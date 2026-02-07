Chủ Nhật, 08/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hoàn thiện dự thảo Sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật về nhà chung cư

Thanh Xuân

07/02/2026, 13:19

Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện Dự thảo sửa đổi 1:2025 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD về nhà chung cư...

Hội thảo góp ý kiến về sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật nhà chung cư. Ảnh: BXD
Hội thảo góp ý kiến về sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật nhà chung cư. Ảnh: BXD

Phát biểu khai mạc hội thảo, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) Nguyễn Hồng Hải cho biết: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD được ban hành năm 2021 đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác đầu tư xây dựng, cải tạo cũng như quản lý, vận hành nhà chung cư.

Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BXD
Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BXD

Quy chuẩn này cơ bản đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh, nhu cầu phát triển nhà ở chung cư ngày càng gia tăng, đồng thời tạo cơ sở pháp lý quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công trình, bảo đảm an toàn, tiện nghi và hiệu quả sử dụng.

Tuy nhiên, trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn phát triển đô thị, đặc biệt là xu hướng chuyển đổi năng lượng, sự phát triển của phương tiện giao thông điện, cùng với yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, vận hành nhà chung cư, một số quy định trong QCVN 04:2021/BXD đã bộc lộ những nội dung cần được rà soát, bổ sung, cập nhật và hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện mới.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đã giao Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì nghiên cứu sửa đổi quy chuẩn. Trong đó, trọng tâm là các nội dung liên quan đến bố trí trạm sạc xe điện tại nhà chung cư, các yêu cầu về an toàn cháy, nổ, hạ tầng kỹ thuật đi kèm, cũng như những vấn đề về quản lý, vận hành… nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Theo Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải, thực hiện nhiệm vụ được giao, Viện đã tổ chức nhiều hoạt động khảo sát, tham vấn chuyên gia, thu thập ý kiến từ thực tiễn, qua đó hoàn thiện Dự thảo sửa đổi theo hướng bảo đảm tính khả thi và đồng bộ với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Ông  Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Ảnh: BXD
Ông  Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Ảnh: BXD

Ở góc độ cơ quan quản lý chuyên ngành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Vương Duy Dũng cho biết đơn vị cũng được Bộ Xây dựng giao chủ trì phối hợp với IBST triển khai các nhiệm vụ liên quan đến hoàn thiện quy định về nhà chung cư, nhất là những vấn đề mới phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành.

Theo đó, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cùng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức nhiều đoàn khảo sát thực tế tại một số quốc gia có kinh nghiệm trong phát triển và quản lý nhà chung cư, đồng thời tiến hành khảo sát trực tiếp tại nhiều khu chung cư trên địa bàn Hà Nội. Các đơn vị đã đánh giá toàn diện thực trạng, nhận diện rõ những vấn đề kỹ thuật và quản lý cần điều chỉnh, làm cơ sở xây dựng nội dung sửa đổi phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Theo Ban soạn thảo, Sửa đổi 1:2025 QCVN 04:2021/BXD chỉ tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể của quy chuẩn hiện hành; các nội dung không được đề cập trong lần sửa đổi này vẫn tiếp tục áp dụng theo QCVN 04:2021/BXD ban hành kèm Thông tư số 03/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm tính kế thừa, ổn định của hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, đồng thời kịp thời cập nhật những yêu cầu mới từ thực tiễn.

Tại hội thảo, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng Đinh Quốc Dân trình bày các nội dung chính của Dự thảo Sửa đổi 1:2025 QCVN 04:2021/BXD. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu kỹ thuật liên quan đến việc bố trí trạm sạc xe điện trong nhà chung cư, các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, không gian chức năng, cũng như một số nội dung về quản lý, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả khai thác công trình. Các nội dung sửa đổi được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, kết quả khảo sát thực tế trong nước và tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, cơ quan quản lý, doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu cũng tích cực trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đối với dự thảo sửa đổi. Một số ý kiến đánh giá việc hoàn thiện Sửa đổi 1:2025 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD về nhà chung cư, đặc biệt là các quy định, yêu cầu kỹ thuật liên quan đến trạm sạc xe điện sẽ góp phần bảo đảm sự đồng bộ giữa quy chuẩn xây dựng và các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Qua đó, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho hoạt động đầu tư xây dựng cũng như quản lý, vận hành nhà chung cư trong thời gian tới.

Ngoài ra, một số đại biểu cũng đề xuất tiếp tục rà soát để bảo đảm sự thống nhất giữa quy chuẩn sửa đổi với các quy định pháp luật có liên quan, hạn chế tối đa tình trạng chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện.

Kết luận hội thảo, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng Đinh Quốc Dân khẳng định Ban soạn thảo sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng của đại biểu, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Sửa đổi 1:2025 QCVN 04:2021/BXD trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

10:43, 06/02/2026

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Dự thảo Nghị định mới: Không can thiệp hành chính vào cung – cầu, giá vật liệu xây dựng

07:12, 29/01/2026

Dự thảo Nghị định mới: Không can thiệp hành chính vào cung – cầu, giá vật liệu xây dựng

Đà Nẵng điều chỉnh quy định chiều cao công trình xây dựng và cấm xây công trình lớn trong kiệt, hẻm

17:32, 26/01/2026

Đà Nẵng điều chỉnh quy định chiều cao công trình xây dựng và cấm xây công trình lớn trong kiệt, hẻm

Từ khóa:

bất động sản Bộ Xây dựng nhà chung cư quy chuẩn kỹ thuật

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh thống nhất phương án chọn nhà đầu tư dự án Bình Quới - Thanh Đa

TP. Hồ Chí Minh thống nhất phương án chọn nhà đầu tư dự án Bình Quới - Thanh Đa

HĐND TP. Hồ Chí Minh thống nhất thông qua việc bỏ đấu thầu chuyển sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho khu đất Bình Quới - Thanh Đa...

Đà Nẵng triển khai đấu giá hơn 12.200 m2 đất ở hầu hết các vị trí trung tâm thành phố

Đà Nẵng triển khai đấu giá hơn 12.200 m2 đất ở hầu hết các vị trí trung tâm thành phố

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo về việc tổ chức đấu giá 64 lô đất ở đã phân lô, có tổng diện tích hơn 12.280m2, với tổng giá khởi điểm khoảng 330 tỷ đồng.

80 - 90% doanh nghiệp bất động sản vẫn ở “vùng trung gian” chuyển đổi số

80 - 90% doanh nghiệp bất động sản vẫn ở “vùng trung gian” chuyển đổi số

Dù đã có đầu tư vào công nghệ, nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn triển khai rời rạc, thiếu sự tích hợp và chưa hình thành được hệ thống vận hành thống nhất. Vì vậy, khoảng 80–90% doanh nghiệp hiện nay vẫn đang ở “vùng trung gian” trong hành trình chuyển đổi số…

Masterise Homes: Một năm khẳng định vị thế từ nội lực dài hạn

Masterise Homes: Một năm khẳng định vị thế từ nội lực dài hạn

Khi thị trường bước vào giai đoạn tái định nghĩa giá trị, năm 2025 trở thành minh chứng cho hiệu quả của những chiến lược được xây dựng trên nền tảng dài hạn. Trong bối cảnh đó, Masterise Homes khép lại một năm phát triển mang tính hệ thống, với định hướng phát triển không gian sống hàng hiệu (Branded Living) được triển khai đồng thời trên nhiều đô thị lớn, thể hiện cách doanh nghiệp tiếp cận không gian sống như một hệ giá trị gắn liền với đời sống đô thị Việt.

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Năm 2026, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao tổng kế hoạch vốn hơn 133.842 tỷ đồng. Đến nay, Bộ đã phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư và dự án, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện theo quy định…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đồng Nai kiến nghị tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51

Đầu tư

2

Sản phẩm thời trang giảm giá mạnh tại hội chợ Mùa Xuân

Doanh nghiệp

3

TP. Hồ Chí Minh thống nhất phương án chọn nhà đầu tư dự án Bình Quới - Thanh Đa

Bất động sản

4

Đà Nẵng triển khai đấu giá hơn 12.200 m2 đất ở hầu hết các vị trí trung tâm thành phố

Bất động sản

5

80 - 90% doanh nghiệp bất động sản vẫn ở “vùng trung gian” chuyển đổi số

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy