Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Mở đầu cho chặng đường mới

Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Chiều 4/5, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức họp báo thông tin, giới thiệu về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì họp báo.

Tại họp báo, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

“Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, số lượng đại biểu chính thức dự đại hội là 1.138 đại biểu. Chủ đề của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Tiêu đề của Báo cáo chính trị là “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI là 405 nhân sự. Dự kiến số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI là 72 nhân sự (tại Đại hội hiệp thương 70 nhân sự).

Điểm mới của Dự thảo Báo cáo chính trị là 7 Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó, tiếp tục kế thừa và phát huy 6 chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029, bổ sung Chương trình mới: “Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Việc xây dựng Chương trình mới nhằm thực hiện yêu cầu thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Dự thảo Báo cáo chính trị xây dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031 theo hướng cụ thể, chi tiết, khả thi; đồng thời bổ sung một số chỉ tiêu nhiệm kỳ theo hướng định lượng rõ rệt.

Về đề án nhân sự khóa XI, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết số lượng nhân sự của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không tăng so với nhiệm kỳ khóa X nhưng ở một số lĩnh vực, đối tượng có tăng. Cụ thể, cơ cấu là nhân sĩ trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực và một số cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế tăng (21 người).

Trong số này sẽ tăng ở các lĩnh vực như khoa học, khoa học xã hội, pháp luật, các tập đoàn kinh tế, lĩnh vực văn học nghệ thuật, giáo dục, y tế và chuyên gia trên một số lĩnh vực về quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, có thêm những thành phần là đại diện cho các thành phần kinh tế ở các địa bàn kinh tế trọng điểm, các doanh nghiệp tư nhân trực tiếp sản xuất.

Cùng với đó, trong các cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trên 50% thành viên Ủy ban là người ngoài Đảng, thể hiện tính đa dạng, rộng rãi và dân chủ trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.