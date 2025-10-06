Hơn 15 triệu thửa đất đã “đúng - đủ - sạch - sống”

Cả nước đã rà soát được khoảng 49 triệu thửa đất, trong đó hơn 15 triệu thửa đất đã được làm “đúng- đủ- sạch- sống” và sẵn sàng đồng bộ về trung ương. Mục tiêu tổng thể của chiến dịch là cập nhật, chuẩn hóa và đồng bộ thông tin của 49,6 triệu thửa đất trên toàn quốc...

Thông tin được Cục Quản lý đất đai cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 6/10.

Theo Cục Quản lý đất đai, sau hơn một tháng triển khai Chiến dịch “làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai”, công tác rà soát, cập nhật thông tin đất đai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng cho việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Trước đó, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT triển khai Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, hướng tới xây dựng nền tảng quản lý thống nhất, minh bạch và phục vụ hiệu quả công tác chuyển đổi số quốc gia.

Việc làm sạch dữ liệu đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các địa phương sắp xếp mô hình chính quyền 2 cấp. Khi đó, hầu hết các thủ tục đất đai được thực hiện trực tiếp tại cấp xã, phường, đòi hỏi hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, để việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử diễn ra thông suốt, minh bạch, rút ngắn thời gian và giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Chiến dịch hướng đến 3 mục tiêu: hoàn thiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai, tạo nền tảng cho Chính phủ điện tử và công tác quản lý nhà nước hiện đại; Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính về đất đai; Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia và các ngành khác, hình thành hệ sinh thái dữ liệu số thống nhất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Để đạt các mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định 6 yêu cầu trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: dữ liệu phải “đúng- đủ- sạch- sống- thống nhất- dùng chung”, bảo đảm kết nối xuyên suốt giữa các cơ quan từ Trung ương đến địa phương; quy trình xử lý thủ tục hành chính phải được tái cấu trúc, cắt giảm giấy tờ, tái sử dụng dữ liệu đã có; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin, an ninh mạng trong suốt quá trình triển khai.

Khối lượng công việc của chiến dịch gồm toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã hình thành qua các thời kỳ và số hóa, tạo lập dữ liệu mới cho hàng triệu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đã cấp nhưng chưa được cập nhật trong hệ thống.

Chiến dịch được chia thành 4 nhóm nội dung trọng tâm gồm: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đã có, bảo đảm đạt chuẩn “đúng- đủ- sạch- sống”; Xây dựng dữ liệu đất ở, nhà ở nơi chưa có; Kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu thống nhất, dùng chung; Quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đất đai.

Để đánh giá kết quả thực hiện Chiến dịch sau 1 tháng triển khai, Cục Quản lý đất đai vừa có công văn đề nghị các Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch 515.

Theo đó, báo cáo tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ chính. Thứ nhất, kết quả công tác tổ chức, tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện, bao gồm việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác, xây dựng kế hoạch chi tiết tại các cấp, đặc biệt là cấp xã; công tác phổ biến, tuyên truyền Kế hoạch tại địa phương.

Thứ hai, kết quả rà soát, phân loại số lượng thửa đất đã được xây dựng dữ liệu từ trước đến nay tại địa phương, phân định rõ các thửa đất “đúng- đủ- sạch- sống”, các thửa cần chỉnh lý, bổ sung thông tin hoặc xây dựng mới dữ liệu.

Thứ ba, kết quả tổng hợp danh sách chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận trong cơ sở dữ liệu đất đai cần đối khớp, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thứ tư, kết quả thu thập Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở và thông tin chủ sử dụng, chủ sở hữu chưa được xây dựng trong cơ sở dữ liệu đất đai.

Thứ năm, kết quả tạo lập cơ sở dữ liệu đất đai đối với các thửa đất, nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có dữ liệu số.

Thứ sáu, kết quả đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai địa phương với cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối dữ liệu, rà soát và tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình thu thập.

Thứ bẩy, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị để tháo gỡ trong quá trình thực hiện.