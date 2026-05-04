Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Mở đầu cho chặng đường mới
Đỗ Mến
04/05/2026, 19:15
Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Chiều 4/5, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tổ chức họp báo thông tin, giới thiệu về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên
Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam chủ trì họp báo.
Tại họp báo, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo
Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết Đại hội đại biểu
toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra
trong các ngày 11, 12 và 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của
hơn 1.300 đại biểu.
“Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện
cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới, diễn ra
ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -
2031.
Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ
máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội
và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam”, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm.
Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, số lượng đại biểu chính thức dự đại
hội là 1.138 đại biểu. Chủ đề của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới -
Sáng tạo - Phát triển”.
Tiêu đề của Báo cáo chính trị là “Nâng cao vai trò nòng
cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống
yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu
mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.
Dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam khóa XI là 405 nhân sự. Dự kiến số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI là 72 nhân sự (tại Đại hội hiệp thương 70 nhân sự).
Điểm mới của Dự thảo Báo cáo chính trị là 7 Chương trình
hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó, tiếp tục kế thừa và phát huy 6 chương
trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029, bổ sung Chương trình mới: “Tham gia phát
triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển
đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.
Việc xây dựng Chương trình mới
nhằm thực hiện yêu cầu thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số
theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đáp ứng
yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn
mới.
Đồng thời, Dự thảo Báo cáo chính trị xây dựng phương hướng,
mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031 theo hướng cụ thể, chi tiết, khả thi; đồng thời bổ
sung một số chỉ tiêu nhiệm kỳ theo hướng định lượng rõ rệt.
Về đề án nhân sự khóa XI, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng
Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết số lượng nhân sự của Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không tăng so với nhiệm kỳ khóa X nhưng ở
một số lĩnh vực, đối tượng có tăng. Cụ thể, cơ cấu là nhân sĩ trí thức, chuyên gia
trên các lĩnh vực và một số cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế tăng (21 người).
Trong số này sẽ tăng ở các lĩnh vực như khoa học, khoa học xã hội,
pháp luật, các tập đoàn kinh tế, lĩnh vực văn học nghệ thuật, giáo dục, y tế và
chuyên gia trên một số lĩnh vực về quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, có thêm
những thành phần là đại diện cho các thành phần kinh tế ở các địa bàn kinh tế trọng
điểm, các doanh nghiệp tư nhân trực tiếp sản xuất.
Cùng với đó, trong các cơ quan Trung ương của các tổ chức
chính trị xã hội và các hội quần chúng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trên 50%
thành viên Ủy ban là người ngoài Đảng, thể hiện tính đa dạng, rộng rãi và dân
chủ trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đề cập những điểm mới cốt lõi trong nội dung văn kiện lần này
so với các nhiệm kỳ trước, ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch - Chánh
văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết dự thảo xây dựng các nhóm giải pháp vừa mang tính
bao quát các yêu cầu đối với công tác Mặt trận, vừa mang tính cụ thể để các
tổ chức thành viên dễ thực hiện.
"Dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra 3 đột phá chiến lược
gồm: Hoàn thiện cơ chế, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tập trung hướng về cơ sở và địa bàn dân cư; Nâng cao chất
lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa,
ngay từ khâu xây dựng chính sách; Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp,
đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới", ông Nguyễn Bình Minh nhấn mạnh.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng hành, hỗ trợ để công tác nhân đạo lan tỏa sâu rộng
15:00, 29/04/2026
Hiệp thương cử 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
18:19, 12/04/2026
Củng cố và tăng cường hợp tác giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Campuchia
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng bộ giải pháp, tạo nền tăng trưởng ngay từ đầu nhiệm kỳ
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 xác lập những ưu tiên điều hành đầu tiên của Chính phủ khóa XVI, với trọng tâm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn và triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng...
Việt Nam – Ấn Độ thúc đẩy hợp tác thực chất trong dấu mốc 10 năm Đối tác Chiến lược toàn diện
Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm hai nước nâng cấp quan hệ, được kỳ vọng tạo xung lực mới cho hợp tác chính trị, kinh tế, quốc phòng và giao lưu nhân dân Việt Nam – Ấn Độ...
Kiên quyết xử lý sai phạm, không để chậm tiến độ sân bay Long Thành
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hoàn thành và đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026...
Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm Việt Nam lên "Tích cực"
Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, việc Moody’s điều chỉnh triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên “Tích cực” cho thấy niềm tin ngày càng gia tăng vào khả năng ổn định vĩ mô, cải cách thể chế và duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: đưa Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô vào thực tiễn
Tiếp xúc cử tri 10 phường nội đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đưa Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ rệt trong quản trị và chất lượng sống đô thị…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: