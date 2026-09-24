Chuyển dịch tư duy từ tháo gỡ sang kiến tạo thể chế cho doanh nghiệp phát triển

Lắng nghe không chỉ để thấu cảm, để ghi nhận vào các bản báo cáo gửi đi rồi xếp ngăn kéo. VCCI sẽ cùng Tổ công tác của Đề án "Lắng nghe để Kiến tạo" chuyển hóa thành các đề xuất sửa đổi từng điều khoản, từng nghị định, từng thông tư; kiên trì bám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những vướng mắc, rào cản pháp lý cho doanh nghiệp…

VCCI và Tập đoàn TH đã ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai Đề án "Lắng nghe để Kiến tạo". Ảnh: Song Hà.

Ngày 24/9/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tập đoàn TH đã ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai Đề án "Lắng nghe để Kiến tạo".

Lễ ký kết có sự tham dự và chứng kiến của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, một số bộ, ngành trung ương. Đề án "Lắng nghe để Kiến tạo" được xây dựng nhằm thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 394/TB-VPCP và Nghị quyết số 216/NQ-CP: Phải thiết lập bằng được những cơ chế hiệu quả để nắm bắt thực tiễn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và kiến tạo một môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi.

Theo Thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn TH với tư cách đối tác sáng lập sẽ đồng hành cùng VCCI hỗ trợ và vận hành một Tổ công tác thường trực, kết hợp với mạng lưới chuyên gia chất lượng cao.

Đề án tập trung vào hai trụ cột. Đó là tháo gỡ vướng mắc: đồng hành, theo dõi và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những vướng mắc, rào cản pháp lý của doanh nghiệp. Kiến tạo phát triển: chủ động tiếp nhận ý tưởng, hiến kế từ cộng đồng doanh nghiệp để chuyển hóa thành các đề xuất, sáng kiến thể chế trình Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hoạch định chính sách. Cách làm này hướng tới việc thiết lập một kênh tương tác chuyên nghiệp, hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp và Chính phủ, phản ánh trung thực tiếng nói từ thực tiễn sản xuất kinh doanh.

CHUYỂN ĐỔI TỪ "ĐỐI THOẠI" SANG "HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT"

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, cho rằng bức tranh kinh tế thời gian qua cho thấy một sự nỗ lực phi thường của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Vượt qua những cơn gió ngược của kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp đã kiên cường bám trụ, tìm kiếm cơ hội và đóng góp không mệt mỏi vào sự phục hồi của đất nước. Đồng hành cùng doanh nghiệp, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã liên tiếp ban hành nhiều quyết sách quan trọng, quyết liệt yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản kinh doanh.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI phát biểu tại lễ khởi động. Ảnh: Song Hà.

Tuy nhiên, từ thực tiễn nhịp đập của thị trường, VCCI nhận thấy quá trình thực thi chính sách ở một số nơi, một số lúc vẫn còn những điểm nghẽn. Nhiều rào cản pháp lý, sự chồng chéo giữa các quy định, hay thủ tục hành chính rườm rà vẫn đang là "những gánh nặng vô hình" làm tiêu hao chi phí, thời gian và làm lỡ nhịp cơ hội đầu tư của doanh nghiệp. Đó chính là lý do, là khát vọng thôi thúc VCCI khởi động Đề án “Lắng nghe để Kiến tạo”.

Theo Chủ tịch VCCI, điểm khác biệt cốt lõi và cũng là điểm nhấn lớn nhất của Đề án này nằm ở ngay tên gọi. Chúng ta chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy "tháo gỡ khó khăn" đơn thuần sang tư duy "kiến tạo phát triển". Tháo gỡ khó khăn là chữa bệnh, là giải quyết các vướng mắc vụ việc mang tính đơn lẻ. Nhưng "Kiến tạo phát triển" là phòng bệnh, là xây dựng một hệ sinh thái thể chế lành mạnh, nơi chính sách được sinh ra từ hơi thở của thực tiễn, phục vụ cho sự phát triển dài hạn của thị trường.

Chúng ta cũng cam kết chuyển đổi từ "đối thoại" sang "hành động quyết liệt". Lắng nghe không chỉ để thấu cảm, không chỉ để ghi nhận vào các bản báo cáo gửi đi rồi xếp ngăn kéo. VCCI cùng Tổ công tác của Đề án sẽ lắng nghe để chuyển hóa thành các đề xuất sửa đổi từng điều khoản, từng nghị định, từng thông tư; đồng thời kiên trì bám sát, tổng hợp và báo cáo trực tiếp tới Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính để các cơ quan quản lý Nhà nước có cơ sở xử lý dứt điểm vướng mắc cho doanh nghiệp.

