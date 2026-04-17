Hà Nội: Gần 13.000 người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp trong quý 1/2026

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, cùng với công tác giải
quyết việc làm, việc giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
trên địa bàn trong thời gian qua được thực hiện kịp thời, đúng quy định.
Trong quý 1/2026, Sở Nội vụ Hà Nội đã ra
quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 12.809 người lao động, với số
tiền hỗ trợ 510 tỷ đồng, tăng
14,3% số người và tăng 16,3% số tiền so với cùng kỳ năm trước; hỗ trợ học nghề cho 212 người với số tiền 839 triệu đồng.
Chỉ tính riêng tháng 3/2026, TP. Hà Nội ra quyết định hưởng bảo hiểm
thất nghiệp cho 2.755 người lao động, và 22 người được hỗ trợ học nghề.
Trong bối cảnh hiện nay, bảo hiểm thất
nghiệp không chỉ là “phao cứu sinh” đối với người lao động khi mất việc, mà còn
là công cụ hỗ trợ để họ sớm quay trở lại thị trường lao động. Vì vậy, bên cạnh
khoản trợ cấp thất nghiệp, Luật Việc làm cũng đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ nhằm
giúp người lao động sớm có việc làm trở lại.
Theo bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc
làm Hà Nội (thuộc Sở Nội vụ), khi tham gia chính sách bảo hiểm
thất nghiệp, người lao động được hưởng nhiều quyền lợi. Trước hết, là trợ cấp thất nghiệp hằng
tháng. Bên cạnh đó, trong thời gian hưởng trợ cấp, người lao động còn được cấp
thẻ bảo hiểm y tế.
Đáng chú ý, người lao động còn được
hưởng các chính sách hỗ trợ khác như tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí; hỗ
trợ đào tạo, đào tạo lại; hỗ trợ học nghề.
Hiện nay, các Trung tâm dịch vụ việc làm trên toàn quốc,
trong đó có Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đang triển khai hiệu quả hoạt động
tư vấn, giới thiệu việc làm. Các phiên giao dịch việc làm được tổ chức thường
xuyên, bao gồm cả phiên hằng ngày, phiên lưu động và phiên chuyên đề, tạo điều
kiện để người lao động tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp.
Trung tâm đóng vai trò kết nối
cung - cầu lao động, cung cấp thông tin về vị trí tuyển dụng, mức lương, yêu cầu
công việc, giúp người lao động lựa chọn phù hợp.
Bên cạnh đó, người lao động còn
được hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động,
qua đó duy trì hoặc tìm kiếm việc làm mới.
Về hỗ trợ học nghề, theo Luật Việc làm năm 2025, người
lao động được hỗ trợ chi phí đào tạo tối đa 6 tháng, với mức hỗ trợ tối đa 1,5
triệu đồng/tháng (tương đương tối đa 9 triệu đồng). Đặc biệt, theo quy định mới áp dụng từ
ngày 1/1/2026, người lao động tham gia học nghề còn được hỗ trợ tiền ăn theo
ngày thực học, mức 50.000 đồng/ngày. Chính sách này góp phần khuyến khích người
lao động tích cực tham gia học nghề.
“Thực tế cho thấy, nhiều người lao động
từ các địa phương lân cận như Hải Dương, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang… đã đăng
ký học nghề tại Hà Nội, thậm chí phải di chuyển xa, ở lại trong ngày để tham
gia khóa học. Việc bổ sung hỗ trợ tiền ăn vì vậy có ý nghĩa thiết thực”, bà Vũ Thị Thanh Liễu thông tin.
Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng
cho biết hiện các cơ sở đào tạo nghề cũng tích cực tham gia, mở rộng
ngành nghề đào tạo, tạo thêm lựa chọn cho người lao động. Nhiều trường hợp sau
khi học nghề đã tìm được việc làm mới, hoặc tự mở cơ sở kinh doanh, tạo việc
làm cho bản thân và cả những người xung quanh.
Qua đó có thể thấy, bảo hiểm thất
nghiệp không chỉ là chính sách hỗ trợ tài chính khi người lao động mất việc, mà
còn là công cụ giúp họ nâng cao kỹ năng, sớm quay trở lại thị trường lao động,
góp phần điều tiết cung - cầu lao động và đảm bảo an sinh xã hội.
Để hỗ trợ ổn định thị trường lao động, kết nối
giải quyết việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu
quả hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm và các phiên giao dịch việc làm.
Hỗ trợ hiệu quả, nhanh chóng, thuận tiện giải quyết việc làm, kết nối thành công
cho người lao động, nhất là lao động thất nghiệp, lao động hưởng bảo hiểm thất
nghiệp sớm tìm được công việc phù hợp.