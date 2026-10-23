Hội thảo Quốc tế VSBF 2026: Bàn về tương lai tài chính số và phát triển bền vững cho Việt Nam

Bối cảnh tài chính toàn cầu hiện nay đang trải qua những biến chuyển mang tính cấu trúc với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo công nghệ cùng sức ép chuyển đổi bền vững đang đặt thị trường vào những tình thế chưa từng có tiền lệ...

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự VBSF 2026.

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Học viện Ngân hàng phối hợp cùng Hiệp hội Quốc tế về Phát triển Kinh tế Tài chính (ISAFE) và Tổ chức Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global) đã khai mạc Hội thảo Khoa học Quốc tế về Tài chính – Ngân hàng Việt Nam lần thứ 11 (Vietnam Symposium in Banking and Finance - VSBF 2026).

VSBF 2026 diễn ra trong hai ngày với các phiên thảo luận học thuật chuyên sâu của các chuyên gia quản lý, nhà nghiên cứu kinh tế hàng đầu trong nước và quốc tế.

Năm nay, hội thảo có sự tham gia của 4 diễn giả hàng đầu quốc tế:

GS. Avanidhar Subrahmanyam (Đại học California, Los Angeles - UCLA, Hoa Kỳ): trình bày về bản chất và hai mặt của vấn đề sở hữu nhà nước trong kinh tế.

GS. Johan Sulaeman (Đại học Quốc gia Singapore - NUS, Giám đốc Viện Tài chính Xanh và Bền vững): chia sẻ về dữ liệu vốn tự nhiên, xếp hạng và định giá tài sản tài chính.

GS. Nadia Massoud (Đại học Melbourne, Úc): phân tích ảnh hưởng của mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến trong chuyển đổi dịch vụ tài chính.

GS. Arman Eshraghi (Đại học Cardiff, Vương quốc Anh & Đại học Thành phố Ma Cao): thuyết trình về tương lai của ngành tài chính trong kỷ nguyên AI.

Ngoài các phiên thảo luận nhóm, hội thảo còn tổ chức phiên tọa đàm đặc biệt “Gặp gỡ các Tổng biên tập” (Meet the Editors), tập trung tháo gỡ các vấn đề mới nổi như ứng dụng công nghệ AI trong nghiên cứu học thuật và kinh nghiệm xuất bản quốc tế.

PGS.TS. Bùi Hữu Toàn, Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng, phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS. Bùi Hữu Toàn, Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng, nhấn trải qua một thập kỷ đồng hành cùng các tổ chức tài chính quốc tế và các hiệp hội khoa học, VSBF đã ghi nhận bước tiến vững chắc về cả quy mô lẫn chất lượng chuyên môn. Sự kiện không chỉ trở thành hoạt động sinh hoạt khoa học thường niên quan trọng của Học viện Ngân hàng mà còn là điểm hẹn thu hút sự quan tâm lớn của giới học thuật tài chính – ngân hàng trên toàn cầu.

Trải qua 11 năm xây dựng và phát triển với mong muốn tạo dựng một nền tảng đối thoại, kết nối và đồng sáng tạo giữa các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp, VSBF hiện nay tập trung mở rộng quy mô hợp tác sâu rộng. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều biến động phức tạp và áp lực gián đoạn chuỗi cung ứng, các đại biểu đều nhấn mạnh sự chuyển dịch tất yếu từ tài chính truyền thống sang tài chính số hóa.

PGS.TS. Bùi Hữu Toàn chỉ ra rằng, những bước tiến của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang làm thay đổi căn bản phương thức vận hành và quản trị tài chính. Điều này đặt ra bài toán thực tiễn lớn cho Việt Nam: làm thế nào để bứt phá nhanh nhưng vẫn đảm bảo tính bền vững, ứng dụng công nghệ mạnh mẽ nhưng phải kiểm soát và ngăn ngừa rủi ro. Những nghiên cứu khoa học hàn lâm chính là nền tảng tri thức đi đầu, cung cấp luận cứ quan trọng phục vụ công tác điều hành vĩ mô của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý.

Ở góc nhìn khác, GS. Sabri Boubaker khẳng định VSBF không đơn thuần là nơi trình bày các bài báo khoa học, mà sứ mệnh cốt lõi là kiến tạo một môi trường kích thích giao lưu trí tuệ, mở rộng mạng lưới nghiên cứu quốc tế và kết nối các nhà khoa học Việt Nam trong và ngoài nước với cộng đồng học thuật đỉnh cao.

Đặc biệt, GS. Sabri Boubaker nhấn mạnh rằng bối cảnh tài chính toàn cầu hiện nay đang trải qua những biến chuyển mang tính cấu trúc. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo công nghệ cùng sức ép chuyển đổi bền vững đang đặt thị trường vào những tình thế chưa từng có tiền lệ. Do đó, việc duy trì một không gian đối thoại đa chiều, gắn kết giữa lý thuyết hàn lâm và thực tiễn điều hành như VSBF là hết sức cấp thiết.

GS. Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global, phát biểu.

Đồng quan điểm, GS. Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global, nhấn mạnh khả năng chống chịu và phục hồi ấn tượng của kinh tế Việt Nam. Bất chấp những bất ổn địa chính trị quốc tế, Việt Nam vẫn giữ vững vị thế là một trong những nền kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Đáng chú ý, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước những tháng đầu năm đã chạm mốc khoảng 888 tỷ USD, phản ánh độ mở thương mại lớn gấp gần hai lần quy mô GDP dự kiến.

Bên cạnh đó, việc quyết liệt đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược (cảng biển, sân bay, mạng lưới logistics liên vùng) cùng những cải cách hành chính tinh gọn bộ máy tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. Sự tham gia tích cực vào các tiêu chuẩn ESG và việc Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đi vào hoạt động là cơ hội để đón làn sóng dòng vốn FDI xanh, hỗ trợ hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 và mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.