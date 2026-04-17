Hà Nội: Gần 13.000 người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp trong quý 1/2026

Trong quý 1/2026, TP. Hà Nội đã ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho gần 13.000 người lao động. Ngoài chế độ trợ cấp thất nghiệp, người lao động còn được hỗ trợ học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm để sớm ổn định cuộc sống...

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, cùng với công tác giải quyết việc làm, việc giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn trong thời gian qua được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Trong quý 1/2026, Sở Nội vụ Hà Nội đã ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 12.809 người lao động, với số tiền hỗ trợ 510 tỷ đồng, tăng 14,3% số người và tăng 16,3% số tiền so với cùng kỳ năm trước; hỗ trợ học nghề cho 212 người với số tiền 839 triệu đồng.

Chỉ tính riêng tháng 3/2026, TP. Hà Nội ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 2.755 người lao động, và 22 người được hỗ trợ học nghề.

Trong bối cảnh hiện nay, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là “phao cứu sinh” đối với người lao động khi mất việc, mà còn là công cụ hỗ trợ để họ sớm quay trở lại thị trường lao động. Vì vậy, bên cạnh khoản trợ cấp thất nghiệp, Luật Việc làm cũng đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ nhằm giúp người lao động sớm có việc làm trở lại.

Theo bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở Nội vụ), khi tham gia chính sách bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được hưởng nhiều quyền lợi. Trước hết, là trợ cấp thất nghiệp hằng tháng. Bên cạnh đó, trong thời gian hưởng trợ cấp, người lao động còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Đáng chú ý, người lao động còn được hưởng các chính sách hỗ trợ khác như tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí; hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại; hỗ trợ học nghề.

Hiện nay, các Trung tâm dịch vụ việc làm trên toàn quốc, trong đó có Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đang triển khai hiệu quả hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm. Các phiên giao dịch việc làm được tổ chức thường xuyên, bao gồm cả phiên hằng ngày, phiên lưu động và phiên chuyên đề, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp.

Trung tâm đóng vai trò kết nối cung - cầu lao động, cung cấp thông tin về vị trí tuyển dụng, mức lương, yêu cầu công việc, giúp người lao động lựa chọn phù hợp.

Bên cạnh đó, người lao động còn được hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, qua đó duy trì hoặc tìm kiếm việc làm mới.

Về hỗ trợ học nghề, theo Luật Việc làm năm 2025, người lao động được hỗ trợ chi phí đào tạo tối đa 6 tháng, với mức hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng/tháng (tương đương tối đa 9 triệu đồng). Đặc biệt, theo quy định mới áp dụng từ ngày 1/1/2026, người lao động tham gia học nghề còn được hỗ trợ tiền ăn theo ngày thực học, mức 50.000 đồng/ngày. Chính sách này góp phần khuyến khích người lao động tích cực tham gia học nghề.

“Thực tế cho thấy, nhiều người lao động từ các địa phương lân cận như Hải Dương, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang… đã đăng ký học nghề tại Hà Nội, thậm chí phải di chuyển xa, ở lại trong ngày để tham gia khóa học. Việc bổ sung hỗ trợ tiền ăn vì vậy có ý nghĩa thiết thực”, bà Vũ Thị Thanh Liễu thông tin.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng cho biết hiện các cơ sở đào tạo nghề cũng tích cực tham gia, mở rộng ngành nghề đào tạo, tạo thêm lựa chọn cho người lao động. Nhiều trường hợp sau khi học nghề đã tìm được việc làm mới, hoặc tự mở cơ sở kinh doanh, tạo việc làm cho bản thân và cả những người xung quanh.

Qua đó có thể thấy, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là chính sách hỗ trợ tài chính khi người lao động mất việc, mà còn là công cụ giúp họ nâng cao kỹ năng, sớm quay trở lại thị trường lao động, góp phần điều tiết cung - cầu lao động và đảm bảo an sinh xã hội.

Để hỗ trợ ổn định thị trường lao động, kết nối giải quyết việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm và các phiên giao dịch việc làm. Hỗ trợ hiệu quả, nhanh chóng, thuận tiện giải quyết việc làm, kết nối thành công cho người lao động, nhất là lao động thất nghiệp, lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp sớm tìm được công việc phù hợp.