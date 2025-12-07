Chủ Nhật, 07/12/2025

Tháng 11/2025, thanh khoản trên HNX giảm gần 30% so với tháng trước

Hà Anh

07/12/2025, 09:32

Chỉ số HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 259,91 điểm, giảm 2,23% so với tháng trước.

Biểu đồ điểm chỉ số HNX.
Biểu đồ điểm chỉ số HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 11/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có nhiều biến động mạnh, chỉ số giá tăng mạnh và đạt đỉnh vào giữa tháng sau đó giảm dần về cuối tháng và thanh khoản thị trường cũng giảm.

Chỉ số HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 259,91 điểm, giảm 2,23% so với tháng trước. 

Cũng theo HNX, mức điểm cao nhất của chỉ số này đạt 268,69 điểm tại ngày 17/11/2025. Trong khi đó, khối lượng giao dịch cổ phiếu bình quân đạt 78,6 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 27,17% và giá trị giao dịch bình quân giảm 29,66% đạt 1.756 tỷ đồng/phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch cổ phiếu niêm yết trên HNX giảm 33% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào hơn 2.018 tỷ đồng và bán ra hơn 2.076 tỷ đồng, giá trị bán ròng trên 58 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các công ty chứng khoán thành viên tăng 46% so với tháng trước, với giá trị giao dịch hơn 781 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng hơn 2,2% toàn thị trường). 

Ngược lại với xu hướng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng hơn 298 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 11/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 306 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 173 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 447,9 nghìn tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng 10/2025.

