Trang chủ Nhà đầu tư

Tập đoàn Singapore đầu tư dự án điện gió hơn 5.700 tỷ đồng tại Gia Lai

Thanh Thủy

22/09/2025, 13:28

Tỉnh Gia Lai vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh Bình Định, tổng vốn hơn 5.700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và vận hành từ năm 2028…

Ảnh minh họa.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh Bình Định cho Công ty Nexif Ratch Energy Se Asia PTE.LTD (Singapore).

Dự án được triển khai tại xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) với diện tích sử dụng đất khoảng 48,9 ha, bao gồm các hạng mục móng trụ tuabin, trạm biến áp, hệ thống cáp ngầm, đường dây, công trình phụ trợ, đường giao thông nội bộ và nhà quản lý điều hành. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án có công suất thiết kế 143MW , sản lượng điện bình quân khoảng 391,8 triệu kWh/năm. Tổng vốn đầu tư dự án gần 5.701 tỷ đồng.

Dự án sẽ triển khai theo 4 giai đoạn. Cụ thể, từ quý 3 đến quý 4/2025, chủ đầu tư sẽ hoàn tất các thủ tục chấp thuận, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế tại địa phương.

Giai đoạn từ quý 4/2025 - 4/2026, dự án sẽ tập trung lập báo cáo nghiên cứu khả thi, ký kết các thỏa thuận và hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng cũng như các thủ tục liên quan. Từ quý 1/2027 - 2/2028, dự án bước vào giai đoạn thi công xây dựng móng, đường dây, trạm biến áp, các công trình phụ trợ, đồng thời lắp đặt tuabin và thiết bị. Đến quý 3/2028, nhà máy dự kiến hoàn thành và chính thức đi vào vận hành thương mại.

Dự kiến khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giảm tổn thất điện năng trong truyền tải điện.

Đồng thời, dự án sẽ đóng góp vào nguồn thu ngân sách, tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong thời gian tới của tỉnh.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư đầu tư đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ và các cam kết khác. Nhà đầu tư cũng không được chuyển nhượng, mua bán hay chuyển quyền sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào trước khi hoàn thành công trình theo quy hoạch được duyệt, trừ khi có sự chấp thuận của UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 16/9, tại hội thảo “Khơi nguồn năng lượng tương lai” do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, cho biết tỉnh này có tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo trên biển, trên bờ như năng lượng mặt trời, gió, thủy điện. Trong đó, tiềm năng bức xạ mặt trời cao, số giờ nắng trong năm kéo dài; tốc độ gió trung bình cao, giúp địa phương phát triển mạnh về điện gió; lợi thế về thủy điện tại các sông lớn như Sê San, sông Ba.

Tổng tiềm năng năng lượng tái tạo toàn tỉnh ước tính khoảng 23.000MW, đủ sức trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 

Từ khóa:

an ninh năng lượng đầu tư Gia Lai hạ tầng năng lượng tái tạo Nhà máy điện gió

