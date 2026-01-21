Phú Quốc đón làn sóng khách du lịch bùng nổ

Tạp chí trên máy bay của hãng hàng không quốc gia Pháp - EnVols, mới đây nhắc tới Phú Quốc như một biểu tượng mới cho sự phục hưng của du lịch châu Á. Tạp chí nhận định Phú Quốc đã vươn lên trở thành “một trong những điểm đến hứa hẹn nhất năm 2026”...

Đánh giá của tạp chí EnVols được củng cố bởi dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Expedia, cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế dành cho Phú Quốc tăng tới 53% chỉ trong vài tháng. Đáng chú ý, kết quả xếp hạng được xây dựng dựa trên bộ tiêu chí Smart Travel Health Check – thước đo mới nhằm xác định những điểm đến mang lại trải nghiệm du lịch chất lượng, bền vững và đích thực.

Đặt Phú Quốc lên bàn cân với các đảo nổi tiếng trong khu vực, nhà báo Dorian Dumont của EnVols chỉ ra lợi thế cạnh tranh cốt lõi của đảo Ngọc bằng một nhận định giàu sức nặng: “Trong khi nhiều điểm đến châu Á đã dần đánh mất bản sắc trước làn sóng du lịch đại trà, Phú Quốc vẫn giữ được nét quyến rũ địa phương song song với việc phát triển hạ tầng cao cấp và bền vững”.

Trong khi đó, ngày 20/1, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (sân bay Phú Quốc) cho biết chỉ tính riêng ngày 17/1 vừa qua, sân bay Phú Quốc đón 47 chuyến bay quốc tế. Từ đó thiết lập kỷ lục với việc đón khoảng 16.332 lượt khách quốc tế/ngày. Khách du lịch trong và ngoài nước luôn chen chân, nhộn nhịp làm thủ tục xuất nhập, cảnh ở các quầy thủ tục trong sân bay.

Du lịch Phú Quốc bứt tốc mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu năm.

Tần suất các chuyến bay quốc tế được duy trì liên tục và ổn định trong suốt tháng 1, phản ánh xu hướng tăng trưởng rõ nét. Theo thống kê, từ ngày 1 - 18/1/2026, sân bay này đón tổng cộng 734 chuyến bay quốc tế đến, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Các đường bay quốc tế đến Phú Quốc nhiều trong tháng 1/2026 là từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Kazakhstan, khu vực Trung Á và Đông Bắc Á.

Trước đó, trong đợt nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 1 - 4/1, đặc khu Phú Quốc ước đón hơn 175.700 lượt khách, tăng 156% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt trên 29.800 lượt, tăng gần 50% dịp Tết năm trước.

Về phương diện lưu trú, từ nay tới Tết Nguyên đán, Phú Quốc đã gần như “cháy” phòng nghỉ. Thông tin trên được ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch An Giang, đưa ra tại họp giao ban báo đài định kỳ của tỉnh An Giang. Ông Thái thông tin, ngay cả các đoàn công tác của tỉnh, Trung ương khi đến Phú Quốc làm việc cũng gặp khó khăn trong việc đặt phòng.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành đã phải đặt phòng trước gần 2 tháng để chủ động đón các đoàn khách lớn trong dịp cao điểm Tết. “Lượng khách đến Phú Quốc từ nay đến Tết là rất đông, có thể nói là hết phòng”, ông Thái nói.

Bên cạnh đó, ông Bùi Quốc Thái cũng thừa nhận, thời gian qua, tại Phú Quốc xuất hiện một số trường hợp bị lừa đảo khi đặt phòng qua mạng, do các tổ chức, cá nhân lập trang website, fanpage giả mạo cơ sở lưu trú. Sau khi khách chuyển tiền liền chặn liên lạc.

Ngoài ra, Phú Quốc còn có tình trạng một số cơ sở lưu trú bán phòng trên các nền tảng trực tuyến, nhưng không cập nhật kịp thời tình trạng phòng thực tế. Việc này dẫn đến hệ thống đặt phòng vẫn nhận đặt dù thực tế đã hết chỗ, khách tới không còn phòng, gây bức xúc cho du khách.

Phú Quốc "cháy phòng" dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

"Trước thực trạng trên, chính quyền đặc khu Phú Quốc, Sở Du lịch và các lực lượng chức năng đã thành lập các tổ liên ngành kiểm tra, xử lý. Thậm chí, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an đặc khu Phú Quốc còn trực tiếp hỗ trợ tìm phòng cho du khách, tạo hình ảnh tích cực về điểm đến thân thiện", ông Thái nói.

Trước đó, tại hội nghị triển khai dự thảo kế hoạch phát triển du lịch bền vững tại đặc khu, UBND đặc khu Phú Quốc đề ra các giải pháp nhằm chấn chỉnh ngay các hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh, lấy lại niềm tin của du khách nội địa và quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND đặc khu, cho hay kế hoạch phân cụ thể 2 nhóm giải pháp. Nhóm giải pháp cấp bách như việc tổ chức Tọa đàm giữa chính quyền địa phương với đại diện người làm du lịch để thẳng thắn đánh giá và cùng thống nhất giải pháp, hành động.

Đặc khu cũng đề nghị Sở Du lịch tỉnh An Giang gửi công văn trao đổi các nền tảng trực tuyến cung cấp sản phẩm du lịch tại Phú Quốc (phòng lưu trú, tour…) để có được cơ sở dữ liệu của tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trên các nền tảng này.

Thiết lập Hotline ít nhất 2 ngôn ngữ để nhanh chóng, kết nối, phản hồi các phản ánh của du khách. Thành lập Trung tâm hỗ trợ khách du lịch tại đặc khu Phú Quốc trực thuộc UBND đặc khu Phú Quốc. Trong đó có “Đội Phản ứng nhanh” gồm: Tổ phản ứng nhanh trên không gian mạng và Tổ phản ứng nhanh tại hiện trường.

Phú Quốc đề ra các giải pháp nhằm chấn chỉnh ngay các hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh.

Cùng với đó, tổ chức công bố chương trình "Phú Quốc - Điểm đến tin cậy", trong đó sửa đổi, bổ sung Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch năm 2026. Phú Quốc yêu cầu các cơ sở kinh doanh có tài xế taxi, hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ ký cam kết thực hiện. Phát động phong trào "Mỗi người dân là một đại sứ du lịch". Bố trí Tình nguyện viên, thanh niên, đoàn viên biết ngoại ngữ trực tại sân bay, bến tàu và các điểm nóng du lịch vào mùa cao điểm để hướng dẫn thông tin miễn phí...

Đón cao điểm du lịch Tết Nguyên đán, Sở Du lịch An Giang đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành niêm yết giá công khai, không tăng giá, “chặt chém” khách. Các đơn vị dịch vụ cũng được yêu cầu chú trọng về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, nâng cấp cơ sở vật chất, làm mới sản phẩm du lịch.

Bên cạnh các sản phẩm thế mạnh, An Giang sẽ làm mới các sản phẩm du xuân, du lịch tâm linh đầu năm, du lịch trải nghiệm Tết miền Tây gắn với văn hóa bản địa, làng nghề và ẩm thực truyền thống. Qua đó giữ chân khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao trải nghiệm cho du khách khi tới địa phương.

Với không gian phát triển mới sau sáp nhập, An Giang đang từng bước khẳng định vị thế, hướng tới vươn ra khu vực và thế giới. Năm nay, An Giang xác định phát triển du lịch gắn với kinh tế biển và tận dụng các sự kiện hợp tác quốc tế, đặc biệt là APEC 2027, như một đột phá chiến lược.

Trước mắt, địa phương tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để APEC 2027 diễn ra thành công, gắn các hoạt động du lịch với hình ảnh, thương hiệu của sự kiện quốc tế quan trọng này.