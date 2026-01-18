Chủ Nhật, 18/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Hồi sinh sau bão lũ, vựa quất cảnh lớn nhất xứ Thanh rộn ràng vào vụ Tết

Nguyễn Thuấn

18/01/2026, 06:00

Nhịp Tết sớm ở vùng quất Hợp Tiến từng chìm trong nước lũ, nhiều cánh đồng quất ở Hợp Tiến tưởng chừng mất trắng. Những ngày cuối năm, vùng trồng quất lớn nhất Thanh Hóa dần lấy lại nhịp sản xuất, mang theo hy vọng về một vụ Tết bớt nhọc nhằn sau thiên tai...

Những cây quất được chăm chút kỹ lưỡng, quả sai trĩu, vàng đều, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết.
Những cây quất được chăm chút kỹ lưỡng, quả sai trĩu, vàng đều, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết.

Những ngày này, trên các trục đường dẫn vào vùng quất Hợp Tiến, xe tải lớn nhỏ nối đuôi nhau ra vào. Trong vườn, người dân tất bật tỉa cành, lau lá, chỉnh thế quất để kịp xuất bán Tết. Ít ai ngờ, chỉ vài tháng trước, nơi đây còn là những cánh đồng ngập sâu trong nước lũ, quất chết hàng loạt, bao công sức và vốn liếng của người dân bị cuốn trôi.

Theo ông Lê Phú Quốc, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Tiến, trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của địa phương, các loại hoa, cây cảnh, đặc biệt là đào và quất được xác định là cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập cao cho người dân.

Ông Quốc cho biết hiện toàn xã có gần 400 ha trồng đào, quất, góp phần tạo nguồn thu ổn định cho địa phương trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, riêng trong năm 2025, do ảnh hưởng của thiên tai, khoảng 40 ha quất, đào và hoa trên địa bàn bị thiệt hại, tác động không nhỏ đến đời sống của bà con.

Sau bão lũ, bằng sự kiên trì và những giải pháp ứng phó kịp thời, nhiều vườn quất đã hồi sinh, tạo nên không khí nhộn nhịp trở lại cho vùng trồng quất lớn nhất tỉnh Thanh Hóa.

Anh Lê Trọng Quang đang tập trung cắt tỉa cành, chỉnh dáng cho những cây quất chuẩn bị xuất vườn. 
Anh Lê Trọng Quang đang tập trung cắt tỉa cành, chỉnh dáng cho những cây quất chuẩn bị xuất vườn. 
Người dân nơi đây đang tất bật hoàn thiện những khâu chăm sóc cuối cùng, sẵn sàng đưa “lộc xuân” xuống phố phục vụ người dân du xuân, đón Tết.
Người dân nơi đây đang tất bật hoàn thiện những khâu chăm sóc cuối cùng, sẵn sàng đưa “lộc xuân” xuống phố phục vụ người dân du xuân, đón Tết.
Những cây quất được chăm chút kỹ lưỡng, quả sai trĩu, vàng đều, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết
Những cây quất được chăm chút kỹ lưỡng, quả sai trĩu, vàng đều, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết
Chính quyền địa phương nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để hạn chế ngập úng cho vùng quất
Chính quyền địa phương nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để hạn chế ngập úng cho vùng quất
Những cây quất thế được kê cao gốc, dáng đẹp, quả đều, được thương lái lựa chọn sớm
Những cây quất thế được kê cao gốc, dáng đẹp, quả đều, được thương lái lựa chọn sớm
Ông Lê Phú Quốc, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Tiến động viên người trồng quất vượt qua khó khăn, sẵn sàng cho vụ quất mới năm 2026
Ông Lê Phú Quốc, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Tiến động viên người trồng quất vượt qua khó khăn, sẵn sàng cho vụ quất mới năm 2026
Thương lái từ nhiều tỉnh, thành trực tiếp vào vườn xem quất và đặt cọc trước Tết
Thương lái từ nhiều tỉnh, thành trực tiếp vào vườn xem quất và đặt cọc trước Tết
Nhiều vườn quất từng bị ngập úng nặng nay đã xanh trở lại nhờ cải tạo đất và chăm sóc kịp thời
Nhiều vườn quất từng bị ngập úng nặng nay đã xanh trở lại nhờ cải tạo đất và chăm sóc kịp thời
Những nụ cười trở lại trên gương mặt người trồng quất sau một năm nhiều biến động. 
Những nụ cười trở lại trên gương mặt người trồng quất sau một năm nhiều biến động. 
Năm nay, sản lượng quất giảm do ảnh hưởng của bão lũ, song nhu cầu thị trường vẫn cao, khiến giá quất có xu hướng nhích lên, tiếp thêm hy vọng cho người trồng quất sau một năm nhiều khó khăn.
Năm nay, sản lượng quất giảm do ảnh hưởng của bão lũ, song nhu cầu thị trường vẫn cao, khiến giá quất có xu hướng nhích lên, tiếp thêm hy vọng cho người trồng quất sau một năm nhiều khó khăn.

Sắn được mùa, được giá: Nông dân vùng cao rộn rã thu hoạch

15:50, 01/12/2025

Sắn được mùa, được giá: Nông dân vùng cao rộn rã thu hoạch

Thanh Hóa: Làm nông kiểu mới đem lại lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm

15:11, 28/11/2025

Thanh Hóa: Làm nông kiểu mới đem lại lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm

Từ khóa:

cây cảnh Tết hồi sinh sau bão lũ người dân trồng quất nông nghiệp địa phương quất Hợp Tiến vùng trồng quất Thanh Hóa

Đọc thêm

Huế đầu tư hơn 900 tỷ đồng xây dựng bến số 6 cảng Chân Mây

Huế đầu tư hơn 900 tỷ đồng xây dựng bến số 6 cảng Chân Mây

Dự án bến số 6 cảng Chân Mây vừa được thành phố Huế chấp thuận chủ trương đầu tư, hướng tới mở rộng năng lực tiếp nhận tàu, nâng cao khả năng thông quan hàng hóa và tăng sức chống chịu cho hệ thống cảng biển trước tác động ngày càng lớn của thiên tai.

Pháp cấm nông sản chứa dư lượng 5 hoạt chất bảo vệ thực vật, doanh nghiệp Việt cần chủ động ứng phó

Pháp cấm nông sản chứa dư lượng 5 hoạt chất bảo vệ thực vật, doanh nghiệp Việt cần chủ động ứng phó

Thương vụ Việt Nam tại Pháp vừa có báo cáo về Bộ Công Thương liên quan đến việc Pháp ban hành Sắc lệnh ngày 5/01/2026 về việc cấm nhập khẩu và lưu thông thực phẩm có xuất xứ từ các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) nếu phát hiện dư lượng của 5 hoạt chất bảo vệ thực vật nhất định. Quy định này được đánh giá sẽ tác động trực tiếp tới một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Pháp.…

Đảm bảo cung ứng xăng dầu 2026, không để đứt gãy trong mọi tình huống

Đảm bảo cung ứng xăng dầu 2026, không để đứt gãy trong mọi tình huống

Trước diễn biến khó lường của thị trường xăng dầu thế giới và nhu cầu trong nước dự báo tiếp tục tăng, mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2026 là trong mọi tình huống không để thiếu nguồn cung, không để đứt gãy, kể cả cục bộ...

Ký kết khoản vay 29.568 tỷ đồng cho Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Ký kết khoản vay 29.568 tỷ đồng cho Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Việc thu xếp vốn kịp thời là động lực then chốt đảm bảo tiến độ công trình, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện các mục tiêu bền vững theo Quy hoạch điện 8...

Thương mại Nga - Trung Quốc: Năng lượng vẫn là trụ cột, hợp tác chuyển dần theo chiều sâu

Thương mại Nga - Trung Quốc: Năng lượng vẫn là trụ cột, hợp tác chuyển dần theo chiều sâu

Trong cơ cấu thương mại Nga - Trung Quốc, năng lượng tiếp tục là trụ cột của quan hệ kinh tế song phương.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế Việt Nam 2025 bứt phá 8,02%: Tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

eMagazine

Kinh tế Việt Nam 2025 bứt phá 8,02%: Tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Những đồng tiền tăng mạnh nhất so với USD năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền tăng mạnh nhất so với USD năm 2025

Những nước có trữ lượng bạc lớn nhất thế giới

Thế giới

Những nước có trữ lượng bạc lớn nhất thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hồi sinh sau bão lũ, vựa quất cảnh lớn nhất xứ Thanh rộn ràng vào vụ Tết

Thị trường

2

Giá chung cư ở một số khu vực đã tăng hơn 40%

Bất động sản

3

TP. Hồ Chí Minh đạt gần 97% kế hoạch phát triển nhà ở năm 2025

Bất động sản

4

Ngân hàng Mỹ cảnh báo stablecoin có thể “hút” 6.000 tỷ USD khỏi ngân hàng truyền thống

Kinh tế số

5

Elon Musk tăng yêu cầu bồi thường tới 134 tỉ USD từ OpenAI và Microsoft

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy