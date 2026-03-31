Hoàn thiện cơ chế thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào điện gió ngoài khơi

Phương Nhi

31/03/2026, 11:03

Các khó khăn về cơ chế, chính sách và hạ tầng… trong phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam vẫn là những rào cản đáng kể, khiến các nhà đầu tư nước ngoài chưa mạnh dạn mở rộng hiện diện trên thị trường.

Ảnh minh họa.

Theo Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), Việt Nam đặt mục tiêu phát triển điện gió ngoài khơi phục vụ nhu cầu trong nước với tổng công suất khoảng 6.000–17.032 MW, dự kiến đưa vào vận hành trong giai đoạn 2030–2035.

Về dài hạn, đến năm 2050, quy mô này có thể mở rộng lên 113.503–139.097 MW, thể hiện định hướng đưa điện gió ngoài khơi trở thành một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống năng lượng quốc gia.

Từ chia sẻ từ các nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam hiện được đánh giá sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi, có thể so sánh với Đài Loan ở giai đoạn khởi đầu cách đây 10–15 năm. Trên nền tảng đó, thị trường trong nước ngày càng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư quốc tế, không chỉ ở khâu phát triển dự án mà còn trên toàn bộ chuỗi giá trị, từ cung ứng thiết bị, dịch vụ kỹ thuật đến hạ tầng hỗ trợ.

Dẫu vậy, khung khổ chính sách liên quan đến cấp phép khảo sát, phân bổ khu vực và phê duyệt dự án điện gió ngoài khơi vẫn còn thiếu rõ ràng và nhất quán. Điều này khiến việc xây dựng một lộ trình xuyên suốt từ giai đoạn thăm dò đến triển khai gặp nhiều trở ngại.

Những bất cập này không chỉ làm chậm tiến trình ra quyết định đầu tư mà còn làm gia tăng đáng kể mức độ rủi ro, đặc biệt khi một dự án điện gió ngoài khơi thường cần 7–8 năm để hoàn thiện từ khâu chuẩn bị đến vận hành. Với quy mô lớn, có thể lên tới 1.000 MW và tổng vốn đầu tư khoảng 4–5 tỷ USD mỗi dự án, bất kỳ sự thiếu chắc chắn nào về chính sách hay thủ tục đều có thể trở thành rào cản đáng kể đối với dòng vốn quốc tế.

Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật và năng lực triển khai cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Hệ thống cảng biển, cơ sở đóng tàu cũng như đội tàu lắp đặt trong nước hiện vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phục vụ các dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn, đặc biệt là đối với các tuabin công suất cao và các hạng mục thi công ngoài khơi phức tạp.

Vì vậy, các chuyên gia cho rằng để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài một cách bền vững, Việt Nam cần xây dựng một hệ sinh thái chính sách và thị trường đủ minh bạch, ổn định và có tính dự báo cao, đồng thời tạo dựng niềm tin dài hạn cho các nhà đầu tư. Trong đó, bên cạnh việc hoàn thiện khung pháp lý và cải thiện hạ tầng, các nhà đầu tư đặc biệt nhấn mạnh vai trò của “hợp tác chiến lược” trong phát triển điện gió ngoài khơi giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-13-2026.html

Tập đoàn Singapore đầu tư dự án điện gió hơn 5.700 tỷ đồng tại Gia Lai

13:28, 22/09/2025

Tập đoàn Singapore đầu tư dự án điện gió hơn 5.700 tỷ đồng tại Gia Lai

Nhà đầu tư đề xuất Hải Phòng nghiên cứu 4 dự án điện gió ngoài khơi

13:38, 29/09/2025

Nhà đầu tư đề xuất Hải Phòng nghiên cứu 4 dự án điện gió ngoài khơi

Đọc thêm

Nâng cao vai trò của tư nhân trong phát triển lưới điện quốc gia

Nâng cao vai trò của tư nhân trong phát triển lưới điện quốc gia

Bên cạnh vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước, việc thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân vào đầu tư hạ tầng lưới điện quốc gia đang trở nên ngày càng cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu về điện và vốn không ngừng gia tăng...

TP.Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị

TP.Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị

Kế hoạch đặt ra lộ trình cụ thể cho từng nhóm nhiệm vụ. Trong đó, việc hoàn thiện hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố và trình Bộ Xây dựng thẩm định được xác định là nhiệm vụ cấp bách, dự kiến hoàn thành trong quý 1/2026...

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Từ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) đến các dòng vốn xanh và hỗ trợ kỹ thuật, các đối tác châu Âu đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ phụ thuộc vào cải cách chính sách và năng lực triển khai trong nước...

Nghệ An: Gỡ “nút thắt” hạ tầng kìm tiến độ Quốc lộ 46 trước 15/4

Nghệ An: Gỡ “nút thắt” hạ tầng kìm tiến độ Quốc lộ 46 trước 15/4

Dù nguồn vốn giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ, dự án Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn (Nghệ An) vẫn đối mặt với nhiều “điểm nghẽn” về hạ tầng kỹ thuật...

Nghiên cứu bổ sung ga Xuân Hòa trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Đồng Nai

Nghiên cứu bổ sung ga Xuân Hòa trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Đồng Nai

Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương nghiên cứu bổ sung 1 ga hành khách tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai vào dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, mở thêm dư địa phát triển đô thị, công nghiệp và logistics khu vực phía Đông tỉnh...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Thế giới

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

eMagazine

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Thế giới

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy