần
được hỗ trợ bởi các giải pháp kỹ thuật cụ thể.
Giải pháp thứ nhất là cơ
chế “luồng xanh” hành chính: Miễn hoặc giảm tối đa tiền sử dụng đất có thời hạn
(ví dụ 30 - 50 năm) cho các dự án cam kết chỉ cho thuê dài hạn và khống chế giá
thuê theo khung quy định. Đồng thời, thiết lập cơ chế “luồng xanh” để rút gọn
tối đa thời gian thẩm định pháp lý, phê duyệt đầu tư nhằm chặn đứng rủi ro chi
phí tài chính phát sinh do độ trễ thời gian.
Giải pháp thứ hai là chuẩn
hóa công nghệ bằng mô hình BIM (Building Information Modeling): Áp dụng giải
pháp BIM từ khâu thiết kế đến quản lý vận hành. Việc chuẩn hóa kỹ thuật này
giúp giảm lãng phí nguyên vật liệu, rút ngắn thời gian thi công, giảm thiểu sai
lệch kết cấu và tối ưu hóa chi phí bảo dưỡng dài hạn của tòa nhà.
TÍCH HỢP NĂNG LỰC
KHỐI TƯ NHÂN THÔNG QUA CƠ CHẾ LỢI ÍCH SÒNG PHẲNG
Để hệ sinh thái nhà ở cho thuê đạt
tính khả thi cao hơn, chính sách cần cơ chế thu hút sự tham gia tự nguyện của
các tập đoàn bất động sản lớn trong nước đóng góp cho hệ sinh thái nhà cho thuê. Thay vì
áp đặt hành chính, Nhà nước có thể thiết lập một dạng hợp đồng hoán đổi lợi ích
sòng phẳng để kéo các tập đoàn bất động sản lớn vào chuỗi giá trị thông qua các giải
pháp như:
Một là cơ
chế hoán đổi nghĩa vụ quỹ đất: Cho phép các doanh nghiệp bất động sản lớn hoán đổi nghĩa
vụ dành 20% quỹ đất tại các dự án để làm nhà ở xã hội thành nguồn lực xây dựng đóng góp
trực tiếp vào các dự án đại đô thị cho thuê tập trung do Tổng Công ty Nhà ở
Quốc gia triển khai. Doanh nghiệp được giải phóng quỹ đất thương mại VIP để tối
ưu hiệu quả đầu tư cốt lõi trong khi Nhà nước tận dụng được nguồn lực thi công chuyên
nghiệp.
Hai là mô
hình “Nhà nước kiến tạo - Tư nhân thi công”: Trong mô hình này, Tổng Công ty
Nhà ở Quốc gia có thể ký hợp đồng với các tập đoàn BĐS có năng lực thi công quy
mô lớn. Dự án sau khi xây dựng hoàn thiện theo đúng chuẩn mực thiết kế sẽ được
Quỹ Nhà ở Quốc gia nghiệm thu và mua lại toàn bộ bằng nguồn vốn dài hạn huy
động được, đảm bảo một biên lợi nhuận định mức hợp lý cho nhà thầu.
Ba là đấu
giá quyền quản lý và khai thác tiện ích đi kèm dự án: Biên lợi nhuận của nhà ở
cho thuê công ích thường được khống chế ở mức thấp nhằm bảo đảm mục tiêu an
sinh xã hội. Để tăng tính hấp dẫn thương mại, Tổng công ty Nhà ở Quốc gia nên
tổ chức đấu giá công khai quyền quản lý bất động sản dài hạn và đặc quyền khai
thác hệ thống không gian thương mại, dịch vụ gắn liền với đô thị cho thuê. Khối
tư nhân chuyên nghiệp tham gia đấu giá sẽ sử dụng nguồn thu thặng dư dài hạn từ
hệ sinh thái thương mại này để bù đắp cho biên lợi nhuận thấp từ hoạt động xây
dựng.
Tựu
chung lại, việc phát triển hệ sinh thái nhà ở cho thuê không thuần túy là một
giải pháp tình thế nhằm điều tiết địa
ốc, mà là một cấu phần chiến lược nhằm tái cấu trúc nền kinh tế. Một thị trường
nhà cho thuê chuyên nghiệp, ổn định sẽ giúp hạ nhiệt giá nhà, giảm sự phụ thuộc
quá mức của hệ thống tài chính vào tín dụng mua nhà, và tạo điều kiện để dòng
vốn và lực lượng lao động dịch chuyển tới của các ngành sản xuất và công nghiệp
công nghệ cao. Khi các trục thể chế, dòng vốn dài hạn và hạ tầng kỹ thuật được
thiết kế đồng bộ và đúng quy luật, phân khúc này sẽ trở thành động lực đưa thị
trường bất động sản Việt Nam quay trở về quỹ đạo minh bạch, liêm chính và gắn kết chặt
chẽ với nhu cầu sử dụng thực tế của nền kinh tế.
Đề xuất Chiến lược quốc gia về phát triển nhà ở
14:31, 25/05/2026
Singapore và Trung Quốc: Kinh nghiệm về phát triển nhà ở và dịch vụ công cho người dân đô thị
12:24, 25/05/2026
Định hình lại chính sách nhà ở: Ưu tiên cho thuê, kiểm soát đầu cơ bất động sản
Yzistel Hoi An - Hành trình chạm vào vẻ đẹp an yên của phố hội
Giữa không gian cổ kính và đầy cảm xúc của Hội An, Yzistel Hoi An đang trở thành điểm lưu trú được nhiều du khách yêu thích nhờ không gian boutique Indochine tinh tế cùng hệ thống tiện ích đạt tiêu chuẩn khách sạn 4 sao gần trung tâm phố cổ.
Masterise Homes chính thức bàn giao dự án LUMIÈRE Evergreen: Dấu ấn đầu tiên của LUMIÈRE series tại Hà Nội
Giữa tâm điểm đại đô thị Smart City phía Tây Hà Nội, Masterise Homes chính thức tổ chức lễ bàn giao LUMIÈRE Evergreen, đánh dấu cột mốc hiện thực hóa dấu ấn đầu tiên của bộ sưu tập LUMIÈRE Series tại Hà Nội.
Thị trường bất động sản Nghệ An trước vận hội mới
Sự bứt phá về kinh tế, hạ tầng và dòng vốn FDI đang mở ra một chu kỳ phát triển mới cho Nghệ An, kéo theo sức nóng của thị trường bất động sản. Giữa xu hướng dòng tiền tìm về các tài sản thực, những bất động sản biển sở hữu lâu dài, nằm tại các vùng biển nguyên sơ đang trở thành tài sản chiến lược được săn đón.
Ngành xây dựng trước bài toán phát triển bền vững
Không chỉ dừng lại ở những con số cảnh báo, áp lực giảm phát thải đang buộc ngành xây dựng phải tái định nghĩa toàn bộ tư duy phát triển, từ thiết kế, thi công cho đến lựa chọn vật liệu…
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 100 trường nội trú tại các xã biên giới đất liền
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 42/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: