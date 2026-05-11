Hơn 1.000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Đỗ Mến

11/05/2026, 16:45

Tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 1.136 đại biểu.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X và các đại biểu tham dự Đại hội.
Chiều ngày 11/5, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bắt đầu làm việc phiên thứ nhất.

Có 1.136 đại biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp đã tham dự đại hội.

Tham dự Đại hội có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng…

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội là 33 nhân sự, đoàn thư ký Đại hội là 3 người; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

Quang cảnh đại hội.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trình bày Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội.

Theo đó, tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 1.136 đại biểu.

Trong đó, đại biểu đương nhiên là 362 đại biểu là các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X. Đại biểu do Đại hội cấp tỉnh và các tổ chức thành viên chọn cử là 705 đại biểu gồm: 129 đại biểu là các tổ chức thành viên ở Trung ương cử, 576 đại biểu do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố hiệp thương cử.

Đại biểu chỉ định gồm 69 đại biểu là các đại biểu được giới thiệu lần đầu tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI.

Các đại biểu tham dự đại biểu.
Cơ cấu đại biểu tham dự gồm 381 đại biểu là nữ chiếm tỷ lệ 33,5%; 528 đại biểu là người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 46,4%; 274 đại biểu là dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 24,1%; 207 đại biểu là tôn giáo chiếm tỷ lệ 18,2%; 17 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài chiếm tỷ lệ 1,6%; 157 đại biểu là các doanh nghiệp chiếm tỷ lệ 13,8%; 360 đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách chiếm tỷ lệ 31,6%.

Trong đó, trình độ từ Đại học trở lên là 899 đại biểu chiếm tỷ lệ 79%: Giáo sư, Phó Giáo sư - Tiến sĩ là 67 đại biểu; Tiến sĩ là 111 đại biểu; Thạc sĩ là 316 đại biểu; Đại học, cử nhân là 405 đại biểu.

Về độ tuổi tham dự đại hội, dưới 30 tuổi: 37 đại biểu (tỷ lệ 3,3%); Từ 31 tuổi đến 40 tuổi: 128 đại biểu (tỷ lệ 11,2%); Từ 41 tuổi đến 50 tuổi: 294 đại biểu (tỷ lệ 25,8%); Từ 51 tuổi đến 60 tuổi: 326 đại biểu (tỷ lệ 28,8%). Từ 61 tuổi đến 70 tuổi: 221 đại biểu (tỷ lệ 19,4%); Từ 71 tuổi đến 80 tuổi: 111 đại biểu (tỷ lệ 9,8%); Từ 81 tuổi trở lên: 19 đại biểu (tỷ lệ 1,7%);

Đại biểu cao tuổi nhất là Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (97 tuổi, sinh năm 1929).

Đại biểu trẻ tuổi nhất bà Lò Thị Nga, cá nhân tiêu biểu, người dân tộc Lào, Bản Mường Luân 1, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên (23 tuổi, sinh năm 2003).

Như vậy, tổng số 1.136 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Đại hội theo quy định.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

Đồng thời, khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2030), kỷ niệm 100 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (1930 - 2030).

