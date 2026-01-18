Hồi sinh sau bão lũ, vựa quất cảnh lớn nhất xứ Thanh rộn ràng vào vụ Tết

Nhịp Tết sớm ở vùng quất Hợp Tiến từng chìm trong nước lũ, nhiều cánh đồng quất ở Hợp Tiến tưởng chừng mất trắng. Những ngày cuối năm, vùng trồng quất lớn nhất Thanh Hóa dần lấy lại nhịp sản xuất, mang theo hy vọng về một vụ Tết bớt nhọc nhằn sau thiên tai...

Những ngày này, trên các trục đường dẫn vào vùng quất Hợp Tiến, xe tải lớn nhỏ nối đuôi nhau ra vào. Trong vườn, người dân tất bật tỉa cành, lau lá, chỉnh thế quất để kịp xuất bán Tết. Ít ai ngờ, chỉ vài tháng trước, nơi đây còn là những cánh đồng ngập sâu trong nước lũ, quất chết hàng loạt, bao công sức và vốn liếng của người dân bị cuốn trôi.

Theo ông Lê Phú Quốc, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Tiến, trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của địa phương, các loại hoa, cây cảnh, đặc biệt là đào và quất được xác định là cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập cao cho người dân.

Ông Quốc cho biết hiện toàn xã có gần 400 ha trồng đào, quất, góp phần tạo nguồn thu ổn định cho địa phương trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, riêng trong năm 2025, do ảnh hưởng của thiên tai, khoảng 40 ha quất, đào và hoa trên địa bàn bị thiệt hại, tác động không nhỏ đến đời sống của bà con.

Sau bão lũ, bằng sự kiên trì và những giải pháp ứng phó kịp thời, nhiều vườn quất đã hồi sinh, tạo nên không khí nhộn nhịp trở lại cho vùng trồng quất lớn nhất tỉnh Thanh Hóa.

Anh Lê Trọng Quang đang tập trung cắt tỉa cành, chỉnh dáng cho những cây quất chuẩn bị xuất vườn.

Người dân nơi đây đang tất bật hoàn thiện những khâu chăm sóc cuối cùng, sẵn sàng đưa “lộc xuân” xuống phố phục vụ người dân du xuân, đón Tết.

Những cây quất được chăm chút kỹ lưỡng, quả sai trĩu, vàng đều, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết

Chính quyền địa phương nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để hạn chế ngập úng cho vùng quất

Những cây quất thế được kê cao gốc, dáng đẹp, quả đều, được thương lái lựa chọn sớm

Ông Lê Phú Quốc, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Tiến động viên người trồng quất vượt qua khó khăn, sẵn sàng cho vụ quất mới năm 2026

Thương lái từ nhiều tỉnh, thành trực tiếp vào vườn xem quất và đặt cọc trước Tết

Nhiều vườn quất từng bị ngập úng nặng nay đã xanh trở lại nhờ cải tạo đất và chăm sóc kịp thời

Những nụ cười trở lại trên gương mặt người trồng quất sau một năm nhiều biến động.