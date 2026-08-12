20 tỷ USD rót về VIFC-HCMC, cửa ngõ tài chính Việt Nam đang dần hiện thực hóa tham vọng toàn cầu

Chỉ sau 6 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đã thu hút 20 tỷ USD từ các nhà đầu tư và đối tác trong, ngoài nước. Đây là con số ấn tượng, cho thấy sức hút và tiềm năng to lớn của một trung tâm tài chính mới nổi…

Các diễn giả tại hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, sáng 11/8 - Ảnh: H.Vinh.

Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế dịch chuyển mạnh mẽ và cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính toàn cầu với sự ra đời của VIFC-HCMC.

CHUYỂN TỪ TÌM HIỂU CƠ CHẾ SANG LỰA CHỌN LĨNH VỰC, SẢN PHẨM CỤ THỂ

Thông tin tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào VIFC - HCMC vào ngày 11/8, PGS. TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, cho biết các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã cam kết đầu tư vào VIFC-HCMC với số vốn 20 tỷ USD. Đồng thời, các cấu phần nền tảng như Tài chính Hàng không, Hệ sinh thái tài chính hàng hải từng bước được hình thành.

Theo ông Huân, những con số này không chỉ là cam kết trên giấy tờ mà còn phản ánh sự chuyển dịch từ tìm hiểu cơ chế sang lựa chọn lĩnh vực và sản phẩm cụ thể của các nhà đầu tư, cho thấy tính khả thi và sức hấp dẫn của các cấu phần tài chính mà VIFC-HCMC đang xây dựng. Trong đó, nguồn vốn này tập trung vào những lĩnh vực được xác định là mũi nhọn, tận dụng lợi thế địa lý và tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam.

Những con số này không chỉ là cam kết trên giấy tờ mà còn phản ánh sự chuyển dịch từ tìm hiểu cơ chế sang lựa chọn lĩnh vực và sản phẩm cụ thể của các nhà đầu tư, cho thấy tính khả thi và sức hấp dẫn của các cấu phần tài chính mà VIFC-HCMC đang xây dựng.

Ngoài ra, sự phát triển của VIFC-HCMC không chỉ dừng lại ở việc thu hút vốn mà còn được thể hiện qua việc cải thiện đáng kể vị thế của TP. Hồ Chí Minh trên các bảng xếp hạng quốc tế. Theo GFCI 39 năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đã tăng 11 bậc, vươn lên vị trí 84/120 trung tâm tài chính toàn cầu và đứng thứ ba Đông Nam Á. Đây là một bước tiến vượt bậc, khẳng định nỗ lực của Thành phố trong việc hoàn thiện thể chế, cơ chế và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư.

“VIFC-HCMC không đặt mục tiêu trở thành một Singapore hay Hồng Kông thứ hai, mà phải tìm được vị trí riêng, trở thành cửa ngõ tài chính cho một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, nhu cầu đầu tư rất lớn và ngày càng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Điều này định hình một chiến lược phát triển độc đáo, tập trung vào các thế mạnh nội tại và nhu cầu thực tế của Việt Nam, đặc biệt là nhu cầu vốn dài hạn cho hạ tầng, đô thị, năng lượng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số”, PGS. TS. Nguyễn Hữu Huân cho hay.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, VIFC-HCMC đang tập trung vào nhiều lĩnh vực trọng tâm khác ngoài hàng không và hàng hải. Đó là quản lý quỹ và tài sản, thị trường vốn và trái phiếu quốc tế, tài chính xanh, fintech và sandbox, tài sản số, cùng các hoạt động ngân hàng và thanh toán quốc tế. Đặc biệt, Ban điều hành đã xác định 5 trường hợp ứng dụng công nghệ tài chính ưu tiên, bao gồm mã hóa tài sản thực, thanh toán xuyên biên giới, sử dụng tài sản số làm tài sản bảo đảm, thư tín dụng thông minh và ngân hàng tài sản số trong khuôn khổ thử nghiệm có kiểm soát.

NỀN TẢNG PHÁP LÝ MINH BẠCH, XÂY DỰNG NIỀM TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Việt Nam có quy mô nền kinh tế đạt hơn 500 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm nhanh nhất châu Á. TP. Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Trong 6 tháng đầu năm 2026, vốn FDI đăng ký đạt gần 7,5 tỷ USD, khẳng định sức hấp dẫn của Thành phố đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu dịch chuyển mạnh và tài chính số, fintech, tài sản số phát triển nhanh, cạnh tranh thu hút các định chế tài chính quốc tế giữa các quốc gia trong khu vực ngày càng gay gắt. Để thu hút dòng vốn chất lượng cao, dài hạn và bền vững, TP. Hồ Chí Minh cần nhiều hơn các lợi thế truyền thống: nền tảng pháp lý minh bạch, ổn định; cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, tin cậy; môi trường thuế cạnh tranh và khả năng chuyển đổi ngoại tệ. Đây cũng là sứ mệnh của VIFC – cầu nối giữa dòng vốn toàn cầu và nền kinh tế Việt Nam.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Duy Hiếu, Giám đốc điều hành EY Law Việt Nam, cho rằng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sẽ tạo không gian cho đổi mới nhưng vẫn phải tương tác chặt chẽ với hệ thống pháp luật hiện hành về đầu tư, ngân hàng, ngoại hối, thuế, dữ liệu và phòng chống rửa tiền. Điều này cho thấy sự cân bằng giữa đổi mới và quản lý rủi ro, một yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin cho nhà đầu tư quốc tế.

Bên cạnh khung pháp lý và sản phẩm tài chính, hạ tầng vật lý cũng là một yếu tố không thể thiếu. Ông Lê Trọng Hiếu, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, dự báo trong giai đoạn 2026-2028, khoảng 76% trong tổng số 165.229 m2 nguồn cung văn phòng hạng A mới dự kiến sẽ tập trung tại khu vực VIFC-HCMC. Nguồn cung này được kỳ vọng sẽ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các định chế tài chính và doanh nghiệp quốc tế về hạ tầng công nghệ, tiêu chuẩn vận hành, hiệu quả mặt sàn, tiêu chuẩn ESG và trải nghiệm người sử dụng. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về không gian tài chính này là minh chứng cho cam kết của Thành phố trong việc tạo ra một môi trường làm việc đẳng cấp quốc tế, thu hút nhân tài và các định chế tài chính hàng đầu.

Hầu hết các chuyên gia cùng nhận định, VIFC-HCMC đang đứng trước một giai đoạn chuyển mình quan trọng. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 là chuyển từ "khung pháp lý" sang "thị trường thực tế", nơi các định chế hoạt động, vốn được huy động, sản phẩm được giao dịch và các giao dịch xuyên biên giới được thực hiện. Thách thức tiếp theo là biến những cam kết này thành dòng vốn thực chảy vào nền kinh tế, tạo ra các dự án và giao dịch cụ thể; từ đó, hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trung tâm tài chính có năng lực cạnh tranh trong khu vực và hội nhập sâu rộng với mạng lưới tài chính toàn cầu.