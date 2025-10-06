Hơn 15 triệu thửa đất đã “đúng - đủ - sạch - sống”

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 06/10/2025
Nhĩ Anh
06/10/2025, 23:49
Cả nước đã rà soát được khoảng 49 triệu thửa đất, trong đó hơn 15 triệu thửa đất đã được làm “đúng- đủ- sạch- sống” và sẵn sàng đồng bộ về trung ương. Mục tiêu tổng thể của chiến dịch là cập nhật, chuẩn hóa và đồng bộ thông tin của 49,6 triệu thửa đất trên toàn quốc...
Thông tin được Cục Quản lý đất đai cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 6/10.
Theo Cục Quản lý đất đai, sau hơn một tháng triển khai Chiến dịch “làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai”, công tác rà soát, cập nhật thông tin đất đai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng cho việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Trước đó, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT triển khai Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, hướng tới xây dựng nền tảng quản lý thống nhất, minh bạch và phục vụ hiệu quả công tác chuyển đổi số quốc gia.
Việc làm sạch dữ liệu đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các địa phương sắp xếp mô hình chính quyền 2 cấp. Khi đó, hầu hết các thủ tục đất đai được thực hiện trực tiếp tại cấp xã, phường, đòi hỏi hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, để việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử diễn ra thông suốt, minh bạch, rút ngắn thời gian và giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
Chiến dịch hướng đến 3 mục tiêu: hoàn thiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai, tạo nền tảng cho Chính phủ điện tử và công tác quản lý nhà nước hiện đại; Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính về đất đai; Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia và các ngành khác, hình thành hệ sinh thái dữ liệu số thống nhất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
Để đạt các mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định 6 yêu cầu trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: dữ liệu phải “đúng- đủ- sạch- sống- thống nhất- dùng chung”, bảo đảm kết nối xuyên suốt giữa các cơ quan từ Trung ương đến địa phương; quy trình xử lý thủ tục hành chính phải được tái cấu trúc, cắt giảm giấy tờ, tái sử dụng dữ liệu đã có; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin, an ninh mạng trong suốt quá trình triển khai.
Khối lượng công việc của chiến dịch gồm toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã hình thành qua các thời kỳ và số hóa, tạo lập dữ liệu mới cho hàng triệu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đã cấp nhưng chưa được cập nhật trong hệ thống.
Chiến dịch được chia thành 4 nhóm nội dung trọng tâm gồm: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đã có, bảo đảm đạt chuẩn “đúng- đủ- sạch- sống”; Xây dựng dữ liệu đất ở, nhà ở nơi chưa có; Kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu thống nhất, dùng chung; Quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đất đai.
Theo báo cáo, cả nước đã rà soát được khoảng 49 triệu thửa đất, trong đó hơn 15 triệu thửa đất đã được làm “đúng- đủ- sạch- sống” và sẵn sàng đồng bộ về trung ương. Mục tiêu tổng thể của chiến dịch là cập nhật, chuẩn hóa và đồng bộ thông tin của 49,6 triệu thửa đất trên toàn quốc. Đến nay, phần lớn các tỉnh, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể.
Để đánh giá kết quả thực hiện Chiến dịch sau 1 tháng triển khai, Cục Quản lý đất đai vừa có công văn đề nghị các Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch 515.
Theo đó, báo cáo tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ chính. Thứ nhất, kết quả công tác tổ chức, tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện, bao gồm việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác, xây dựng kế hoạch chi tiết tại các cấp, đặc biệt là cấp xã; công tác phổ biến, tuyên truyền Kế hoạch tại địa phương.
Thứ hai, kết quả rà soát, phân loại số lượng thửa đất đã được xây dựng dữ liệu từ trước đến nay tại địa phương, phân định rõ các thửa đất “đúng- đủ- sạch- sống”, các thửa cần chỉnh lý, bổ sung thông tin hoặc xây dựng mới dữ liệu.
Thứ ba, kết quả tổng hợp danh sách chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận trong cơ sở dữ liệu đất đai cần đối khớp, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Thứ tư, kết quả thu thập Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở và thông tin chủ sử dụng, chủ sở hữu chưa được xây dựng trong cơ sở dữ liệu đất đai.
Thứ năm, kết quả tạo lập cơ sở dữ liệu đất đai đối với các thửa đất, nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có dữ liệu số.
Thứ sáu, kết quả đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai địa phương với cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối dữ liệu, rà soát và tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình thu thập.
Thứ bẩy, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị để tháo gỡ trong quá trình thực hiện.
Hoàn thiện văn bản pháp lý; phát triển đồng bộ về hạ tầng; quản lý tốt thị trường bất động sản; đột phá về khoa học công nghệ… là một số trong 10 nội dung của Kế hoạch phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2025 – 2030 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 06/10/2025.
Thành phố Hà Nội xác định việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; vừa bảo đảm an toàn cho người dân, vừa góp phần chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại, văn minh…
Với quyết tâm cao để huy động và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, bức tranh kinh tế – xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2025 của Việt Nam đã đạt được kết quả rất tích cực khi GDP quý 3 tăng 8,23%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong 9 tháng đạt 680,66 tỷ USD (tăng 17,3% so với cùng kỳ); tổng vốn FDI đăng ký tại Việt Nam trong 9 tháng đạt hơn 28,54 tỷ USD (tăng 15,2%)....
Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch đề ra, để tổ chức khởi công, khánh thành vào ngày 19/12/2025. Đặc biệt là các tuyến cao tốc Bắc - Nam, Biên Hòa - Vũng Tàu, Cảng hàng không quốc tế Long Thành...
Ngày 24/9/2025, tại TP.HCM, A&T Group và HTM Group đã chính thức ký Biên bản ghi nhớ hợp tác cung cấp và lắp đặt thiết bị bếp FRANKE - thương hiệu hơn 110 năm lịch sử đến từ Thụy Sĩ cho dự án A&T Saigon Riverside.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Multimedia
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: