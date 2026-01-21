Hòa Phát bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu HPA trước niêm yết

Đáng chú ý, việc bán ra này bất ngờ diễn ra ngay trước thềm niêm yết công ty nông nghiệp này.

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) vừa thông báo đã bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu HPA của CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HPA).

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận vào ngày 16/1. Qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại HPA từ hơn 242 triệu cổ phiếu, chiếm 85% xuống còn gần 241 triệu cổ phiếu, chiếm 84,54% và vẫn là công ty mẹ của HPA và việc bán ra này bất ngờ diễn ra ngay trước thềm niêm yết công ty nông nghiệp này.

Ngày 17/1 vừa qua, Nông nghiệp Hòa Phát đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), tiến tới niêm yết chính thức cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE).

Theo đó, tổng số cổ phiếu đăng ký là 285.000.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ngày 7/1/2026, HPA đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu và thu về 1.257 tỷ đồng. Như vậy, sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng với số lượng cổ đông nắm giữ dưới 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết sau đợt chào bán là 964 cổ đông, chiếm tỷ lệ 15,001%.

Đợt phát hành được thực hiện với giá 41.900 đồng/cổ phiếu. Khi kết thúc thời hạn đăng ký vào ngày 15/12/2025, HPA ghi nhận tổng khối lượng đăng ký mua lên tới 35.739.000 cổ phiếu, vượt 19% so với lượng chào bán. Tỷ lệ phân bổ cổ phiếu (pro rata) là 83,941912% để đảm bảo công bằng cho tất cả nhà đầu tư.

Hiện nay, HPA đang tiến hành hoàn trả số tiền nhà đầu tư nộp nhầm/nộp dư và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán sau khi trừ đi các loại chi phí, lệ phí liên quan.

Tại mức giá IPO 41.900 đồng, HPA dự kiến mang lại tỷ suất cổ tức khoảng 9,2% trong 12 tháng tới, bao gồm cổ tức còn lại của năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026. Giai đoạn 2026-2030, công ty dự kiến duy trì mức cổ tức tối thiểu 3.000 đồng/cổ phiếu/năm, tương ứng suất cổ tức khoảng 7,2%/năm.

Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn/năm, chăn nuôi heo 900.000 con thương phẩm/năm, nâng quy mô chăn nuôi bò lên 73.000 con/năm và duy trì sản lượng trứng gà 336 triệu quả/năm. Doanh thu dự kiến vượt 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.750 tỷ đồng với ROE duy trì trên 25%.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tại VSDC, công ty sẽ công bố thông tin để cổ đông có thể tự thực hiện lưu ký cổ phiếu HPA tại VSDC theo quy định, phục vụ việc niêm yết cổ phiếu của công ty trên HOSE trong thời gian tới.

Hòa Phát bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2015. Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát là pháp nhân chi phối, quản lý hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp của Tập đoàn Hòa Phát.

Qua 10 năm phát triển, Hòa Phát đã khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành nông nghiệp Việt Nam với hệ thống nhà máy, trang trại trên khắp cả nước. Thức ăn chăn nuôi trong Top 13 doanh nghiệp sản xuất lớn nhất, dẫn đầu thị phần bò Úc; Top 1 thị phần trứng gà tại phía Bắc với sản lượng gần 1 triệu quả/ngày. Công ty hiện sở hữu hệ thống trang trại chăn nuôi heo hiện đại, khép kín quy mô lớn hàng đầu Việt Nam với công suất trên 600.000 con/năm.