Hồi sinh sau bão lũ, vựa quất cảnh lớn nhất xứ Thanh rộn ràng vào vụ Tết

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 18/01/2026
Nguyễn Thuấn
18/01/2026, 06:00
Nhịp Tết sớm ở vùng quất Hợp Tiến từng chìm trong nước lũ, nhiều cánh đồng quất ở Hợp Tiến tưởng chừng mất trắng. Những ngày cuối năm, vùng trồng quất lớn nhất Thanh Hóa dần lấy lại nhịp sản xuất, mang theo hy vọng về một vụ Tết bớt nhọc nhằn sau thiên tai...
Những ngày này, trên các trục đường dẫn vào vùng quất Hợp Tiến, xe tải lớn nhỏ nối đuôi nhau ra vào. Trong vườn, người dân tất bật tỉa cành, lau lá, chỉnh thế quất để kịp xuất bán Tết. Ít ai ngờ, chỉ vài tháng trước, nơi đây còn là những cánh đồng ngập sâu trong nước lũ, quất chết hàng loạt, bao công sức và vốn liếng của người dân bị cuốn trôi.
Theo ông Lê Phú Quốc, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Tiến, trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của địa phương, các loại hoa, cây cảnh, đặc biệt là đào và quất được xác định là cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập cao cho người dân.
Ông Quốc cho biết hiện toàn xã có gần 400 ha trồng đào, quất, góp phần tạo nguồn thu ổn định cho địa phương trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, riêng trong năm 2025, do ảnh hưởng của thiên tai, khoảng 40 ha quất, đào và hoa trên địa bàn bị thiệt hại, tác động không nhỏ đến đời sống của bà con.
Sau bão lũ, bằng sự kiên trì và những giải pháp ứng phó kịp thời, nhiều vườn quất đã hồi sinh, tạo nên không khí nhộn nhịp trở lại cho vùng trồng quất lớn nhất tỉnh Thanh Hóa.
Dự án bến số 6 cảng Chân Mây vừa được thành phố Huế chấp thuận chủ trương đầu tư, hướng tới mở rộng năng lực tiếp nhận tàu, nâng cao khả năng thông quan hàng hóa và tăng sức chống chịu cho hệ thống cảng biển trước tác động ngày càng lớn của thiên tai.
Thương vụ Việt Nam tại Pháp vừa có báo cáo về Bộ Công Thương liên quan đến việc Pháp ban hành Sắc lệnh ngày 5/01/2026 về việc cấm nhập khẩu và lưu thông thực phẩm có xuất xứ từ các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) nếu phát hiện dư lượng của 5 hoạt chất bảo vệ thực vật nhất định. Quy định này được đánh giá sẽ tác động trực tiếp tới một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Pháp.…
Trước diễn biến khó lường của thị trường xăng dầu thế giới và nhu cầu trong nước dự báo tiếp tục tăng, mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2026 là trong mọi tình huống không để thiếu nguồn cung, không để đứt gãy, kể cả cục bộ...
Việc thu xếp vốn kịp thời là động lực then chốt đảm bảo tiến độ công trình, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện các mục tiêu bền vững theo Quy hoạch điện 8...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: