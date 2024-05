Hơn 10 triệu lượt dùng tài khoản VneID để đăng nhập VssID

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đến thời điểm này đã sẵn sàng triển khai sử dụng thống nhất tài khoản VNeID (ứng dụng định danh điện tử) trong thực hiện dịch vụ công bảo hiểm xã hội.

Với sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối kỹ thuật, triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an cấp để đăng nhập và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số của ngành.

Được triển khai từ tháng 10/2023, đến nay đã có hơn 10 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID. Trung bình mỗi tháng khoảng 1,3 triệu lượt.

Việc triển khai này đã giúp người dân có thêm lựa chọn sử dụng tài khoản khi có nhu cầu khai thác thông tin, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID.

Hiện cơ quan Bảo hiểm xã hội đã sẵn sàng triển khai sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024, theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Trên cơ sở đó, hiện người dân có thể sử dụng các dịch vụ công trực tuyến về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như: Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế; Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần; Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Các dịch vụ công khác là 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, và Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng.

Thông qua các dịch vụ công trực tuyến này, tính đến ngày 30/4/2024, toàn ngành đã tiếp nhận và xử lý hơn 1,4 triệu hồ sơ giao dịch.

Bên cạnh đó, hiện người dân đã có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip và ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, với trên 82,5 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh.

Việc triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân đã giúp người bệnh và nhân viên y tế đơn giản hóa giấy tờ, tiết kiệm thời gian khi làm thủ tục khám chữa bệnh; giảm bớt chi phí in ấn thẻ, tăng tính chính xác và đồng bộ thông tin.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh việc chuyển đổi số, đã tối ưu hóa việc sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu của Ngành để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, giúp giải quyết, chi trả chế độ, chính sách kịp thời, nhanh chóng, chính xác; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát quản lý, sử dụng quỹ, phòng chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…