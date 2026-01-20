Lễ hội Cơm mới của người Mường tại Ninh Bình trở thành Di sản quốc gia

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 22/01/2026
Nguyễn Thuấn
20/01/2026, 14:46
Lễ hội Cơm mới – một nghi lễ truyền thống lâu đời của người Mường tại Ninh Bình – vừa chính thức được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị tâm linh và cộng đồng bền vững của lễ hội...
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 20/QĐ-BVHTTDL về việc đưa Lễ hội Cơm mới của người Mường tại tỉnh Ninh Bình vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Quyết định được ban hành trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Cục Di sản văn hóa, căn cứ Luật Di sản văn hóa năm 2024.
Theo Quyết định, Lễ hội Cơm mới của người Mường tại các địa phương gồm phường Yên Sơn, xã Phú Sơn, xã Cúc Phương, xã Nho Quan, xã Phú Long và xã Gia Lâm đã chính thức được ghi danh. Việc công nhận này góp phần làm phong phú thêm hệ thống di sản văn hóa của Ninh Bình – vùng đất có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời.
Lễ hội Cơm mới, còn gọi là lễ mừng cơm mới, là một trong những nghi lễ quan trọng nhất trong năm của người Mường. Lễ hội thường được tổ chức sau khi kết thúc vụ thu hoạch, nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với đất trời, tổ tiên và các vị thần linh đã phù hộ cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa.
Trong nghi lễ, những hạt lúa ngon nhất của vụ mùa mới được lựa chọn để chế biến thành cơm, xôi dâng lên ban thờ. Nghi thức mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện sự trân trọng thành quả lao động và đạo lý uống nước nhớ nguồn của cộng đồng người Mường.
Không chỉ mang giá trị tín ngưỡng, Lễ hội Cơm mới còn là dịp để các gia đình, dòng họ và cộng đồng bản làng quây quần, gắn kết tình cảm sau một mùa vụ vất vả. Trong không gian lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc trưng được tổ chức như diễn tấu cồng chiêng, hát giao duyên và các trò chơi truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Đối với tỉnh Ninh Bình, việc Lễ hội Cơm mới được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đặt ra yêu cầu tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với vai trò chủ thể của cộng đồng. Đây không chỉ là niềm tự hào của đồng bào người Mường mà còn là cơ hội để quảng bá văn hóa truyền thống, góp phần phát triển du lịch và kinh tế địa phương theo hướng bền vững.
Kỳ nghỉ Tết được xem là khoảng thời gian được mong đợi nhất trong cả năm cho việc sum họp gia đình hoặc đi du lịch nghỉ ngơi. Với gần 9 ngày nghỉ, năm nay là cơ hội để các gia đình tận dụng để đi du lịch, du xuân...
Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thị trường vé máy bay, tàu hỏa đã sớm “nóng” lên. Nhiều tuyến đường bay, đường sắt hiện ghi nhận tình trạng khan vé, giá cao, trong khi vận tải đường bộ vẫn bảo đảm đáp ứng nhu cầu của hành khách dịp cao điểm cuối năm...
Nhật Bản ghi nhận lượng khách du lịch đến cao nhất từ trước đến nay trong tháng 12/2025, ngay cả khi lượng khách từ Trung Quốc đại lục giảm mạnh 45% sau khi Bắc Kinh khuyến cáo hạn chế đi lại…
Thị trường du lịch di sản toàn cầu đang tăng trưởng ổn định, Xu hướng du lịch bền vững và trải nghiệm đang định hình sở thích của người tiêu dùng, khuyến khích du khách tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa đích thực, Khi thị trường mở rộng, các nền tảng kỹ thuật số cho du lịch ảo và trải nghiệm di sản cũng đang ngày càng phổ biến.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: