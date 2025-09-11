Thứ Năm, 11/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Hoàn thiện chính sách, bảo vệ tài sản vô hình theo tinh thần Nghị quyết 68

Đỗ Mến

11/09/2025, 18:24

Hiện nay sức mạnh của mỗi quốc gia đến từ sự sáng tạo, phần mềm, sáng chế (còn gọi là IP). Để khai thác “mỏ vàng” này, cần hoàn thiện chính sách, tăng cường hiệu quả thực thi và xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, giới luật sư, hiệp hội và truyền thông…

Quang cảnh diễn đàn.
Quang cảnh diễn đàn.

Ngày 11/9, Tạp chí Luật sư Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Công ty Luật TNHH Trương Anh Tú (TAT Law Firm) tổ chức Chương trình Diễn đàn: “Thể chế hoá đổi mới sáng tạo - Bảo vệ tài sản vô hình theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW”.

ĐỀ XUẤT PHÁT HUY 3 TRỤ CỘT CHÍNH SÁCH 

Theo ông Đặng Ngọc Luyến, Tổng biên tạp Tạp chí Luật sư Việt Nam, sở hữu trí tuệ ngày nay không chỉ là công cụ pháp lý bảo vệ sáng tạo, mà còn trở thành “lá chắn” để doanh nghiệp trụ vững trong kỷ nguyên số, đồng thời là thước đo năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tuy nhiên, thực trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, từ hàng giả, hàng nhái, cạnh tranh không lành mạnh, cho tới việc nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu nguồn lực để tự bảo vệ thương hiệu.

Điều này đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện chính sách, tăng cường hiệu quả thực thi và xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, giới luật sư, hiệp hội và truyền thông.

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch T&T Law Firm, cũng nhấn mạnh, hiện nay sức mạnh của mỗi quốc gia đến từ sự sáng tạo, phần mềm, sáng chế (còn gọi là IP). Như vậy, sở hữu trí tuệ, sáng tạo của quốc gia là các “mỏ vàng vô tận”.

Thời gian qua, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 và Nghị quyết 57 là chìa khóa quan trọng để doanh nghiệp tư nhân bứt phát. Đây là nền tảng quan trọng để kiện toàn thể chế pháp luật, giúp cho sự sáng tạo phát huy, đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Theo luật sư Tú, hiện nay có sự khó khăn trong việc xác định sở hữu trí tuệ để tài chính hóa. Hệ thống pháp luật còn phân mảnh ở nhiều đạo luật liên quan đến đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên mỗi luật tiếp cận ở mỗi góc độ khác nhau.

Luật sư Tú đề xuất cần phát huy ba trụ cột chính sách bao gồm việc ghi nhận IP là tài sản, tài chính hóa, để các phát minh, sáng chế phải mang ra “chợ”, được chuyển nhượng, giao dịch, mua bán; ngân hàng phải chấp nhận phát minh, sáng chế là tài sản. Ngoài ra, cần hình thành thị trường và hệ sinh thái định giá, giao dịch IP; bảo vệ quyền sở hữu mạnh mẽ, xử lý nghiêm các vi phạm IP.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  VÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG XÂM PHẠM THƯƠNG HIỆU

Luật sư Mai Thị Thảo, Phó giám đốc T&T Law Firm, cho rằng có những nghịch lý lớn đang tồn tại trong thực tiễn. Đó là việc doanh nghiệp sáng tạo nhanh hơn luật. Ngoài ra, chế tài chưa đủ sức răn đe.

“Có những vụ vi phạm mang lại lợi nhuận hàng chục tỷ đồng nhưng mức xử phạt hành chính chỉ vài chục triệu. Chúng ta đang để hành vi xâm phạm thương hiệu trở thành “mô hình kinh doanh có lời” và điều này nếu không được khắc phục sẽ bào mòn niềm tin vào pháp quyền và môi trường đầu tư”, luật sư Thảo nói.

Mặt khác, các doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn dĩ chiếm 95% tổng số doanh nghiệp cả nước lại là những người yếu thế nhất. Trong cuộc chơi hội nhập, nếu thiếu lá chắn pháp lý, họ sẽ bị triệt tiêu đầu tiên.

Luật sư Trương Anh Tú – Chủ tịch T&T Law Firm.
Luật sư Trương Anh Tú – Chủ tịch T&T Law Firm.

