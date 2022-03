Hơn 18.600 tỷ đồng làm quốc lộ 50B nối TP.HCM với Long An và Tiền Giang

Dự án là đường tỉnh 827E chuyển đổi thành quốc lộ 50B, tổng chiều dài 55 km, rộng 78 m, có điểm đầu tại đường Phạm Hùng (huyện Bình Chánh, TP.HCM), điểm cuối tại ngã ba Trung Lương (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Trong tổng chiều dài 55 km này, đoạn qua địa phận Long An hơn 35 km, qua Tiền Giang hơn 14 km, đoạn qua TP.HCM 5,8 km. Kinh phí giải phóng mặt bằng chiếm hơn 13.800 tỷ đồng trong tổng số 18.673 tỷ đồng.

Mới đây, ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An cho biết, dự án có gần 2/3 đi qua địa bàn tỉnh Long An, nằm trùng với đường tỉnh 827E của Long An và đi qua bốn huyện gồm Cần Giuộc, Cần Đước, Châu Thành và Tân Trụ. Trên tuyến đường có ba cầu gồm cầu Cần Giuộc, cầu Vàm Cỏ Đông và cầu Vàm Cỏ Tây. Khu tái định cư tại Cần Đước, Cần Giuộc rộng 60 ha.

Sơ đồ hướng tuyến quốc lộ mới 50B.

Ba cây cầu bắc qua sông Cần Giuộc, sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây trên tuyến quốc lộ 50B này có tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng, đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến danh mục dự án sử dụng nguồn vốn của khoản hỗ trợ ngân sách trung ương trong mục tiêu phát triển bền vững Vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, dự kiến vốn ODA do ngân sách trung ương cấp phát hơn 2.730 tỷ đồng, chiếm 90% giá trị xây lắp; địa phương vay hơn 303 tỷ đồng, bằng 10% giá trị xây lắp.

Quốc lộ 50B hoàn thành tạo trục kết nối giao thông với các tuyến Vành đai 3 TP.HCM, Vành đai 4 TP.HCM, góp phần tăng cường kết nối tới các cửa ngõ quốc tế bằng đường biển (cảng Hiệp Phước, cảng nước sâu Thị Vải - Cái Mép, cảng Long An) và đường hàng không (sân bay quốc tế Long Thành. Ông Tuấn nói, đồng thời cho biết thêm, dự án quốc lộ 50B cũng tạo quỹ đất để chỉnh trang, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, thu hút đầu tư, phát triển các khu dân cư, thương mại, dịch vụ, khu công nghiệp dọc hai bên.

Theo Sở Giao thông vận tải Long An, quy mô mặt cắt ngang quy hoạch toàn tuyến đường quốc lộ 50B đoạn qua tỉnh điều chỉnh thành 78 m. Tại những vị trí không có tạo quỹ đất sạch, các nút giao với đường tỉnh, hàng lang bảo vệ cầu Vàm Cỏ Đông và cầu Vàm Cỏ Tây thì giải phóng mặt bằng 78 m (từ tim đường quy hoạch ra mỗi bên 39 m). Tại những vị trí có tạo quỹ đất sạch, giải phóng mặt bằng 300 m (từ tim đường quy hoạch ra mỗi bên 150 m); trong đó phần khai thác quỹ đất mỗi bên là 100 m, phần dự trữ cho đường giao thông là 100 m.

Riêng công tác tái định cư cho người dân có đất thu hồi thực hiện dự án, Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An chấp thuận dự kiến giao cho Uỷ ban nhân dân huyện Cần Giuộc bố trí bốn khu tái định cư có tổng diện tích khoảng 40 ha, Uỷ ban nhân huyện Cần Đước bố trí hai khu tái định cư có tổng diện tích khoảng 20 ha. Các khu tái định cư dự kiến bố trí tiếp giáp đường tỉnh 827E hiện tại để bảo đảm người dân đủ điều kiện được tái định cư có hưởng lợi từ dự án.

Lộ trình từ TP.HCM đi hai tỉn Long An và Tiền Giang hiện nay, ngoài tuyến quốc lộ 1 dài khoảng 72 km, tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương 62 km (đoạn cao tốc dài 40 km), còn có tuyến quốc lộ 50 dài 88 km, có điểm đầu từ cầu Nhị Thiên Đường (quận 8, TP.HCM), đi qua huyện Cần Giuộc (Long An) và kết thúc điểm cuối tại Lộ Dừa (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

Vì chiều rộng tuyến quốc lộ 50 hẹp, lượng xe tham gia giao thông nhiều nên tuyến trở nên quá tải. Vừa qua, TP.HCM đã đề xuất đầu tư gần 1.500 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 50 lên 34 m đoạn đi qua TP.HCM, dài 8,7 km.