Thứ Hai, 13/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Lý do khiến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp thấp hơn thu nhập thực tế

Nhật Dương

13/04/2026, 10:56

Thu nhập thực tế của người lao động không thấp, nhưng mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thấp hơn, dẫn đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp dù được tính bằng 60% vẫn thấp hơn so với thu nhập thực tế mà người lao động nhận được, theo đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ)...

Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Ảnh: Nhật Dương.
Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Ảnh: Nhật Dương.

Luật Việc làm 2025 và Nghị định hướng dẫn tiếp tục kế thừa nguyên tắc cơ bản là mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp.

THU NHẬP THỰC TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CAO HƠN TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM

Theo ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Cục Việc làm), mức hưởng 60% được xác định là khoản hỗ trợ tài chính tạm thời trong một khoảng thời gian nhất định, giúp người lao động duy trì cuộc sống khi mất việc và chưa có thu nhập.

Ông Tú thông tin, theo khuyến nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và thông lệ quốc tế, mức trợ cấp nên tối thiểu 50% tiền lương. Việt Nam quy định mức 60% là cao hơn ngưỡng khuyến nghị này.

Tuy nhiên trên thực tế, một số người lao động cho rằng mức hưởng còn thấp, nguyên nhân là do tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thường thấp hơn thu nhập thực tế. Hiện nay, mức đóng chủ yếu dựa trên tiền lương theo hợp đồng, chưa phản ánh đầy đủ thu nhập.

“Thực tế, thu nhập của người lao động hiện nay thường cao hơn mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm. Trong doanh nghiệp, ngoài tiền lương theo hợp đồng, còn có nhiều khoản thu nhập khác, nhưng chưa được tính vào nền tiền lương đóng bảo hiểm. Nguyên nhân là nếu tính đầy đủ, người sử dụng lao động sẽ phải tăng nghĩa vụ đóng, nên có xu hướng giữ mức đóng ở mức tối thiểu”, ông Tú lý giải.

Vì vậy, dù thu nhập thực tế của người lao động không thấp, nhưng mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm lại thấp hơn. Điều này dẫn đến việc mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, dù được tính bằng 60%, vẫn thấp hơn so với thu nhập thực tế mà người lao động nhận được.

Ví dụ, một người lao động có mức đóng bảo hiểm trên nền lương khoảng 6 triệu đồng, trong khi thu nhập thực tế có thể đạt khoảng 10 triệu đồng, đặc biệt trong các ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày. Khi đó, 60% của mức đóng sẽ thấp hơn đáng kể so với 60% thu nhập thực tế”, ông Tú dẫn chứng.

Từ thực tiễn đó, ông Tú cho biết trong thời gian tới, định hướng là tiến tới đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên cơ sở thu nhập, qua đó làm cơ sở để nâng mức hưởng và đảm bảo quyền lợi sát hơn với thực tế của người lao động.

Còn việc quy định tỷ lệ 60% không quá cao nhằm đảm bảo cân bằng giữa việc hỗ trợ và duy trì động lực làm việc, đồng thời phù hợp với nguyên tắc chia sẻ của bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đại diện Cục Việc làm, thực tế, trong quá trình xây dựng chính sách, đã có nhiều ý kiến đề xuất nâng tỷ lệ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, mức 60% được giữ lại vì có ý nghĩa riêng.

Bởi đây là khoản hỗ trợ tài chính tạm thời trong một khoảng thời gian nhất định, không phải là khoản bù đắp toàn bộ thu nhập. Nếu mức hưởng quá cao, chẳng hạn 70% hoặc 80%, sẽ làm giảm động lực quay trở lại làm việc của người lao động. Vì vậy, mức 60% được tính toán trên cơ sở cân đối quỹ, phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời vẫn đảm bảo hỗ trợ cần thiết.

Bản chất của trợ cấp thất nghiệp là sự chia sẻ giữa những người tham gia quỹ. Người hưởng không chỉ nhận từ phần đóng của mình, mà còn từ sự đóng góp của nhiều người khác, thể hiện tính nhân văn của chính sách.

