Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “ba không” ở các đơn vị thi hành án

Như Nguyệt

27/01/2026, 10:18

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, phân công trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Đặc biệt là bổ sung tiêu chí đánh giá kết quả thi hành án hành chính vào tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với các sở, ban, ngành…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công văn số 85/TTg-V.I của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Theo đó, công văn nhấn mạnh Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tố tụng hành chính về trách nhiệm tham gia đối thoại, tham gia phiên tòa và cung cấp tài liệu, chứng cứ trong các vụ án hành chính mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước bị khởi kiện;

Rà soát, phân công trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân và xác định rõ thời hạn, lộ trình chi tiết để tổ chức thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành mà Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân là bên phải thi hành án.

Mặt khác, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “ba không”: không tham gia tố tụng, không kháng cáo khi không đồng tình với bản án, quyết định và không tổ chức thi hành khi bản án, quyết định đã có hiệu lực trong bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn địa phương.

Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức kiểm tra, thanh tra, xem xét và xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015…

Đồng thời, cần đưa nội dung công tác thi hành án hành chính vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Ủy ban nhân dân các cấp.

Đặc biệt, bổ sung tiêu chí đánh giá kết quả thi hành án hành chính vào tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, thành phố…

Một trong những giải pháp quan trọng khác là xác định trách nhiệm của người đứng đầu. Đây là một trong những nội dung cần phải xem xét trong công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Mặt khác, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, thành phố trong công tác thi hành án hành chính.

Việc phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo việc thực thi pháp luật được thực hiện một cách hiệu quả và đồng bộ.

Công văn cũng nêu rõ, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tố tụng hành chính, thi hành án hành chính. Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến của Ban Bí thư tại Công văn số 18802-CV/VPTW ngày 11/11/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng và chỉ đạo tại văn bản này.

