VN-Index giành lại mốc 1600 điểm, dòng tiền vẫn rất thận trọng

Sức mạnh nổi bật của hai cổ phiếu trụ VIC và VHM đã giúp VN-Index chốt phiên sáng vượt lên 1607,41 điểm, giành lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm để mất 3 phiên trước. Mặc dù độ rộng đang thể hiện trạng thái tăng giá áp đảo, nhưng chưa nhìn thấy sự hưng phấn rõ nét từ dòng tiền, khi thanh khoản thậm chí còn sụt giảm xuống “đáy” mới.

Chỉ số đang tăng 0,87% tương đương +13,8 điểm so với tham chiếu thì VIC tăng 2,24%, VHM tăng 1,78%, VPL tăng 1,11% đã đem về hơn 6 điểm. Một số cổ phiếu blue-chips khác cũng rất tốt là FPT tăng 2,19%, VNM tăng 1,7% và MSN tăng 1,28%.

Rổ VN30 chốt phiên sáng cũng tăng 0,99% với 22 mã xanh/7 mã đỏ. Nhóm giảm không có trụ nào đáng chú ý, BID giảm 0,26% và CTG giảm 0,52% là hai mã duy nhất trong nhóm Top 10 vốn hóa.

Dưới sự hỗ trợ của các cổ phiếu lớn, VN-Index sáng nay sau hai nhịp nỗ lực đã chinh phục được mốc 1600 điểm. Ở lần đầu tiên, chỉ số vượt lên 1604 điểm lúc 9h38 sau đó để mất và chạm đáy lúc 10h45. Lần thứ hai chỉ số đạt đỉnh lúc 11h20 ở 1608,87 điểm. Như vậy những phút cuối phiên sáng VN-Index được neo giữ khá tốt, biến động không nhiều và độ rộng vẫn ổn định tích cực.

Ở thời điểm chỉ số lùi sâu nhất, độ rộng sàn HoSE vẫn tốt với 168 mã tăng/110 mã giảm. Kết phiên có 209 mã tăng/90 mã giảm. Như vậy đà phục hồi của chỉ số là thực chất, không chỉ đơn thuần kéo trụ khi có sự hỗ trợ từ số lớn cổ phiếu khác tăng giá theo.

Diễn biến hồi này có nền thanh khoản rất thấp. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE vẫn giảm khoảng 5% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 7.159,5 tỷ đồng. Như vậy thanh khoản sàn này đã phá kỷ lục thấp của phiên sáng ngày 6/11 vừa qua và xác lập đáy kể từ phiên ngày 11/6/2025 (5.776 tỷ đồng). Giao dịch nhỏ, giá tăng tốt phản ánh trạng thái giảm áp lực bán hơn là có dòng tiền mạnh.

Hiện sàn HoSE đang có 111 cổ phiếu tăng vượt 1% so với tham chiếu nhưng tổng thanh khoản chỉ khoảng 3.707 tỷ đồng. 11 cổ phiếu trong nhóm này xuất hiện giao dịch trên 100 tỷ đồng. Ngoài các blue-chips là SSI, FPT, VHM, MSN, VIC, VNM, thêm VIX tăng 2,87% với 507,3 tỷ; GEX tăng 1,5% với 226,4 tỷ; GEE tăng 6,94% với 193,7 tỷ; CII tăng 4,61% với 184,2 tỷ; VSC tăng 4,22% với 138,2 tỷ.

Trong bối cảnh thanh khoản kém, các cổ phiếu vừa và nhỏ có lợi thế đáng kể. Rổ VN30 chỉ có 8 mã tăng từ 1% trở lên trong khi nhóm midcap và penny có tới hơn 40 mã tăng vượt 2%. Dĩ nhiên thanh khoản chủ yếu là nhỏ nhưng cũng có một số mã khớp vài chục tỷ đồng trở lên như DCL tăng 6,75%, BVH tăng 4,49%, KHG tăng 3,47%, NKG tăng 3,04%, HDC tăng 2,97%, PC1 tăng 2,63%, KSB tăng 2,48%, NVL tăng 2,46%, KDH tăng 2,27%...

Nhóm giảm giá sâu hơn 1% không có cổ phiếu nào đáng chú ý. TCX đang giảm 1,62% là cổ phiếu duy nhất có thanh khoản vượt 10 tỷ đồng, đạt 45,8 tỷ. Dù nhóm này có 32 cổ phiếu nhưng tổng giao dịch chưa tới trăm tỷ đồng, chiếm tỉ lệ phân bổ vốn không đáng kể trên sàn HoSE.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng lập kỷ lục thấp mới về quy mô giải ngân, mới mua 673,7 tỷ đồng trên sàn HoSE. Giá trị ròng vẫn là -524 tỷ đồng do bên bán duy trì cao. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều là HDB -92,3 tỷ, VIX -75,7 tỷ, STB -73,2 tỷ, MBB -72 tỷ, VPB -46 tỷ. Phía mua ròng có VIC +84,5 tỷ, VNM +64,2 tỷ, MSN +53,1 tỷ.

Việc VN-Index giành lại mốc 1600 điểm là sự kiện khá quan trọng vì đây là ngưỡng hỗ trợ tâm lý. Mốc này bị phá vỡ cách đây 3 phiên làm gia tăng rủi ro điều chỉnh sâu hơn. Nếu chỉ số phục hồi trở lại lên trên 1600 điểm và thành công, diễn biến điều chỉnh 3 phiên vừa qua lại không phải là sự kiện “gãy” ngưỡng hỗ trợ. Dù vậy thanh khoản càng lúc càng suy yếu thể hiện tâm lý thận trọng quan sát sự kiện này hơn là hào hứng. Nhà đầu tư vẫn chưa tin rằng 1600 điểm là đáy, ngay cả khi VN-Index phục hồi trở lại lên trên mốc này.