LẮNG NGHE, KIẾN TẠO, HÀNH ĐỘNG: 3 MẮT XÍCH KHÔNG TÁCH RỜI

Để vận hành một Đề án mang tầm vóc chiến lược, với khối lượng công việc đồ sộ và đòi hỏi tính chuyên môn pháp lý cao, VCCI cần huy động nguồn lực và sự chung tay của toàn xã hội. Lãnh đạo VCCI nhấn mạnh việc một doanh nghiệp tư nhân đứng ra đồng sáng lập và đóng góp nguồn lực vận hành một đề án về thể chế là điều chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam.

Đóng góp của Tập đoàn TH không dừng ở nguồn lực tài chính, mà quan trọng hơn là kinh nghiệm thực chiến của một doanh nghiệp sản xuất lớn đã trực tiếp đi qua nhiều rào cản pháp lý để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và đưa đầu tư Việt Nam ra thị trường quốc tế. Chính vốn kinh nghiệm này giúp Tổ công tác nhìn thấy điểm nghẽn từ thực tiễn, thay vì chỉ tiếp cận qua hồ sơ và báo cáo.

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH, chia sẻ: "Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, động lực ấy chỉ thực sự bật lên khi doanh nghiệp không chỉ là người thụ hưởng chính sách, mà còn là người cùng kiến tạo chính sách. TH tham gia Đề án này không phải để nói tiếng nói riêng của TH, mà để góp phần xây dựng một cơ chế trong đó mọi doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, đều có thể nói và đều được lắng nghe".

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH, phát biểu tại lễ khởi động. Ảnh: Song Hà.

Theo ông Hải, nếu Đề án chỉ dừng lại ở việc tạo thêm một nơi tiếp nhận kiến nghị, thì chưa đạt được mục tiêu. Đề án cần tạo ra giá trị cho 4 nhóm chủ thể:

Thứ nhất: Đối với doanh nghiệp, Đề án tạo ra một kênh minh bạch, có hệ thống để phản ánh vướng mắc và đóng góp sáng kiến. Quan trọng hơn, từ việc giải quyết từng khó khăn cụ thể, có thể phát hiện những điểm nghẽn có tính hệ thống để kiến nghị những chính sách thuận lợi hơn, qua đó trao quyền nhiều hơn cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản trị của chính doanh nghiệp.

Thứ hai: Đối với các cơ quan Trung ương, Đề án có thể đóng vai trò như một “hệ thống cảm biến” của nền kinh tế. Những báo cáo định kỳ và đột xuất từ Đề án cần hướng tới một yêu cầu rất rõ: đúng vấn đề, đúng nguyên nhân, đúng cơ quan và có đề xuất giải pháp.

Thứ ba: Đối với chính quyền địa phương, đây có thể trở thành một công cụ thúc đẩy cải cách hành chính và quản trị dựa trên thực chứng. Thay vì chỉ phản ánh “doanh nghiệp đang gặp khó”, chúng ta cần xác định được doanh nghiệp đang gặp khó ở đâu, với thủ tục nào, trong khâu nào và vì nguyên nhân gì. Khi dữ liệu đủ tốt, đối thoại công - tư sẽ chuyển từ những câu chuyện riêng lẻ sang những vấn đề có thể đo lường, so sánh và cải thiện.

Thứ tư: Đối với xã hội và nền kinh tế, giá trị cao nhất của Đề án chính là khả năng chuyển hóa sáng kiến và kiến nghị từ thực tiễn thành những giải pháp về thể chế. Lắng nghe và kiến tạo còn có một mắt xích vô cùng quan trọng, đó là “hành động”. Nếu chỉ lắng nghe mà không hành động, những cuộc đối thoại dù chân thành đến đâu cũng khó tạo ra thay đổi. Nếu chỉ tháo gỡ từng vụ việc mà không tìm ra nguyên nhân thể chế phía sau, hôm nay chúng ta giải quyết được một khó khăn thì ngày mai có thể xuất hiện một khó khăn tương tự.

“Chúng tôi mong muốn tinh thần của Đề án được thể hiện bằng ba chuyển dịch rõ ràng: Từ tiếp nhận kiến nghị sang chủ động phát hiện vấn đề; từ tháo gỡ từng khó khăn sang kiến tạo môi trường phát triển; từ đối thoại sang hành động quyết liệt, có kết quả và có thể đo lường”, ông Hải nhấn mạnh.