LINH HOẠT HƠN VỀ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG

Cũng liên quan đến mức hưởng, Luật mới cũng làm rõ hơn một số nội dung quan trọng. Theo quy định trước đây của Luật Việc làm năm 2013, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính trên cơ sở bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Linh hoạt hơn trong điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ảnh: N.D. 
Linh hoạt hơn trong điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ảnh: N.D. 

Tuy nhiên, theo ông Trần Tuấn Tú, khái niệm “liền kề” trong quy định mới được thiết kế khá linh hoạt, mang tính nhân văn, phù hợp với thực tiễn của người lao động. Về nguyên tắc, đối với các loại bảo hiểm ngắn hạn, việc đóng thường phải liên tục cho đến thời điểm xảy ra rủi ro.

Nhưng với bảo hiểm thất nghiệp, ngoài tính chất ngắn hạn, còn có yếu tố dài hạn. Nghĩa là toàn bộ thời gian đã đóng nhưng chưa hưởng vẫn được bảo lưu, kể cả khi có gián đoạn trong quá trình làm việc.

Thực tế, pháp luật lao động cho phép người lao động có thể tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau, nghỉ không lương hoặc ngừng việc… Những khoảng thời gian này không phát sinh đóng bảo hiểm thất nghiệp, dẫn đến việc quá trình tham gia có thể bị gián đoạn.

Chính vì vậy, dù quy định là 6 tháng liền kề, nhưng việc áp dụng vẫn có sự linh hoạt nhất định, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong những trường hợp có gián đoạn hợp lý trong quá trình tham gia.

“Về nguyên tắc, khi có gián đoạn trong quá trình tham gia thì thông thường sẽ không được hưởng. Tuy nhiên, với bảo hiểm thất nghiệp, do tính nhân văn của chính sách, những khoảng thời gian người lao động không đóng nhưng được pháp luật cho phép, như tạm hoãn hợp đồng, nghỉ thai sản, nghỉ không lương…, vẫn được xem xét trong quá trình tham gia”, ông Trần Tuấn Tú lý giải.

Chính vì vậy, nếu chỉ tính “6 tháng liền kề” theo nghĩa cứng, không có gián đoạn, thì sẽ không phù hợp với thực tiễn. Do đó, quy định mới được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn nhưng cũng linh hoạt hơn: xác định 6 tháng cuối cùng có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, không phụ thuộc vào việc có gián đoạn hay không.

Cách tiếp cận này vừa đảm bảo nguyên tắc đóng - hưởng, vừa phù hợp với thực tế quá trình làm việc của người lao động.

Bảo hiểm thất nghiệp: "Phao cứu sinh" trước rủi ro mất việc

Bảo hiểm thất nghiệp:

Bảo hiểm thất nghiệp: Từ hỗ trợ thụ động chuyển sang "trợ thủ" đắc lực cho thị trường lao động

Bảo hiểm thất nghiệp: Từ hỗ trợ thụ động chuyển sang “trợ thủ” đắc lực cho thị trường lao động

Từ khóa:

Bảo hiểm thất nghiệp Luật Việc làm 2025 người lao động thu nhập thực tế Trợ cấp thất nghiệp

Quy định đóng bảo hiểm với người ký nhiều hợp đồng lao động

Quy định đóng bảo hiểm với người ký nhiều hợp đồng lao động

Pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành quy định, người lao động ký nhiều hợp đồng lao động với nhiều công ty, thì đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khi các siêu hub lung lay: Việt Nam trong bài toán “safe haven” của hàng không khu vực

Đầu tư

2

"Ngừng tuyển con người"? Thung lũng Silicon đối mặt nỗi lo AI xóa sổ việc làm

Kinh tế số

3

Chiến tranh ở Vùng Vịnh phủ bóng chuỗi sự kiện thường niên của WB và IMF

Thế giới

4

Khai thác tài nguyên bãi sông trong nền kinh tế sáng tạo

Du lịch

5

Tình trạng giao thông ở eo biển Hormuz trước khi Tổng thống Trump tuyên bố phong tỏa

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy