Tháng 11/2025, thanh khoản trên HNX giảm gần 30% so với tháng trước

Chủ Nhật, 07/12/2025
Hà Anh
07/12/2025, 09:32
Chỉ số HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 259,91 điểm, giảm 2,23% so với tháng trước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 11/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có nhiều biến động mạnh, chỉ số giá tăng mạnh và đạt đỉnh vào giữa tháng sau đó giảm dần về cuối tháng và thanh khoản thị trường cũng giảm.
Cũng theo HNX, mức điểm cao nhất của chỉ số này đạt 268,69 điểm tại ngày 17/11/2025. Trong khi đó, khối lượng giao dịch cổ phiếu bình quân đạt 78,6 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 27,17% và giá trị giao dịch bình quân giảm 29,66% đạt 1.756 tỷ đồng/phiên.
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch cổ phiếu niêm yết trên HNX giảm 33% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào hơn 2.018 tỷ đồng và bán ra hơn 2.076 tỷ đồng, giá trị bán ròng trên 58 tỷ đồng.
Trong khi đó, hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các công ty chứng khoán thành viên tăng 46% so với tháng trước, với giá trị giao dịch hơn 781 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng hơn 2,2% toàn thị trường).
Ngược lại với xu hướng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng hơn 298 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối tháng 11/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 306 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 173 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 447,9 nghìn tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng 10/2025.
Trong tháng 11/2025, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 237.000 tài khoản. Mức tăng này thấp hơn 73.000 tài khoản so với tháng trước, đồng thời là mức thấp nhất trong 4 tháng, qua đó chấm dứt chuỗi 5 tháng tăng trưởng liên tục.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Tính từ đầu năm đến nay, giá của bạc đã tăng tới 86%, vàng tăng 60%, còn Bitcoin lại “âm”...
Tháng 11, HNX đã tổ chức 23 đợt đấu thầu trái phiếu, huy động được 29.540 tỷ đồng - trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 23.490 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 6.050 tỷ đồng.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: