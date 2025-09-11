Hoàn thiện chính sách, bảo vệ tài sản vô hình theo tinh thần Nghị quyết 68
Đỗ Mến
11/09/2025, 18:24
Hiện nay sức mạnh của mỗi quốc gia đến từ sự sáng tạo, phần mềm, sáng chế (còn gọi là IP). Để khai thác “mỏ vàng” này, cần hoàn thiện chính sách, tăng cường hiệu quả thực thi và xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, giới luật sư, hiệp hội và truyền thông…
Ngày 11/9, Tạp chí Luật sư Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Công ty Luật TNHH Trương Anh Tú (TAT
Law Firm) tổ chức Chương trình Diễn đàn: “Thể chế hoá đổi mới sáng tạo - Bảo vệ
tài sản vô hình theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW”.
ĐỀ XUẤT PHÁT HUY 3 TRỤ CỘT CHÍNH SÁCH
Theo ông Đặng Ngọc Luyến, Tổng biên tạp Tạp chí Luật sư Việt
Nam, sở hữu trí tuệ ngày nay không chỉ là công cụ pháp lý bảo vệ sáng tạo, mà
còn trở thành “lá chắn” để doanh nghiệp trụ vững trong kỷ nguyên số, đồng thời
là thước đo năng lực cạnh tranh quốc gia.
Tuy nhiên, thực trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt
Nam vẫn diễn biến phức tạp, từ hàng giả, hàng nhái, cạnh tranh không lành mạnh,
cho tới việc nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu nguồn lực để tự bảo vệ thương
hiệu.
Điều này đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện chính sách, tăng cường hiệu quả
thực thi và xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, giới
luật sư, hiệp hội và truyền thông.
Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch T&T Law Firm, cũng nhấn
mạnh, hiện nay sức mạnh của mỗi quốc gia đến từ sự sáng tạo, phần mềm, sáng chế
(còn gọi là IP). Như vậy, sở hữu trí tuệ, sáng tạo của quốc gia là các “mỏ vàng
vô tận”.
Thời gian qua, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 và Nghị
quyết 57 là chìa khóa quan trọng để doanh nghiệp tư nhân bứt phát. Đây là nền tảng
quan trọng để kiện toàn thể chế pháp luật, giúp cho sự sáng tạo phát huy, đóng
góp cho sự phát triển đất nước.
Theo luật sư Tú, hiện nay có sự khó khăn trong việc xác định
sở hữu trí tuệ để tài chính hóa. Hệ thống pháp luật còn phân mảnh ở nhiều đạo
luật liên quan đến đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên mỗi luật tiếp cận ở mỗi góc độ khác
nhau.
Luật sư Tú đề xuất cần phát huy ba trụ cột chính sách bao gồm
việc ghi nhận IP là tài sản, tài chính hóa, để các phát minh, sáng chế phải
mang ra “chợ”, được chuyển nhượng, giao dịch, mua bán; ngân hàng phải chấp nhận phát minh, sáng chế là tài sản. Ngoài ra, cần hình thành thị trường và hệ sinh thái định
giá, giao dịch IP; bảo vệ quyền sở hữu mạnh mẽ, xử lý nghiêm các vi phạm IP.
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG XÂM PHẠM THƯƠNG HIỆU
Luật sư Mai Thị Thảo, Phó giám đốc T&T Law Firm, cho rằng có những
nghịch lý lớn đang tồn tại trong thực tiễn. Đó là việc doanh nghiệp sáng tạo
nhanh hơn luật. Ngoài ra, chế tài chưa đủ sức răn đe.
“Có những vụ vi phạm mang
lại lợi nhuận hàng chục tỷ đồng nhưng mức xử phạt hành chính chỉ vài chục triệu.
Chúng ta đang để hành vi xâm phạm thương hiệu trở thành “mô hình kinh doanh có
lời” và điều này nếu không được khắc phục sẽ bào mòn niềm tin vào pháp quyền và
môi trường đầu tư”, luật sư Thảo nói.
Mặt khác, các doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn dĩ chiếm 95% tổng
số doanh nghiệp cả nước lại là những người yếu thế nhất. Trong cuộc chơi hội nhập,
nếu thiếu lá chắn pháp lý, họ sẽ bị triệt tiêu đầu tiên.
Đề cập đến vụ kiện Nhựa Bình Minh, gạo ST25.., luật sư Thảo
đề xuất cần áp dụng cơ chế bồi thường mang tính trừng phạt (punitive damages) với
hành vi xâm phạm thương hiệu nghiêm trọng; mở rộng và công nhận các tổ chức
giám định sở hữu trí tuệ độc lập…
Còn ông Phạm Trường Giang, Tổng giám đốc CP EuroHouse Việt
Nam có nhắc đến vụ việc công ty đang bị xâm phạm kiểu dáng công nghiệp.
Theo ông Giang, việc xử lý vi phạm còn phụ thuộc nhiều vào
chứng cứ bắt quả tang hàng hóa vi phạm. Điều này dẫn đến tình trạng doanh nghiệp
vi phạm vẫn lách luật bằng cách thay đổi địa điểm sản xuất, phân phối nhỏ lẻ để
tránh bị bắt quả tang. Doanh nghiệp bị xâm phạm dù có đủ chứng cứ giám định
khoa học vẫn gặp khó trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng.
Vì vậy, ông Giang đề xuất cần tăng mức xử phạt, mức hành vi; thiết lập
cơ chế “biện pháp khẩn cấp tạm thời” để giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp;
tăng cường vai trò phối hợp liên ngành…
