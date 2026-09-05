Hệ thống kiểm soát của EU gia tăng cảnh báo với sản phẩm từ nhiều quốc gia

Hệ thống cảnh báo nhanh của Liên minh châu Âu (RASFF) ghi nhận 10 trường hợp nông, thủy sản Việt Nam vi phạm quy định an toàn thực phẩm trong tháng 7 và tháng 8/2026, đặt ra yêu cầu cấp thiết về siết chặt kiểm soát chất lượng xuất khẩu...

Séc ghi nhận hoạt chất cấm Chlorpyrifos có trong hạt tiêu đen xay nguồn gốc từ Ấn Độ, qua Tây Ban Nha và liên quan đến Việt Nam trong chuỗi cung ứng. Ảnh: thanhnien.vn.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg và EU, Liên minh châu Âu (EU) thời gian qua đã siết chặt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nội khối, đồng thời tăng cường giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu. Hệ thống kiểm soát gắt gao này đã khiến nhiều mặt hàng của chính EU bị thu hồi, đồng thời gia tăng cảnh báo với sản phẩm từ nhiều quốc gia.

Cập nhật từ Hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của EU (RASFF) cho thấy chỉ trong tháng 7 và tháng 8/2026, cơ quan chức năng các nước thành viên đã phát ra 10 cảnh báo liên quan đến thực phẩm xuất xứ từ Việt Nam.

Cụ thể, Cộng hòa Séc phát cảnh báo mức độ nghiêm trọng đối với lô vải thiều (mã RASFF 2026.7466) do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật bị cấm. Nước này cũng ghi nhận hoạt chất cấm Chlorpyrifos trong hạt tiêu đen xay (mã RASFF 2026.7068) – sản phẩm có nguồn gốc từ Ấn Độ, qua Tây Ban Nha và liên quan đến Việt Nam trong chuỗi cung ứng, được đánh giá ở mức tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng.

Tại Bỉ, cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn về sự hiện diện của nitrit trong cá ngừ (mã RASFF 2026.7365). Mặt hàng trà xanh (mã RASFF 2026.5984) cũng bị nước này phát hiện sử dụng các chất tạo màu không cho phép.

Hà Lan phát hiện hàm lượng thủy ngân ở mức nghiêm trọng trong sản phẩm quế (mã RASFF 2026.7243). Nước này đồng thời cảnh báo tình trạng dư thừa polyphosphate (E452) trong tôm (mã RASFF 2026.6481) và tồn dư lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật trên chôm chôm (mã RASFF 2026.5988, mức độ nghiêm trọng).

Cơ quan thẩm quyền Italy đã ra quyết định từ chối tại biên giới đối với lô cá tra đông lạnh (mã RASFF 2026.6962) do xử lý bằng bức xạ ion hóa không đúng quy định. Sản phẩm ravioli nhân tôm (mã RASFF 2026.6122) cũng bị từ chối nhập khẩu và cảnh báo ở mức nghiêm trọng do chứa dị nguyên trứng nhưng không khai báo trên nhãn.

Trong khi đó, Romania ghi nhận nguy cơ tiềm ẩn khi phát hiện vi khuẩn Vibrio cholerae trong phi lê cá tra (mã RASFF 2026.6759).

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg và EU nhận định song hành với đà tăng trưởng thương mại nhờ ưu đãi từ Hiệp định Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), phía EU sẽ ngày càng thắt chặt quy chuẩn kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm.

Vì vậy, Thương vụ khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này cần chủ động nâng cao kiểm soát nguồn nguyên liệu và quy trình chế biến. Doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý các chỉ tiêu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, phụ gia, vi sinh vật, công nghệ xử lý cũng như quy định ghi nhãn và khai báo chất gây dị ứng.

Bên cạnh đó, các đơn vị xuất khẩu phải thường xuyên cập nhật những thay đổi trong quy định của EU và chủ động kiểm nghiệm sản phẩm trước khi xuất hàng nhằm hạn chế tối đa rủi ro bị cảnh báo, thu hồi hoặc từ chối thông quan.