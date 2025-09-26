Hoàn thiện các điều kiện để khởi công Dự án LNG hơn 52.490 tỷ đồng tại Quảng Trị
Thiên Anh
26/09/2025, 07:28
Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II tại Quảng Bình đang gấp rút hoàn tất các thủ tục chuẩn bị, hướng tới mục tiêu khởi công cuối năm 2025...
Với công suất 1.500 MW, tổng mức đầu tư hơn 52.490 tỷ đồng, Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II tại Quảng Bình là dự án điện khí hóa lỏng (LNG) quy mô lớn, dự kiến bổ sung khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.
ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG VÀ CƠ CẤU DỰ ÁN
Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II với tổng mức đầu tư sơ bộ 48.156 tỷ đồng, công suất 1.200 MW, sử dụng công nghệ nhiệt điện than. Địa điểm triển khai tại Khu kinh tế Hòn La, thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Sau khi Quy hoạch điện VIII được ban hành, dự án được điều chỉnh theo hướng sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thay cho than, phù hợp tinh thần Nghị quyết 55-NQ/TW về định hướng phát triển năng lượng quốc gia. Việc chuyển đổi giúp giảm phát thải, hạn chế tác động môi trường và nâng cao hiệu quả vận hành.
Theo quyết định điều chỉnh, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có công suất 1.500 MW với 2 tổ máy, mỗi tổ công suất 750 MW, áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp. Tổng mức đầu tư được xác định hơn 52.490 tỷ đồng, trong đó 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại.
Dự án đồng thời xây dựng một bến cảng chuyên dụng tiếp nhận tàu LNG tải trọng 100.000 DWT (sức chứa 218.000 m2 LNG) cùng hệ thống bồn chứa LNG dung tích 250.000 m2, bảo đảm nguồn nhiên liệu ổn định cho vận hành lâu dài.
Ngày 4/10/2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác cung cấp LNG cho dự án, giữa Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và EVN. Biên bản nhằm phát huy khả năng hạ tầng LNG Vũng Áng, đồng thời bảo đảm nguồn nhiên liệu phù hợp tiến độ dự án.
HOÀN TẤT CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN QUAN TRỌNG
Trong năm 2025, Ban Quản lý Dự án Điện 2 (EVNPMB2) – đơn vị đại diện chủ đầu tư – đã triển khai nhiều gói thầu then chốt.
Tháng 1/2025, EVNPMB2 phê duyệt kết quả lựa chọn Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3) thực hiện Gói thầu số 06: tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, các báo cáo chuyên ngành và báo cáo đánh giá tác động môi trường. Giá trị gói thầu là 41,599 tỷ đồng, thời gian thực hiện 6 tháng.
Ngày 15/9/2025, tại Quảng Bình, EVNPMB2 ký hợp đồng Gói thầu số 07 (TV07-QTII) với liên danh PECC1 - PECC3. Đây là gói thầu tư vấn đấu thầu và hỗ trợ chủ đầu tư quản lý hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II. Giá trúng thầu là 192,331 tỷ đồng (giảm 0,8% so với giá dự toán), thời gian thực hiện 85 tháng.
Theo hợp đồng, liên danh PECC1 - PECC3 sẽ lập hồ sơ mời thầu EPC, đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo và hoàn thiện hợp đồng EPC; đồng thời thẩm tra thiết kế, tư vấn giám sát và hỗ trợ chủ đầu tư quản lý hợp đồng các công việc E, P, C của dự án.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Kim Cương, Tổng giám đốc PECC1 khẳng định: “Với kinh nghiệm đã tích lũy qua nhiều dự án trọng điểm quốc gia, PECC1 cam kết huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đối tác để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao nhất cho dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II. Đây không chỉ là nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp mà còn là trách nhiệm trong việc góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia”.
Lãnh đạo EVNPMB2 nhấn mạnh, PECC1 và PECC3 có nhiều kinh nghiệm trong các dự án lớn như Quảng Trạch I, BOT Vũng Áng 2, Duyên Hải 3 hay Vĩnh Tân 4. Sự tham gia của liên danh được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.
Ngoài hai gói thầu nói trên, EVN và EVNPMB2 đã lựa chọn xong một số gói thầu khác, trong đó có Gói thầu số 03 (TV03-QTII) tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi và Gói thầu số 05 (TV05-QTII) tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án.
MỤC TIÊU KHỞI CÔNG QUÝ 4/2025
Theo kế hoạch, hồ sơ mời thầu Gói EPC của Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II sẽ được phát hành trong tháng 9/2025. Chủ đầu tư dự kiến khởi công dự án vào tháng 12/2025, phấn đấu đưa tổ máy số 1 phát điện thương mại vào quý 4/2028, tổ máy số 2 vào quý 1/2029 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2030.
Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc EVNPMB2 cho biết: “Dự án dự kiến khởi công vào quý 4/2025 (tháng 12), phát điện tổ máy 1 vào quý 4/2028, tổ máy 2 vào quý 1/2029 và hoàn thành vào năm 2030. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ đóng góp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm, góp phần bảo đảm chất lượng điện áp và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực miền Trung và miền Bắc”.
Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II nằm trong danh mục các dự án điện LNG quan trọng, được ưu tiên đầu tư trong Quy hoạch điện VIII. Dự án khi hoàn thành không chỉ bổ sung sản lượng điện lớn cho hệ thống mà còn giúp đa dạng hóa nguồn năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
