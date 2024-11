Hội chợ nghệ thuật Art Basel hướng tới phái đẹp

Khắp nơi từ Trung Quốc, Hàn Quốc hay Paris Milan hay New York, thương hiệu Miu Miu đã vươn xa khỏi việc tạo ra những món đồ “hot trend” như giày dép và kính mắt được yêu thích của mình. Thương hiệu này đã tập trung vào việc tăng cường DNA văn hóa thông qua các hợp tác nghệ thuật và văn học, nhằm tăng cường tính tham gia địa phương. Ra mắt triển lãm Art Basel Paris, Miu Miu không chỉ giới thiệu quần áo, mà ăn mừng bằng bữa tối thân mật tại nhà hàng Maxim's sang chảnh.

Sự kiện “Summer Reads” tại Thượng Hải vào tháng 6 vừa qua đã trở thành một điểm đến thời thượng cho những người trong ngành thời trang và người hâm mộ, thu hút hàng dài người tham dự là một minh chứng cho sự uy tín văn hóa của Miu Miu trên thị trường Trung Quốc.

Sự thành công thương mại của Miu Miu trong việc kể chuyện sáng tạo của mình chứng tỏ khả năng trong việc cân bằng giữa nghệ thuật và nhu cầu thị trường, khẳng định vị thế dẫn đầu trong thế giới thời trang xa xỉ đang phát triển.

Sự hợp tác của Miu Miu với Art Basel Paris và dự án “Tales & Tellers” của thương hiệu lần này thể hiện sự khéo léo trong việc kết hợp thời trang, nghệ thuật và kể chuyện. Bằng cách tạo ra những cuộc trò chuyện có ý nghĩa xung quanh chủ đề nữ tính và những biểu hiện đang phát triển của nó, Miu Miu tăng cường sự liên quan văn hóa và củng cố mối quan hệ của mình với cả khán giả toàn cầu cũng địa phương.

Để kỷ niệm mối quan hệ hợp tác với Art Basel Paris và triển lãm mới, Tales & Tellers, Miu Miu đã tập hợp một nhóm nghệ sĩ và diễn viên đa dạng và rất phong cách: từ Chloë Sevigny trong chiếc áo khoác da mô tô đính pha lê trên vai, đến ngôi sao Priscilla Cailee Spaeny chạm ly với một người bạn, đến Juliette Binoche đang xem xét các tác phẩm nghệ thuật từ phía sau kính râm trong khi mặc áo khoác lông thú giả ngắn và đeo ngọc trai.

Giám tuyển Elvira Dyangani Ose đã biến cung điện Palais D’Iéna thành một diễn đàn công cộng, nơi tổ chức các buổi tọa đàm, không phải về công việc của đạo diễn hay khán giả, mà là về cuộc sống, về thực tế của những người phụ nữ. Ngoài ra, trong khán phòng còn có tất cả các bộ phim Women's Tales, được chiếu liên tục suốt cả ngày.

Nghệ sĩ Goshka Macuga cho biết: “Hy vọng dự án này sẽ truyền cảm hứng để tạo nên những không gian mới, nơi phụ nữ có thể tiếp tục lên tiếng và giải quyết các vấn đề của họ. Tôi cho rằng rong nghệ thuật, mọi thứ phát triển và thay đổi và luôn có điều tiếp theo chúng ta cần thực hiện nhưng không làm ảnh hưởng đến những gì đã có trước đó".

Dọc hành lang là những màn hình chiếu, màn hình TV gắn vào lồng và đặt trên ghế tắm nắng, thậm chí là một màn hình được nhúng vào ván trượt. Trong những gì giống như một tác phẩm sân khấu nhập vai hơn là buổi khai mạc nghệ thuật thông thường - bản thân Macuga mong muốn tạo ra bầu không khí giống như "quảng trường thị trấn sôi động" - đám đông tụ tập xung quanh những người biểu diễn khi họ tái hiện các tiết mục độc thoại hoặc hát những bài hát cabaret buồn bã trên micrô. Đối với nhiều nhà làm phim và nghệ sĩ có phim được hồi sinh, hầu hết đều có mặt để chứng kiến, trải nghiệm này là một trải nghiệm đầy cảm xúc.

Đạo diễn Zola Janicza Bravo - người có bộ phim House Comes With a Bird do Kelsey Lu và Natasha Lyonne thủ vai chính năm 2022 trong Women's Tales vẫn là một trong những bộ phim nổi bật của loạt phim - đã ví cộng đồng các nhà làm phim nữ đến với nhau giống như một cuộc đoàn tụ gia đình. Một nhà làm phim khác đã nháy mắt mô tả sự kiện này là Chuyến lưu diễn Miu Miu Eras.

Theo báo cáo H1 2024 của Prada Group, doanh số bán hàng của Miu Miu tăng vọt 93% trong nửa đầu năm, kết quả này có được là nhờ các chiến lược truyền thông đặc biệt, các chiến dịch nổi bật và khả năng tham gia vào các cuộc tranh luận về văn hóa đương đại được đông đảo khán giả hưởng ứng.

Miu Miu đã ra mắt tổng cộng 28 bộ phim ngắn, cộng tác với các nữ đạo diễn, diễn viên và nghệ sĩ từ nhiều nơi trên thế giới, như Agnès Varda, Miranda July, Naomi Kawase và Chloë Sevigny... Phục trang trong mọi bộ phim, như một lẽ tự nhiên, đến từ nhà mốt cao cấp Ý.

Nhưng hơn cả thời trang, loạt phim này mang đến góc nhìn và trải nghiệm của phụ nữ từ Pháp, Mỹ, Nhật Bản... và khắp nơi trên thế giới. Thông điệp của những bộ phim ngắn này có lúc thẳng thắn, có lúc bao hàm nhiều ý đồ sâu xa. Trong đó, thời trang là một điểm nhấn, nhưng chất lượng hình ảnh và nội dung luôn được đặt lên hàng đầu.

Đối với Macuga, người chỉ có 10 ngày giữa thời điểm tạo ra bối cảnh đầy tham vọng cho buổi trình diễn mùa xuân năm 2025 của Miu Miu tại cùng địa điểm và dàn dựng triển lãm tuần này, trải nghiệm này giống như một cơn lốc xoáy.

Cô giải thích: "Ban đầu, chúng tôi hình dung triển lãm và buổi trình diễn thời trang là một dự án gắn kết", đồng thời lưu ý rằng sợi chỉ kết nối chính là những tờ báo được phát tại cả hai sự kiện: những vật thể thẩm mỹ theo đúng nghĩa của chúng có mã QR liên kết đến các văn bản mới với các chủ đề về quyền tác giả và bản sắc mà triển lãm khám phá.

Thật khó để không vẽ ra sự tương đồng giữa các lớp ý nghĩa ẩn bên dưới vật thể hữu hình và triết lý thiết kế rộng lớn hơn của Miu Miu: một thế giới mà một món đồ may mặc không bao giờ chỉ là một món đồ may mặc, mà là một chương trong một câu chuyện lan rộng, không ngừng phát triển. Macuga nói thêm: "Cứ như thể mỗi bộ trang phục đều mang trong mình một câu chuyện riêng, thêm một lớp nữa vào toàn bộ câu chuyện".