Đề cập đến vụ kiện Nhựa Bình Minh, gạo ST25.., luật sư Thảo đề xuất cần áp dụng cơ chế bồi thường mang tính trừng phạt (punitive damages) với hành vi xâm phạm thương hiệu nghiêm trọng; mở rộng và công nhận các tổ chức giám định sở hữu trí tuệ độc lập…

Còn ông Phạm Trường Giang, Tổng giám đốc CP EuroHouse Việt Nam có nhắc đến vụ việc công ty đang bị xâm phạm kiểu dáng công nghiệp.

Theo ông Giang, việc xử lý vi phạm còn phụ thuộc nhiều vào chứng cứ bắt quả tang hàng hóa vi phạm. Điều này dẫn đến tình trạng doanh nghiệp vi phạm vẫn lách luật bằng cách thay đổi địa điểm sản xuất, phân phối nhỏ lẻ để tránh bị bắt quả tang. Doanh nghiệp bị xâm phạm dù có đủ chứng cứ giám định khoa học vẫn gặp khó trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Vì vậy, ông Giang đề xuất cần tăng mức xử phạt, mức hành vi; thiết lập cơ chế “biện pháp khẩn cấp tạm thời” để giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp; tăng cường vai trò phối hợp liên ngành…

Xác định thẩm quyền giải quyết án kinh doanh thương mại, sở hữu trí tuệ và phá sản

15:12, 22/08/2025

Xác định thẩm quyền giải quyết án kinh doanh thương mại, sở hữu trí tuệ và phá sản

Đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý triệt để các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

15:21, 31/05/2022

Đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý triệt để các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Sửa Luật Sở hữu trí tuệ để Việt Nam không bị thua thiệt khi bước vào "sân chơi" quốc tế

20:40, 26/10/2021

Sửa Luật Sở hữu trí tuệ để Việt Nam không bị thua thiệt khi bước vào "sân chơi" quốc tế

Từ khóa:

giám định Nghị quyết 68 Sở hữu trí tuệ thẩm định viên xâm phạm sở hữu trí tuệ

Chủ đề:

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân

Đọc thêm

Công bố mô hình toàn cảnh kinh tế tư nhân, hướng tới mục tiêu công - tư kiến quốc

Công bố mô hình toàn cảnh kinh tế tư nhân, hướng tới mục tiêu công - tư kiến quốc

Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) đã chính thức công bố “Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” (ViPEL) nhằm thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan nhà nước trong phát triển kinh tế...

Tập đoàn EVN chỉ mong muốn được "tính đúng, tính đủ" vào giá điện

Tập đoàn EVN chỉ mong muốn được "tính đúng, tính đủ" vào giá điện

Khoản lỗ hơn 44.000 tỷ mà Tập đoàn điện lực EVN muốn tính vào giá điện, vẫn đang gây tranh cãi dư luận...

Giảm “phiền hà” cho doanh nghiệp phân bón để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Giảm “phiền hà” cho doanh nghiệp phân bón để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Trong bối cảnh thị trường biến động và áp lực hội nhập, những bất cập trong Luật Trồng trọt và chính sách thuế xuất khẩu phân bón vẫn đang “đè nặng” lên ngành phân bón. Những kiến nghị sửa đổi Luật Trồng trọt và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới, vừa bảo vệ sản xuất phân bón trong nước, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế…

SoftBank và GIC sắp thoái vốn khỏi VNLife?

SoftBank và GIC sắp thoái vốn khỏi VNLife?

Quỹ đầu tư GIC (Singapore) và SoftBank Vision Fund (Nhật Bản) được cho là đã trao đổi với một số nhà đầu tư trong bước tính toán thoái vốn khỏi VNLife...

HSBC: "Bài toán" thuế quan vẫn chưa khép lại, doanh nghiệp cần bền bỉ và linh hoạt

HSBC: "Bài toán" thuế quan vẫn chưa khép lại, doanh nghiệp cần bền bỉ và linh hoạt

Chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ đang tạo ra những biến động lớn với xuất khẩu Việt Nam, nhất là các ngành dệt may, điện tử và giày dép. Thách thức này buộc doanh nghiệp phải nhanh chóng tìm hướng đi mới, từ đa dạng hóa thị trường đến tăng cường sức bền chuỗi cung ứng…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

PVD dự chi gần 300 tỷ trả cổ tức ngay trong tháng 10

Doanh nghiệp niêm yết

2

Điểm danh bốn nhóm ngành hấp dẫn khi thị trường điều chỉnh

Chứng khoán

3

Chủ tịch TVC đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

4

Đề xuất giảm gánh nặng tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Tài chính

5

Công ty SJC phân trần về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: