Thứ Hai, 11/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Tác động việc làm từ các dự án điện hạt nhân

Bạch Dương

11/05/2026, 17:56

Các phân tích sơ bộ cho thấy chương trình hạt nhân của bang Saskatchewan (Canada) có thể tạo ra hàng nghìn việc làm kỹ thuật và chuyên môn chất lượng cao, đồng thời mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp địa phương trong các lĩnh vực dầu khí, khai khoáng, chế tạo,...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 11/5, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp cùng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) tổ chức Hội thảo quốc tế “Điện hạt nhân quy mô nhỏ: Giải pháp chiến lược cho an ninh năng lượng Việt Nam”.

Tại hội thảo, bà Breann Whitby, Quyền Giám đốc Chính sách Hạt nhân của Crown Investments Corporation of Saskatchewan, tập đoàn nhà nước thuộc sở hữu của chính quyền tỉnh bang Saskatchewan, đã mang đến góc nhìn thực tiễn về chính sách năng lượng và quá trình triển khai lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) tại bang Saskatchewan, Canada. 

Qua kinh nghiệm của địa phương này, bà cho thấy cách năng lượng hạt nhân có thể trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và củng cố an ninh năng lượng. Đây cũng được xem là những gợi mở đáng tham khảo đối với các địa phương của Việt Nam trong hành trình hướng tới tự chủ năng lượng xanh.

NỖ LỰC TRIỂN KHAI SMR CỦA SASKATCHEWAN

Theo bà Breann Whitby, việc phát triển và triển khai SMR không chỉ nhằm bổ sung nguồn điện sạch, mà còn có thể đóng góp cho nhiều mục tiêu lớn trong chiến lược tăng trưởng của Saskatchewan. Trong đó có việc thực hiện chiến lược ứng phó biến đổi khí hậu nhằm nâng cao khả năng chống chịu của địa phương, mục tiêu đạt dân số 1,4 triệu người vào năm 2030 cùng hàng loạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác.

Bà Breann Whitby, Quyền Giám đốc Chính sách Hạt nhân của Crown Investments Corporation of Saskatchewan. 
Bà Breann Whitby, Quyền Giám đốc Chính sách Hạt nhân của Crown Investments Corporation of Saskatchewan. 

Saskatchewan cũng chủ động hợp tác với nhiều chính quyền và tổ chức để thúc đẩy phát triển năng lượng hạt nhân. Năm 2019, bang Saskatchewan cùng Ontario và New Brunswick ký biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy phát triển SMR tại Canada. Đến tháng 4/2021, Alberta tham gia sáng kiến này. Năm 2022, bốn địa phương đã thống nhất một kế hoạch chiến lược chung, vạch ra lộ trình phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ.

Kế hoạch này xác định SMR có thể cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định và không phát thải để phục vụ nền kinh tế và dân số đang tăng trưởng, đồng thời mở ra cơ hội đưa tri thức, công nghệ và chuyên môn hạt nhân của Canada ra thị trường toàn cầu.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là Chiến lược An ninh Năng lượng và Kế hoạch Cung ứng Saskatchewan First, được công bố vào tháng 10/2025. Đây được xem là lộ trình của Saskatchewan hướng tới một hệ thống điện đáng tin cậy và có chi phí hợp lý trong dài hạn.

Chiến lược này theo đuổi cách tiếp cận “kết hợp mọi nguồn năng lượng” trong phát điện, đồng thời xác định than đá sẽ đóng vai trò cầu nối để chuyển sang điện hạt nhân. Văn kiện cũng khẳng định cam kết xây dựng hệ thống điện cấp tỉnh vận hành bằng năng lượng hạt nhân.

NGÀNH CÔNG NGHIỆP HẠT NHÂN MỞ RA CƠ HỘI VIỆC LÀM LỚN 

Sau khi nhấn mạnh tham vọng phát triển điện hạt nhân và SMR, bà Breann Whitby cũng phác họa bức tranh tổng thể về vị thế hiện tại của Saskatchewan trong ngành công nghiệp hạt nhân toàn cầu.

Hiện Saskatchewan là nhà sản xuất uranium lớn thứ hai thế giới, chiếm khoảng 24% sản lượng uranium toàn cầu trong năm 2024, đồng thời là địa phương duy nhất sản xuất uranium của Canada.

Phát triển điện hạt nhân

Phát triển điện hạt nhân

Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử theo hướng an toàn, an ninh, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời góp phần hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Tháng 11/2023, Cameco Corporation, doanh nghiệp có trụ sở tại Saskatchewan và là một trong những nhà cung cấp nhiên liệu uranium lớn nhất thế giới, đã mua lại 49% cổ phần của Westinghouse Electric Company, tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ và dịch vụ năng lượng hạt nhân.

Ngoài ra, nhiều sáng kiến mới cũng được triển khai nhằm thúc đẩy nghiên cứu hạt nhân tại Canada. Năm 2025, Viện Toàn cầu về Năng lượng, Khoáng sản và Xã hội – mô hình hợp tác giữa Đại học Saskatchewan, Đại học Regina và Học viện công lập Saskatchewan Polytechnic, được thành lập, trong đó lĩnh vực hạt nhân giữ vai trò trọng tâm trong định hướng hoạt động.

Theo đánh giá của lãnh đạo tập đoàn nhà nước thuộc bang Saskatchewan, sự mở rộng của ngành công nghiệp hạt nhân trong tương lai sẽ tạo ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp, người lao động và các nhà cung ứng địa phương. Các phân tích sơ bộ cho thấy chương trình hạt nhân của Saskatchewan có thể cần từ 2.500 đến 3.500 lao động kỹ thuật và chuyên môn được đào tạo bài bản.

Trong đó, nhóm lao động kỹ thuật lành nghề như thợ điện, thợ lắp ống,… được dự báo sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất. Ngoài ra, các vị trí kỹ sư, quản lý dự án và vận hành hạt nhân cũng sẽ có nhu cầu rất cao.

Điện hạt nhân đồng thời mở ra cơ hội lớn cho các nhà cung ứng công nghiệp của Saskatchewan, dựa trên nền tảng sẵn có trong các lĩnh vực dầu khí, khai khoáng và chế tạo. Chính quyền Saskatchewan hiện đang hỗ trợ nhiều dự án nhằm phát triển chuỗi cung ứng hạt nhân ở cấp địa phương, Canada, Bắc Mỹ và toàn cầu, qua đó giúp doanh nghiệp trong tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị này.

Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Canada trong triển khai điện hạt nhân

16:05, 11/05/2026

Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Canada trong triển khai điện hạt nhân

Việt Nam trước cơ hội bước vào "kỷ nguyên triển khai điện hạt nhân"

12:52, 11/05/2026

Việt Nam trước cơ hội bước vào

Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong lĩnh vực phóng xạ và hạt nhân

14:45, 07/05/2026

Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong lĩnh vực phóng xạ và hạt nhân

Từ khóa:

công nghệ điện hạt nhân kinh tế số năng lượng năng lượng nguyên tử Phát triển điện hạt nhân

Chủ đề:

Phát triển điện hạt nhân

Đọc thêm

Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Canada trong triển khai điện hạt nhân

Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Canada trong triển khai điện hạt nhân

Với kinh nghiệm nghiệm 80 năm vận hành công nghệ hạt nhân riêng, Canada không chỉ có công nghệ, mà còn sở hữu hệ sinh thái công nghiệp, nguồn uranium, kinh nghiệm đào tạo và năng lực vận hành, cho thấy nước này là đối tác phù hợp với Việt Nam...

Việt Nam trước cơ hội bước vào

Việt Nam trước cơ hội bước vào "kỷ nguyên triển khai điện hạt nhân"

Với cơ chế tài chính phù hợp, Việt Nam có thể dung hòa lợi ích giữa Nhà nước, người tiêu dùng và nhà đầu tư quốc tế, qua đó biến nhu cầu vốn khổng lồ thành động lực tăng trưởng dài hạn cho chiến lược phát triển điện hạt nhân quy mô nhỏ...

Mỹ trừng phạt ba công ty vệ tinh Trung Quốc vì hỗ trợ Iran

Mỹ trừng phạt ba công ty vệ tinh Trung Quốc vì hỗ trợ Iran

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các công ty này đã cung cấp ảnh vệ tinh, qua đó giúp Tehran tấn công các lực lượng của Mỹ tại Trung Đông…

Làn sóng ứng dụng AI trò chuyện đang mở ra một thị trường mới

Làn sóng ứng dụng AI trò chuyện đang mở ra một thị trường mới

Trong một thế giới nơi con người kết nối nhiều hơn qua màn hình nhưng lại ngày càng cô đơn trong đời thực, một dạng quan hệ mới đang dần hình thành: Trò chuyện, chia sẻ và gắn bó cảm xúc với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo…

Làn sóng phản đối xây dựng trung tâm dữ liệu lan rộng tại Mỹ

Làn sóng phản đối xây dựng trung tâm dữ liệu lan rộng tại Mỹ

Giá bán buôn điện tại Mỹ đã tăng tới 267% trong 5 năm qua, khi các công ty điện lực phải nâng cấp hạ tầng để đáp ứng nhu cầu khổng lồ từ các trung tâm dữ liệu...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

2

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tài chính

3

Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc

Đầu tư

4

“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

Thế giới

5

Tác động việc làm từ các dự án điện hạt nhân

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy