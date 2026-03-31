Hoàn thiện cơ chế thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào điện gió ngoài khơi
Phương Nhi
31/03/2026, 11:03
Các khó khăn về cơ chế, chính sách và hạ tầng… trong phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam vẫn là những rào cản đáng kể, khiến các nhà đầu tư nước ngoài chưa mạnh dạn mở rộng hiện diện trên thị trường.
Theo Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), Việt Nam đặt mục tiêu phát triển điện gió ngoài khơi phục vụ nhu cầu trong nước với tổng công suất khoảng 6.000–17.032 MW, dự kiến đưa vào vận hành trong giai đoạn 2030–2035.
Về dài hạn, đến năm 2050, quy mô này có thể mở rộng lên 113.503–139.097 MW, thể hiện định hướng đưa điện gió ngoài khơi trở thành một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống năng lượng quốc gia.
Từ chia sẻ từ các nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam hiện được đánh giá sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi, có thể so sánh với Đài Loan ở giai đoạn khởi đầu cách đây 10–15 năm. Trên nền tảng đó, thị trường trong nước ngày càng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư quốc tế, không chỉ ở khâu phát triển dự án mà còn trên toàn bộ chuỗi giá trị, từ cung ứng thiết bị, dịch vụ kỹ thuật đến hạ tầng hỗ trợ.
Dẫu vậy, khung khổ chính sách liên quan đến cấp phép khảo sát, phân bổ khu vực và phê duyệt dự án điện gió ngoài khơi vẫn còn thiếu rõ ràng và nhất quán. Điều này khiến việc xây dựng một lộ trình xuyên suốt từ giai đoạn thăm dò đến triển khai gặp nhiều trở ngại.
Những bất cập này không chỉ làm chậm tiến trình ra quyết định đầu tư mà còn làm gia tăng đáng kể mức độ rủi ro, đặc biệt khi một dự án điện gió ngoài khơi thường cần 7–8 năm để hoàn thiện từ khâu chuẩn bị đến vận hành. Với quy mô lớn, có thể lên tới 1.000 MW và tổng vốn đầu tư khoảng 4–5 tỷ USD mỗi dự án, bất kỳ sự thiếu chắc chắn nào về chính sách hay thủ tục đều có thể trở thành rào cản đáng kể đối với dòng vốn quốc tế.
Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật và năng lực triển khai cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Hệ thống cảng biển, cơ sở đóng tàu cũng như đội tàu lắp đặt trong nước hiện vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phục vụ các dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn, đặc biệt là đối với các tuabin công suất cao và các hạng mục thi công ngoài khơi phức tạp.
Vì vậy, các chuyên gia cho rằng để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài một cách bền vững, Việt
Nam cần xây dựng một hệ sinh thái chính sách và thị trường đủ minh bạch, ổn định
và có tính dự báo cao, đồng thời tạo dựng niềm tin dài hạn cho các nhà đầu tư.
Trong đó, bên cạnh việc hoàn thiện khung pháp lý và cải thiện hạ tầng, các nhà
đầu tư đặc biệt nhấn mạnh vai trò của “hợp tác chiến lược” trong phát triển điện
gió ngoài khơi giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế...
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2026.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: