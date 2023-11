Hơn 17.000 ngôi nhà tại Thừa Thiên Huế ngập trong nước lũ

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 13 đến 16/11 trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to, mưa rất to trên diện rộng, kéo dài. Riêng huyện Nam Đông và một số nơi của huyện Phú Lộc có mưa đặc biệt to, với lượng mưa phổ biến 600-900mm, có nơi cao hơn như Xuân Lộc, Phú Lộc 1.305mm; Thủy điện Bình Điền-Hương Trà 1.237mm; Thượng Quảng, Nam Đông 1.093mm; Thủy Điện Rào Trăng 1.150mm; Vườn Quốc gia Bạch Mã 1.128 mm.

Đến ngày 16/11, một số tuyến đường giao thông thành phố Huế và vùng thấp trũng vẫn bị ngập. Trong khi đó, theo dự báo, từ chiều 16 đến 18/11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 120mm. Hiện mực nước sông Hương, tại trạm thủy văn Kim Long + 3,13m, dưới báo động III là 0,21m (đạt đỉnh lúc 17 giờ chiều ngày 15/11 là +4,34m). Sông Bồ, tại Phú Ốc + 4,29m, dưới báo động III là 0,13m (đạt đỉnh lúc 19 giờ 30 ngày 15/11 là +5m).

Người dân thành phố Huế tham gia làm sạch đường phố sau mưa lũ

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 17.345 nhà dân bị ngập, 2 người chết và mất tích. Các địa phương đã sơ tán 3.968 hộ dân, với 10.800 nhân khẩu. Hiện nay người dân đã trở về nhà. Mưa lũ làm 1 người chết, 1 người mất tích do lật ghe tại thành phố Huế; sạt lở đất đá vùi lấp, làm 2 người bị thương tại thị xã Hương Trà.

Cán bộ, giáo viên trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Huế dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau ngập lụt

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã cắt điện 28% toàn tỉnh. Tại thành phố Huế, cắt 100% lưới điện các phường phía Bắc và 90% các phường phía Nam thành phố. Hiện công tác kiểm tra và khôi phục lưới điện đang được triển khai. Đến đến 12 giờ 16/11 khôi phục 20-40% lưới điện sa thải, khôi phục 90-100% trong sáng ngày 17/11.

Sáng 16/11, nhiều tuyến đường ở thành phố Huế nước lũ đã rút dần

Sáng ngày 16/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, mực nước trên sông Hương tại Kim Long là 3,41m, thấp hơn báo động 3 là 0,09m. Như vậy, mực nước này đã hạ 0,92m so với đỉnh lũ cao nhất trên sông Hương trong đợt lũ này (+4,33m vào lúc 18h ngày 15/11.

Các lực lượng tiến hành dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại chợ Đông Ba trong sáng ngày 16/11

Tại hồ thủy lợi lớn nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên là hồ Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương) hiện mực nước đã đạt 46,15m, cao hơn mực nước dâng bình thường đến 1,15m. Vì vậy, hồ này đang điều tiết về hạ du với lưu lượng 1.035m3/s, trong khi lưu lượng về hồ là 849m3/s. Cũng trên lưu vực sông Hương, thủy điện Bình Điền đang xả với lưu lượng 964m3/s, tương đương với lượng nước về hồ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại chợ Đông Ba

Tại thành phố Huế, sáng và trưa ngày 16/11, mực nước đang rút, nhiều người dân tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, đẩy bùn nước ra ngoài. Tương tự, tại hạ nguồn sông Bồ ở các xã vùng trũng huyện Quảng Điền, nước lũ cũng đang bắt đầu rút.

Trong sáng ngày 16/11, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Phương Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã về rốn lũ huyện Quảng Điền thăm hỏi người dân, chỉ đạo tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ.

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên các hộ dân ở rốn lũ Quảng Điền

Do trên địa bàn huyện Quảng Điền có mưa to, đến rất to nên đã làm ngập nhiều tuyến giao thông trên địa bàn. Ngành Giáo dục cho học sinh nghỉ học từ ngày 15/11. Các địa phương đã tổ chức cảnh bảo, rào chắn không cho người và phương tiện qua lại các đoạn ngập sâu, nước chảy xiết.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền Lê Ngọc Bảo cho biết, đến 10h ngày 16/11, tình hình ngập lụt trên địa bàn có giảm so với hôm trước (độ ngập sâu các tuyến đường giảm thấp hơn từ 20-40cm). Tuy nhiên, các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, đường thôn các xã vùng trũng còn ngập sâu 0,5-1,5m, giao thông đi lại khó khăn. Toàn huyện có gần 2.000 nhà dân ngập sâu 0,2-0,8m. Mưa lớn, ngập lụt làm hư hỏng hoàn toàn 60ha rau màu vụ đông. Do nước đang ngập cao nên chưa thể thống kê thiệt hại.

Một điểm trường còn ngập lụt trong sáng 16/11

Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều vùng trên địa bàn nước vẫn còn ngập sâu nên phía sở đã thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học các ngày 16 và 17/11.