Hoàn thiện dự thảo Sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật về nhà chung cư

Phát biểu khai mạc hội thảo, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) Nguyễn Hồng Hải cho biết: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD được ban hành năm 2021 đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác đầu tư xây dựng, cải tạo cũng như quản lý, vận hành nhà chung cư.

Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BXD

Quy chuẩn này cơ bản đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh, nhu cầu phát triển nhà ở chung cư ngày càng gia tăng, đồng thời tạo cơ sở pháp lý quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công trình, bảo đảm an toàn, tiện nghi và hiệu quả sử dụng.

Tuy nhiên, trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn phát triển đô thị, đặc biệt là xu hướng chuyển đổi năng lượng, sự phát triển của phương tiện giao thông điện, cùng với yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, vận hành nhà chung cư, một số quy định trong QCVN 04:2021/BXD đã bộc lộ những nội dung cần được rà soát, bổ sung, cập nhật và hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện mới.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đã giao Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì nghiên cứu sửa đổi quy chuẩn. Trong đó, trọng tâm là các nội dung liên quan đến bố trí trạm sạc xe điện tại nhà chung cư, các yêu cầu về an toàn cháy, nổ, hạ tầng kỹ thuật đi kèm, cũng như những vấn đề về quản lý, vận hành… nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Theo Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải, thực hiện nhiệm vụ được giao, Viện đã tổ chức nhiều hoạt động khảo sát, tham vấn chuyên gia, thu thập ý kiến từ thực tiễn, qua đó hoàn thiện Dự thảo sửa đổi theo hướng bảo đảm tính khả thi và đồng bộ với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Ảnh: BXD

Ở góc độ cơ quan quản lý chuyên ngành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Vương Duy Dũng cho biết đơn vị cũng được Bộ Xây dựng giao chủ trì phối hợp với IBST triển khai các nhiệm vụ liên quan đến hoàn thiện quy định về nhà chung cư, nhất là những vấn đề mới phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành.

Theo đó, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cùng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức nhiều đoàn khảo sát thực tế tại một số quốc gia có kinh nghiệm trong phát triển và quản lý nhà chung cư, đồng thời tiến hành khảo sát trực tiếp tại nhiều khu chung cư trên địa bàn Hà Nội. Các đơn vị đã đánh giá toàn diện thực trạng, nhận diện rõ những vấn đề kỹ thuật và quản lý cần điều chỉnh, làm cơ sở xây dựng nội dung sửa đổi phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Theo Ban soạn thảo, Sửa đổi 1:2025 QCVN 04:2021/BXD chỉ tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể của quy chuẩn hiện hành; các nội dung không được đề cập trong lần sửa đổi này vẫn tiếp tục áp dụng theo QCVN 04:2021/BXD ban hành kèm Thông tư số 03/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm tính kế thừa, ổn định của hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, đồng thời kịp thời cập nhật những yêu cầu mới từ thực tiễn.

Tại hội thảo, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng Đinh Quốc Dân trình bày các nội dung chính của Dự thảo Sửa đổi 1:2025 QCVN 04:2021/BXD. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu kỹ thuật liên quan đến việc bố trí trạm sạc xe điện trong nhà chung cư, các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, không gian chức năng, cũng như một số nội dung về quản lý, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả khai thác công trình. Các nội dung sửa đổi được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, kết quả khảo sát thực tế trong nước và tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, cơ quan quản lý, doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu cũng tích cực trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đối với dự thảo sửa đổi. Một số ý kiến đánh giá việc hoàn thiện Sửa đổi 1:2025 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD về nhà chung cư, đặc biệt là các quy định, yêu cầu kỹ thuật liên quan đến trạm sạc xe điện sẽ góp phần bảo đảm sự đồng bộ giữa quy chuẩn xây dựng và các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Qua đó, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho hoạt động đầu tư xây dựng cũng như quản lý, vận hành nhà chung cư trong thời gian tới.

Ngoài ra, một số đại biểu cũng đề xuất tiếp tục rà soát để bảo đảm sự thống nhất giữa quy chuẩn sửa đổi với các quy định pháp luật có liên quan, hạn chế tối đa tình trạng chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện.

Kết luận hội thảo, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng Đinh Quốc Dân khẳng định Ban soạn thảo sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng của đại biểu, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Sửa đổi 1:2025 QCVN 04:2021/BXD trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.