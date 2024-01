Hoạt động đầu tư bất động sản tăng mạnh trong năm 2024

Cụ thể, 90% nhà nghiên cứu của Savill cho rằng, giá thuê chung cư trên thế giới sẽ tăng, còn trong lĩnh vực logistics, 92% kỳ vọng giá thuê tăng hoặc duy trì ổn định, trước nhu cầu mạnh mẽ của người tiêu dùng và sự mở rộng của cơ sở sản xuất sau đại dịch Covid-19.

Tương tự, tại lĩnh vực văn phòng và bán lẻ sơ cấp, đa số cũng dự báo giá thuê bất động sản chất lượng cao sẽ duy trì hoặc tăng, cho dù là không gian văn phòng danh tiếng ở trung tâm thành phố (73% của nhà nghiên cứu dự đoán tăng giá thuê), hay các cửa hàng bán lẻ chất lượng (là 81%).

Theo đơn vị, 57% người được hỏi đều kỳ vọng mức tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động đầu tư năm sau. Đặc biệt, con số này tăng lên đến 70% với bất động sản chung cư và 66% với ngành công nghiệp và logistics. Tuy nhiên, để hoạt động đầu tư năm 2024 đạt hiệu quả, cần tùy thuộc vào từng chiến lược đầu tư.

Trong đó, với chiến lược đầu tư cốt lõi: nhà đầu tư nên lưu ý tới cơ hội/phân khúc như văn phòng cao cấp tại trung tâm thành phố đáp ứng yêu cầu của khách thuê; logistics cao cấp trên các thị trường; bán lẻ cao cấp và khách sạn cao cấp tại các điểm du lịch; chỗ ở chất lượng cao tại những nơi có xu hướng đô thị mạnh mẽ và nhu cầu thuê tăng.

Còn chiến lược gia tăng giá trị: chú trọng nâng cấp/điều chỉnh vị trí văn phòng ở vị trí đắc địa; nâng cấp/điều chỉnh phân khúc cho thuê bán lẻ cao cấp, đặc biệt là ở miền Nam châu Âu và châu Á để có lợi nhuận từ giá thuê cao hơn.

Chiến lược cơ hội: quan tâm đến văn phòng có tiềm năng hồi phục giá trị; quản lý tài sản của các tài sản không hiệu quả, ví dụ như điều chỉnh các trung tâm mua sắm cũ.

Bà Eri Mitsostergiou, Giám đốc Savills World Research, đánh giá: Năm 2024 hứa hẹn là một năm tốt hơn cho nhà đầu tư bất động sản toàn cầu, với sự phục hồi bền vững dự kiến khi lợi nhuận trở nên hấp dẫn hơn, giá thuê của bất động sản cao cấp tăng, kỳ vọng của người mua và người bán trên thị trường điều chỉnh theo xu hướng tốt lên. Bên cạnh đó, dù không xuất hiện ở tất cả các khu vực trên toàn cầu, nhưng động lực mạnh mẽ của nhu cầu và nguồn cung hạn chế, cũng là nền tảng cho tiềm năng đầu tư đáng kể của lĩnh vực nhỏ và ít thanh khoản như trung tâm dữ liệu, khoa học đời sống và giáo dục. Tuy nhiên, ngoài mặt tích cực, khả năng sẽ có cả những biến động thế giới tác động lên tài sản.

Viện Nghiên cứu kinh tế - tài chính - bất động sản Dat Xanh Services (DXS - FERI) đưa ra dự báo: năm 2024, kinh tế toàn cầu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng thấp tương tự cùng kỳ năm 2023. Song, Chính phủ các nước sẽ thay đổi liên tục chính sách tài khóa, tiền tệ theo hướng linh hoạt để bảo vệ nền kinh tế và thúc đẩy phục hồi kinh tế. Mặt khác, về hoạt động hợp tác quốc tế, xuất hiện xu hướng cạnh tranh chiến lược giữa nước lớn nhằm tăng sức ảnh hưởng của quốc gia. Chuỗi cung ứng mới đang dần thành hình theo hướng đa dạng hóa. Xuất hiện dòng chảy thương mại và đầu tư mới, song song đó là chủ nghĩa bảo hộ kiểu mới ra đời.

Ngoài ra, thế giới 2024 tiếp tục đối diện với rủi ro về chiến tranh, bạo loạn, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và an ninh chính trị có thể dẫn đến khủng hoảng năng lượng, an ninh lương thực, an sinh xã hội…