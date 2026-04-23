Hơn 123.000 người lao động nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong quý 1/2026

Bộ Nội vụ thống kê trong quý 1/2026, cả nước ghi nhận hơn 123.000 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, phần lớn không có bằng cấp, chứng chỉ. Số người có quyết định hưởng lên tới hơn 120.000 người...

Theo bản tin thị trường lao động quý 1/2026 vừa công bố, Bộ Nội vụ cho biết trong quý 1 năm nay, cả nước có 1,06 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm 5.500 người so với quý trước, song tăng 21.800 người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên khoảng 8,86%, giảm nhẹ so với quý trước nhưng vẫn ở mức cao. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động khu vực thành thị 2,46%, tăng nhẹ so với quý trước và cùng kỳ năm trước, lần lượt tăng 0,4 điểm % và 0,1 điểm %.

Trong quý 1 năm nay, Bộ Nội vụ ghi nhận 123.811 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 42.500 người so với quý trước và giảm 21.100 người so với cùng kỳ năm trước. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp lên tới hơn 120.000 người.

Trong hơn 123.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng, phần lớn họ thuộc nhóm không có bằng cấp, chứng chỉ, chiếm tới trên 60%, nhóm người có trình độ đại học trở lên cũng chiếm gần 20%, còn lại thuộc trình độ cao đẳng, trung cấp, có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp.

Qua phân tích, Bộ Nội vụ cho hay các nhóm ngành số lượng người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp lớn nhất là công nghiệp chế biến - chế tạo, nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản, xây dựng, bán buôn - bán lẻ, sửa chữa ô tô – mô tô – xe máy và xe có động cơ khác.

Trong khi đó, các nhóm nghề nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp lớn nhất là thợ may, thợ thêu, thợ lắp ráp và các thợ có liên quan, kế toán, nhân viên bán hàng, lái xe…

Để hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn, Bộ Nội vụ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo nghề, kết nối việc làm. Các Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn, tổ chức phiên giao dịch việc làm kết hợp cả trực tiếp, trực tuyến giữa các địa phương.

Trong quý 1/2026, cả nước đã có gần 23.000 người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp được giới thiệu việc làm, hơn 5.800 người được hỗ trợ học nghề. Hỗ trợ học nghề cũng được xem là giải pháp căn cơ giúp người lao động, đặc biệt là nhóm trung niên, trang bị kỹ năng mới để tái gia nhập thị trường bền vững hơn.

Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng biến động, việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp góp phần giúp người lao động thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường việc làm và tăng cơ hội tìm kiếm việc làm mới.

Chính sách hỗ trợ học nghề từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vì thế đóng vai trò quan trọng. Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm năm 2025 chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật đó là chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho người lao động tham gia các khóa học nghề. Đây là một hỗ trợ tuy giá trị không lớn, nhưng mang ý nghĩa thiết thực đối với người lao động.

Theo đó, người lao động tham gia học nghề được hỗ trợ học phí và tiền ăn trưa trong thời gian tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng tay nghề. Mức hỗ trợ là 50.000 đồng/người/ngày thực học.

Theo đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thực tiễn cho thấy, đa số người lao động tham gia học nghề từ bảo hiểm thất nghiệp đều đang trong giai đoạn khó khăn, mất việc làm và chưa có thu nhập ổn định. Khi tham gia các khóa đào tạo, họ không chỉ đầu tư thời gian mà còn phải chi trả nhiều khoản sinh hoạt hàng ngày.

Trong hoàn cảnh đó, khoản hỗ trợ tiền ăn trưa tuy không nhiều nhưng giúp giảm bớt gánh nặng chi phí, tạo điều kiện để họ yên tâm học tập. Việc được quan tâm, hỗ trợ từ Nhà nước giúp người lao động cảm thấy được đồng hành, từ đó có thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Có thể thấy, chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện nay đã mở rộng đáng kể về quyền lợi cho người lao động, đồng thời nới lỏng một số điều kiện thụ hưởng và bổ sung nhiều chế độ hỗ trợ.

Đáng chú ý, chính sách cũng mở rộng phạm vi hỗ trợ đào tạo. Nếu trước đây chính sách chủ yếu hỗ trợ học nghề, thì nay bổ sung nội dung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Cơ quan quản lý nhà nước cũng đã rà soát, hoàn thiện các điều kiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động nhằm duy trì việc làm. Theo đó, ngay cả khi người lao động đang làm việc và đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động vẫn có thể tiếp cận và được hỗ trợ từ chính sách này.

Bên cạnh đó, các điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp được sửa đổi theo hướng thuận lợi hơn. Thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn, điều kiện chờ giảm và phương thức nộp hồ sơ trở nên linh hoạt hơn, bao gồm cả trực tiếp và trực tuyến qua Cổng dịch vụ công, phù hợp với chủ trương chuyển đổi số.