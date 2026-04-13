Lý do khiến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp thấp hơn thu nhập thực tế
Nhật Dương
13/04/2026, 10:56
Thu nhập thực tế của người lao động không thấp, nhưng mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thấp hơn, dẫn đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp dù được tính bằng 60% vẫn thấp hơn so với thu nhập thực tế mà người lao động nhận được, theo đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ)...
Luật Việc
làm 2025 và Nghị định hướng dẫn
tiếp tục kế thừa nguyên tắc cơ bản là mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng
bằng 60% mức bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp
trước khi thất nghiệp.
THU NHẬP THỰC TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CAO HƠN TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM
Theo ông
Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Cục Việc làm), mức hưởng 60% được xác định là
khoản hỗ trợ tài chính tạm thời trong một khoảng thời gian nhất định, giúp người
lao động duy trì cuộc sống khi mất việc và chưa có thu nhập.
Ông Tú
thông tin, theo
khuyến nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và thông lệ quốc tế, mức trợ cấp
nên tối thiểu 50% tiền lương. Việt Nam quy định mức 60% là cao hơn ngưỡng
khuyến nghị này.
Tuy nhiên trên thực tế, một số người lao động cho rằng mức
hưởng còn thấp, nguyên nhân là do tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thường thấp
hơn thu nhập thực tế. Hiện nay, mức đóng chủ yếu dựa trên tiền lương theo hợp đồng,
chưa phản ánh đầy đủ thu nhập.
“Thực tế, thu nhập của người lao
động hiện nay thường cao hơn mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm. Trong
doanh nghiệp, ngoài tiền lương theo hợp đồng, còn có nhiều khoản thu nhập khác,
nhưng chưa được tính vào nền tiền lương đóng bảo hiểm. Nguyên nhân là nếu tính
đầy đủ, người sử dụng lao động sẽ phải tăng nghĩa vụ đóng, nên có xu hướng giữ
mức đóng ở mức tối thiểu”, ông Tú lý giải.
Vì vậy, dù thu nhập thực tế của người lao động không thấp,
nhưng mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm lại thấp hơn. Điều này
dẫn đến việc mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, dù được tính bằng 60%, vẫn thấp hơn
so với thu nhập thực tế mà người lao động nhận được.
“Ví dụ, một người lao động có mức
đóng bảo hiểm trên nền lương khoảng 6 triệu đồng, trong khi thu nhập thực tế có
thể đạt khoảng 10 triệu đồng, đặc biệt trong các ngành thâm dụng lao động như dệt
may, da giày. Khi đó, 60% của mức đóng sẽ thấp hơn đáng kể so với 60% thu nhập
thực tế”, ông Tú dẫn chứng.
Từ thực
tiễn đó, ông Tú cho biết trong
thời gian tới, định hướng là tiến tới đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,
bảo hiểm y tế trên cơ sở thu nhập, qua đó làm cơ sở để nâng mức hưởng và đảm bảo
quyền lợi sát hơn với thực tế của người lao động.
Còn việc quy định tỷ lệ 60% không quá cao nhằm đảm bảo cân bằng
giữa việc hỗ trợ và duy trì động lực làm việc, đồng thời phù hợp với nguyên tắc
chia sẻ của bảo hiểm thất nghiệp.
Theo đại
diện Cục Việc làm, thực tế, trong
quá trình xây dựng chính sách, đã có nhiều ý kiến đề xuất nâng tỷ lệ hưởng trợ
cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, mức 60% được giữ lại vì có ý nghĩa riêng.
Bởi đây là khoản hỗ trợ tài chính tạm
thời trong một khoảng thời gian nhất định, không phải là khoản bù đắp toàn bộ
thu nhập. Nếu mức hưởng quá cao, chẳng hạn 70% hoặc 80%, sẽ làm giảm động lực
quay trở lại làm việc của người lao động. Vì vậy, mức 60% được tính toán trên
cơ sở cân đối quỹ, phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời vẫn đảm bảo hỗ trợ cần
thiết.
Bản chất của trợ cấp thất nghiệp là sự chia sẻ giữa những
người tham gia quỹ. Người hưởng không chỉ nhận từ phần đóng của mình, mà còn từ
sự đóng góp của nhiều người khác, thể hiện tính nhân văn của chính sách.
LINH HOẠT HƠN VỀ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG
Cũng liên
quan đến mức hưởng, Luật mới cũng làm rõ hơn một số nội dung quan trọng. Theo quy định trước đây của Luật Việc
làm năm 2013, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính trên cơ sở bình quân tiền
lương của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
Tuy nhiên, theo ông Trần Tuấn Tú, khái niệm “liền kề” trong quy định mới được thiết
kế khá linh hoạt, mang tính nhân văn, phù hợp với thực tiễn của người lao động.
Về nguyên tắc, đối với các loại bảo hiểm ngắn hạn, việc đóng thường phải liên tục
cho đến thời điểm xảy ra rủi ro.
Nhưng với bảo hiểm thất nghiệp, ngoài tính chất ngắn hạn,
còn có yếu tố dài hạn. Nghĩa là toàn bộ thời gian đã đóng nhưng chưa hưởng vẫn
được bảo lưu, kể cả khi có gián đoạn trong quá trình làm việc.
Thực tế, pháp luật lao động cho phép người
lao động có thể tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau, nghỉ
không lương hoặc ngừng việc… Những khoảng thời gian này không phát sinh đóng bảo
hiểm thất nghiệp, dẫn đến việc quá trình tham gia có thể bị gián đoạn.
Chính vì vậy, dù quy định là 6 tháng liền kề, nhưng việc áp
dụng vẫn có sự linh hoạt nhất định, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động
trong những trường hợp có gián đoạn hợp lý trong quá trình tham gia.
“Về nguyên
tắc, khi có gián đoạn
trong quá trình tham gia thì thông thường sẽ không được hưởng. Tuy nhiên, với bảo
hiểm thất nghiệp, do tính nhân văn của chính sách, những khoảng thời gian người
lao động không đóng nhưng được pháp luật cho phép, như tạm hoãn hợp đồng, nghỉ
thai sản, nghỉ không lương…, vẫn được xem xét trong quá trình tham gia”, ông Trần Tuấn Tú lý giải.
Chính vì vậy, nếu chỉ tính “6 tháng liền kề” theo nghĩa cứng,
không có gián đoạn, thì sẽ không phù hợp với thực tiễn. Do đó, quy định mới được
điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn nhưng cũng linh hoạt hơn: xác định 6 tháng
cuối cùng có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động,
không phụ thuộc vào việc có gián đoạn hay không.
Cách tiếp cận này vừa đảm bảo
nguyên tắc đóng - hưởng, vừa phù hợp với thực tế quá trình làm việc của người
lao động.
Bảo hiểm thất nghiệp: "Phao cứu sinh" trước rủi ro mất việc
15:37, 01/04/2026
Bảo hiểm thất nghiệp: Từ hỗ trợ thụ động chuyển sang “trợ thủ” đắc lực cho thị trường lao động
13:16, 27/03/2026
Thống nhất một mức tiền lương cao nhất làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 2026
Quy định đóng bảo hiểm với người ký nhiều hợp đồng lao động
Pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành quy định, người lao động ký nhiều hợp đồng lao động với nhiều công ty, thì đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên...
Vụ Bankland: Chào bán đồng tiền “ảo” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư
Các bị can thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử, tự tạo mã cổ phiếu nội bộ rồi chào bán cho các nhà đầu tư giao dịch với nhau; sử dụng cổ phiếu BLI để đăng ký mua bất động sản tại sàn giao dịch của Công ty Bankland.
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026 phát hành ngày 13/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Vụ Bankland lừa đảo: 5.368 nhà đầu tư "dính bẫy", bị chiếm đoạt 497 tỷ đồng
Bị can Vũ Đức Tĩnh bị cáo buộc chỉ đạo lập 3 pháp nhân để huy động vốn theo mô hình đa cấp, sử dụng tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người trước. Hơn 5.368 nhà đầu tư đã rót vốn vào các công ty này, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 497 tỷ đồng...
Đề nghị truy tố 19 bị can trong vụ án sản xuất hàng giả, rửa tiền
Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 19 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech)...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: