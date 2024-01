Hoàn thành chi trả trợ cấp an sinh Tết Nguyên đán qua tài khoản trước 3/2

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi các địa phương đề nghị tăng cường thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách.

Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường tổ chức chi trả trợ cấp an sinh xã hội đến các đối tượng hưởng chính sách của tháng 1, tháng 2, và trợ cấp Tết Nguyên đán qua tài khoản của đối tượng thụ hưởng, hoặc người được ủy quyền đã có tài khoản.

Việc chi trả này đảm bảo hoàn thành trước ngày 3/2/2024, theo chỉ đạo

của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 14/1/2024.

Đồng thời, các địa phương cũng tiếp tục thực hiện, và đẩy mạnh chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản, đến các đối tượng hưởng chính sách đã có tài khoản trong các tháng tiếp theo.

Đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội chưa có tài khoản, đề

nghị tiếp tục vận động, tuyên truyền, hỗ trợ để các đối tượng hưởng chính

sách an sinh xã hội mở tài khoản, phục vụ công tác nhận trợ cấp an sinh xã hội.

Phấn đấu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và hết năm 2024, tất cả các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đủ điều kiện được mở tài khoản, và đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản (bao gồm người được ủy quyền nhận thay qua tài khoản).

Tỷ lệ đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội có tài khoản đạt tối thiểu 30%, trên tổng số đối tượng thuộc địa phương quản lý.

Trường hợp đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội không đủ điều kiện mở tài khoản theo quy định, và không có người ủy quyền nhận thay, thì thực hiện chi trả trực tiếp qua tổ chức dịch vụ chi trả, hoặc phương thức khác theo quy định.

Cùng với đó, các địa phương cũng chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổng hợp, báo cáo kết quả tình hình thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt, đến các đối tượng hưởng chính sách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 5/2/2024. Đồng thời, báo cáo kết quả triển khai hàng tháng về Bộ trước ngày 15 của tháng chi trả.

Trước đó, tại Công điện số 03/CĐ-TTg ban hành hôm 14/1 về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các địa phương thực hiện việc chi trả trợ cấp xã hội tháng 2/2024 cho đối tượng bảo trợ xã hội trước ngày 3/2/2024.

Thủ tướng cũng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, cơ quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.

Riêng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cần chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 1 và tháng 2/2024) vào kỳ chi trả tháng 1/2024.