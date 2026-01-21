Hòa Phát bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu HPA trước niêm yết

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 22/01/2026
Hà Anh
21/01/2026, 09:30
Đáng chú ý, việc bán ra này bất ngờ diễn ra ngay trước thềm niêm yết công ty nông nghiệp này.
CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) vừa thông báo đã bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu HPA của CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HPA).
Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận vào ngày 16/1. Qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại HPA từ hơn 242 triệu cổ phiếu, chiếm 85% xuống còn gần 241 triệu cổ phiếu, chiếm 84,54% và vẫn là công ty mẹ của HPA và việc bán ra này bất ngờ diễn ra ngay trước thềm niêm yết công ty nông nghiệp này.
Ngày 17/1 vừa qua, Nông nghiệp Hòa Phát đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), tiến tới niêm yết chính thức cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE).
Theo đó, tổng số cổ phiếu đăng ký là 285.000.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, ngày 7/1/2026, HPA đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu và thu về 1.257 tỷ đồng. Như vậy, sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng với số lượng cổ đông nắm giữ dưới 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết sau đợt chào bán là 964 cổ đông, chiếm tỷ lệ 15,001%.
Đợt phát hành được thực hiện với giá 41.900 đồng/cổ phiếu. Khi kết thúc thời hạn đăng ký vào ngày 15/12/2025, HPA ghi nhận tổng khối lượng đăng ký mua lên tới 35.739.000 cổ phiếu, vượt 19% so với lượng chào bán. Tỷ lệ phân bổ cổ phiếu (pro rata) là 83,941912% để đảm bảo công bằng cho tất cả nhà đầu tư.
Hiện nay, HPA đang tiến hành hoàn trả số tiền nhà đầu tư nộp nhầm/nộp dư và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán sau khi trừ đi các loại chi phí, lệ phí liên quan.
Tại mức giá IPO 41.900 đồng, HPA dự kiến mang lại tỷ suất cổ tức khoảng 9,2% trong 12 tháng tới, bao gồm cổ tức còn lại của năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026. Giai đoạn 2026-2030, công ty dự kiến duy trì mức cổ tức tối thiểu 3.000 đồng/cổ phiếu/năm, tương ứng suất cổ tức khoảng 7,2%/năm.
Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn/năm, chăn nuôi heo 900.000 con thương phẩm/năm, nâng quy mô chăn nuôi bò lên 73.000 con/năm và duy trì sản lượng trứng gà 336 triệu quả/năm. Doanh thu dự kiến vượt 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.750 tỷ đồng với ROE duy trì trên 25%.
Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tại VSDC, công ty sẽ công bố thông tin để cổ đông có thể tự thực hiện lưu ký cổ phiếu HPA tại VSDC theo quy định, phục vụ việc niêm yết cổ phiếu của công ty trên HOSE trong thời gian tới.
Hòa Phát bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2015. Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát là pháp nhân chi phối, quản lý hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp của Tập đoàn Hòa Phát.
Qua 10 năm phát triển, Hòa Phát đã khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành nông nghiệp Việt Nam với hệ thống nhà máy, trang trại trên khắp cả nước. Thức ăn chăn nuôi trong Top 13 doanh nghiệp sản xuất lớn nhất, dẫn đầu thị phần bò Úc; Top 1 thị phần trứng gà tại phía Bắc với sản lượng gần 1 triệu quả/ngày. Công ty hiện sở hữu hệ thống trang trại chăn nuôi heo hiện đại, khép kín quy mô lớn hàng đầu Việt Nam với công suất trên 600.000 con/năm.
Đã có 212 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2025, tương ứng với khoảng 25,2% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường chứng khoán.
Theo Giám đốc công ty cho biết dù đã nỗ lực hết mình nhưng kết quả kinh doanh của công ty không có nhiều khởi sắc trong những tháng vừa qua ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của công ty trong năm 2025.
Mục đích thoái vốn là thực hiện chủ trương thu hồi vốn đầu tư theo đề án cơ cấu lại giai đoạn đến hết 2025 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng)...
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố kế hoạch lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành gần 171 triệu cổ phiếu mới, nhằm tăng vốn điều lệ lên 5.119 tỷ đồng.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: