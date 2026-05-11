Hơn 1.000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI
Đỗ Mến
11/05/2026, 16:45
Tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 1.136 đại biểu.
Chiều ngày 11/5, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bắt đầu làm việc phiên thứ nhất.
Có 1.136 đại biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp
nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước
ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp đã tham dự đại hội.
Tham dự Đại hội có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung
ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; các đồng chí
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương
Đảng; các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng…
Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại
hội là 33 nhân sự, đoàn thư ký Đại hội là 3 người; thông qua Chương trình, Quy
chế làm việc của Đại hội.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam đã trình bày Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội.
Theo đó, tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự Đại hội
đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031
là 1.136 đại biểu.
Trong đó, đại biểu đương nhiên là 362 đại biểu là các Ủy
viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X. Đại biểu do Đại hội cấp
tỉnh và các tổ chức thành viên chọn cử là 705 đại biểu gồm: 129 đại biểu là các
tổ chức thành viên ở Trung ương cử, 576 đại biểu do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các tỉnh, thành phố hiệp thương cử.
Đại biểu chỉ định gồm 69 đại biểu là các đại biểu được giới
thiệu lần đầu tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI.
Cơ cấu đại biểu tham dự gồm 381 đại biểu là nữ chiếm tỷ lệ
33,5%; 528 đại biểu là người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 46,4%; 274 đại biểu là dân
tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 24,1%; 207 đại biểu là tôn giáo chiếm tỷ lệ 18,2%; 17
đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài chiếm tỷ lệ 1,6%; 157 đại biểu là các
doanh nghiệp chiếm tỷ lệ 13,8%; 360 đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách
chiếm tỷ lệ 31,6%.
Trong đó, trình độ từ Đại học trở lên là 899 đại biểu chiếm
tỷ lệ 79%: Giáo sư, Phó Giáo sư - Tiến sĩ là 67 đại biểu; Tiến sĩ là 111 đại biểu;
Thạc sĩ là 316 đại biểu; Đại học, cử nhân là 405 đại biểu.
Về độ tuổi tham dự đại hội, dưới 30 tuổi: 37 đại biểu (tỷ lệ
3,3%); Từ 31 tuổi đến 40 tuổi: 128 đại biểu (tỷ lệ 11,2%); Từ 41 tuổi đến 50 tuổi:
294 đại biểu (tỷ lệ 25,8%); Từ 51 tuổi đến 60 tuổi: 326 đại biểu (tỷ lệ 28,8%).
Từ 61 tuổi đến 70 tuổi: 221 đại biểu (tỷ lệ 19,4%); Từ 71 tuổi đến 80 tuổi: 111
đại biểu (tỷ lệ 9,8%); Từ 81 tuổi trở lên: 19 đại biểu (tỷ lệ 1,7%);
Đại biểu cao tuổi nhất là Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội
truyền thống Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (97 tuổi, sinh năm 1929).
Đại biểu trẻ tuổi nhất bà Lò Thị Nga, cá nhân tiêu biểu, người
dân tộc Lào, Bản Mường Luân 1, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên (23 tuổi, sinh năm
2003).
Như vậy, tổng số 1.136 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại
biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đủ điều
kiện, tiêu chuẩn tham dự Đại hội theo quy định.
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo -
Phát triển”, Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động
nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra.
Đồng thời, khẳng
định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và
phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức,
đồng lòng cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục
tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, lập thành tích
chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2030), kỷ niệm
100 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (1930 - 2030).
Công tác dân nguyện: Lắng nghe dân, trả lời dân, giải quyết kiến nghị của dân đến nơi đến chốn
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, cần coi thông tin dân nguyện là đầu vào quan trọng cho hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Do đó, lắng nghe dân phải thực chất; trả lời dân phải rõ ràng; giải quyết kiến nghị của dân phải đến nơi, đến chốn.
Theo bà Hà Thị Nga, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024 – 2026 đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành kịp thời, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.
Dự kiến Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 20/10 với 2 đợt họp. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 36 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp và 6 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác...
Phát biểu khai mạc tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu từng bước đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành.
Với chủ đề của Đại hội: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 11 đến 13/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: